O caso Balogun, que ganhou destaque ontem à noite após a decisão polêmica da FIFA de anular a suspensão de um jogo por expulsão que o atacante dos Estados Unidos deveria cumprir nas oitavas de final contra a Bélgica nesta noite (às 2h, horário italiano), já se tornou tema de discussão em todo o mundo. São inúmeras as vozes críticas que se levantaram nas últimas horas, especialmente em consequência da reconstituição feita pelo *New York Times* sobre a ligação telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para resolver a questão de Balogun. O recém-eleito presidente da FIGC, Giovanni Malagò, também se pronunciou sobre o assunto em sua participação no programa “Radio Anch’io lo Sport”, da Rádio Rai.
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Caso Balogun: até mesmo o presidente da FIGC, Malagò, se mostra crítico: “É um absurdo; corre-se o risco de criar um precedente extremamente perigoso”. Sobre Maldini e o novo técnico da Seleção..
DECISÃO POLÍTICA
“Pareceu-me realmente um absurdo; fui até dar uma olhada nesse artigo 27, que permite — ou permitiria — à Fifa e somente à Fifa, de modo que não é replicável nos diversos campeonatos nacionais, e digo: ainda bem, porque seria realmente o Armagedom. É inútil ficarmos nos iludindo: essa decisão tem um claro viés político, como também foi publicado pelo New York Times. Objetivamente, esse é um precedente extremamente perigoso, um precedente político extremamente perigoso. Espero que se deem conta disso, também porque sou um defensor desta Copa do Mundo com os estádios lotados, independentemente do entretenimento e dos negócios; aqui é o futebol que está triunfando. Mas quando você vê uma decisão como essa, perde-se a meritocracia, que é a base do futebol”, declara Malagò à Rádio Rai.
MALDINI E O TÉCNICO ATÉ O FINAL DA SEMANA
O novo presidente da Federação Italiana de Futebol, ainda durante sua participação no programa “Radio Anch'io lo Sport”, voltou a abordar o tema da Seleção Nacional e as decisões anunciadas como iminentes sobre o novo técnico e o novo diretor técnico: “Maldini tem um currículo e competências que vão além da carreira de jogador, abrangendo também a de dirigente, o que o torna o perfil ideal para ocupar o cargo de diretor técnico — em suma, a pessoa de referência junto ao presidente e ao Conselho Federal. No entanto, é necessário ter também um plano B e, quem sabe, até um plano C; estou muito, muito, muito tranquilo. Até o final desta semana, no máximo, farei todas as avaliações necessárias, inclusive no que diz respeito à questão do técnico. A única verdade é que não conversei com nenhum técnico; isso estaria em profunda contradição com o que me propus, ou seja, avaliar e decidir quem será junto com o diretor técnico. Ainda são necessárias algumas horas, alguns dias; é preciso ter um pouco de paciência. Para quem pende a balança, entre Conte e Mancini? Não está excluída a possibilidade de que a escolha não se limite apenas a essas duas pessoas”.
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