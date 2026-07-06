Caso Balogun: até mesmo o presidente da FIGC, Malagò, se mostra crítico: “É um absurdo; corre-se o risco de criar um precedente extremamente perigoso”. Sobre Maldini e o novo técnico da Seleção..

O novo presidente da Federação Italiana de Futebol, ainda durante sua participação no programa “Radio Anch'io lo Sport”, voltou a abordar o tema da Seleção Nacional e as decisões anunciadas como iminentes sobre o novo técnico e o novo diretor técnico: “Maldini tem um currículo e competências que vão além da carreira de jogador, abrangendo também a de dirigente, o que o torna o perfil ideal para ocupar o cargo de diretor técnico — em suma, a pessoa de referência junto ao presidente e ao Conselho Federal. No entanto, é necessário ter também um plano B e, quem sabe, até um plano C; estou muito, muito, muito tranquilo. Até o final desta semana, no máximo, farei todas as avaliações necessárias, inclusive no que diz respeito à questão do técnico. A única verdade é que não conversei com nenhum técnico; isso estaria em profunda contradição com o que me propus, ou seja, avaliar e decidir quem será junto com o diretor técnico. Ainda são necessárias algumas horas, alguns dias; é preciso ter um pouco de paciência. Para quem pende a balança, entre Conte e Mancini? Não está excluída a possibilidade de que a escolha não se limite apenas a essas duas pessoas”.