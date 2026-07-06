Caso Balogun: até mesmo o ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, critica Trump e Infantino: “O futebol não deve se tornar um campo de batalha para o poder político”

Isso corre o risco de se tornar o ponto central de um escândalo nesta edição da Copa do Mundo, que já vem marcada por várias polêmicas, como, por exemplo, a atitude adotada pelo governo dos Estados Unidos em relação às delegações de muitas seleções e seus respectivos torcedores no que diz respeito aos controles de segurança e ao acesso ao país. Ou pela controversa introdução dos dois intervalos para hidratação durante as partidas, que se tornaram uma oportunidade para a criação de novos espaços para os patrocinadores e, consequentemente, de receita para a FIFA. A decisão bombástica de suspender a pena de suspensão do atacante da seleção anfitriã, Folarin Balogun — expulso nas oitavas de final contra a Bósnia — e, assim, disponibilizá-lo para a partida da próxima noite contra a Bélgica, provocou indignação geral entre os protagonistas desta Copa do Mundo e não só. Também porque, por trás da decisão histórica da comissão disciplinar da FIFA, teria havido fortes interferências e pressões por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





INCRÍVEL, BALOGUN PODERÁ JOGAR CONTRA A BÉLGICA: O QUE A FIFA DECIDIU