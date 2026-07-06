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Caso Balogun: até mesmo o ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, critica Trump e Infantino: “O futebol não deve se tornar um campo de batalha para o poder político”

Estados Unidos da América
Copa do Mundo
F. Balogun

O presidente da FIFA de 1998 a 2015 critica duramente a decisão de perdoar o artilheiro dos Estados Unidos poucas horas antes da partida contra a Bélgica

Isso corre o risco de se tornar o ponto central de um escândalo nesta edição da Copa do Mundo, que já vem marcada por várias polêmicas, como, por exemplo, a atitude adotada pelo governo dos Estados Unidos em relação às delegações de muitas seleções e seus respectivos torcedores no que diz respeito aos controles de segurança e ao acesso ao país. Ou pela controversa introdução dos dois intervalos para hidratação durante as partidas, que se tornaram uma oportunidade para a criação de novos espaços para os patrocinadores e, consequentemente, de receita para a FIFA. A decisão bombástica de suspender a pena de suspensão do atacante da seleção anfitriã, Folarin Balogun — expulso nas oitavas de final contra a Bósnia — e, assim, disponibilizá-lo para a partida da próxima noite contra a Bélgica, provocou indignação geral entre os protagonistas desta Copa do Mundo e não só. Também porque, por trás da decisão histórica da comissão disciplinar da FIFA, teria havido fortes interferências e pressões por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.


INCRÍVEL, BALOGUN PODERÁ JOGAR CONTRA A BÉLGICA: O QUE A FIFA DECIDIU

  • O CASO DE GARRINCHA

    A Federação Belga de Futebol já anunciou que vai recorrer contra uma decisão certamente prevista no regulamento – mais precisamente no artigo 27, que já havia permitido que Cristiano Ronaldo não cumprisse duas das três partidas de suspensão recebidas em novembro por uma expulsão contra a Irlanda e, assim, participasse normalmente da fase de grupos da Copa doMundo –, mas que tem apenas um precedente na história da Copa do Mundo, no Chile, em 1962, quando, sob pressão da federação brasileira, Garrincha pôde disputar a final apesar de ter recebido um cartão vermelho na partida anterior. Além dos diretamente envolvidos no caso, vários comentaristas e técnicos de outras seleções também se manifestaram sobre o caso Balogun. E entre aqueles que quiseram se pronunciar sobre o assunto está também o ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, antecessor de Gianni Infantino, que usou sua conta no X para partir para o ataque.


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  • A DECLARAÇÃO DE BLATTER

    Os cartões vermelhos não podem ser anulados por ligações políticas. Eles podem ser anulados por regras, provas e órgãos independentes.Se um presidente dos Estados Unidos intervém junto ao presidente da FIFA — e um jogador é repentinamente absolvido antes de uma partida eliminatória da Copa do Mundo —, a pergunta é inevitável: Quo vadis, FIFA? O futebol nunca deve se tornar um campo de batalha para o poder político”, é o teor do ataque contundente de Sepp Blatter, que ecoa as especulações da imprensa sobre o processo que levou a FIFA a suspender por um ano, com condicional, a punição imposta a Folarin Balogun.


    A RECONSTRUÇÃO DO NEW YORK TIMES: TRUMP LIGOU PARA INFANTINO

  • CASO POLÍTICO

    A referência é a uma matéria muito detalhada do *New York Times*, que revela os bastidores da ligação direta entre Donald Trump e Gianni Infantino, ocorrida poucos dias após a partida entre Estados Unidos e Bósnia, durante a qual o atacante da seleção da casa cometeu uma falta acidental contra Muharemovic, que resultou em cartão vermelho após o árbitro ter revisto a jogada pelo VAR. Trump teria pedido explicações, e outros altos representantes do governo americano teriam exercido pressão para tentar anular a suspensão de Balogun. Um caso que se tornou político e que aumenta a tensão a poucas horas do confronto decisivo contra a Bélgica, que vale uma vaga nas quartas de final.

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