Casemiro insiste que Neymar ainda pode ser um “jogador fundamental” para o Brasil na Copa do Mundo de 2026, apesar da preocupante nova lesão

Casemiro foi o primeiro jogador a falar com a imprensa em Teresópolis, no início dos preparativos finais da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, mas a conversa rapidamente se desviou de seu próprio papel. O jogador do Manchester United enfrentou uma enxurrada de perguntas sobre Neymar, que está afastado dos gramados devido a uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, um problema que tem lançado uma sombra sobre o elenco.

“Sempre que venho aqui, tenho que falar sobre ele”, brincou Casemiro, embora tenha rapidamente ficado sério ao discutir a condição física do atacante. “Na verdade, foi bom que o médico tenha vindo aqui para que não houvesse tantas perguntas sobre ele. É claro que nenhum jogador gosta de se lesionar, mas espero que ele esteja saudável o suficiente para jogar; precisamos de todos. A evolução ocorre dia a dia e estamos ansiosos para que todos os jogadores estejam disponíveis. Todos são importantes, incluindo o Neymar.”