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Casemiro insiste que Neymar ainda pode ser um “jogador fundamental” para o Brasil na Copa do Mundo de 2026, apesar da preocupante nova lesão
Meio-campista aborda preocupações com a lesão de Neymar
Casemiro foi o primeiro jogador a falar com a imprensa em Teresópolis, no início dos preparativos finais da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, mas a conversa rapidamente se desviou de seu próprio papel. O jogador do Manchester United enfrentou uma enxurrada de perguntas sobre Neymar, que está afastado dos gramados devido a uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, um problema que tem lançado uma sombra sobre o elenco.
“Sempre que venho aqui, tenho que falar sobre ele”, brincou Casemiro, embora tenha rapidamente ficado sério ao discutir a condição física do atacante. “Na verdade, foi bom que o médico tenha vindo aqui para que não houvesse tantas perguntas sobre ele. É claro que nenhum jogador gosta de se lesionar, mas espero que ele esteja saudável o suficiente para jogar; precisamos de todos. A evolução ocorre dia a dia e estamos ansiosos para que todos os jogadores estejam disponíveis. Todos são importantes, incluindo o Neymar.”
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Defendendo o status de protagonista da estrela
Embora se preveja que a lesão mantenha Neymar afastado dos gramados por duas a três semanas, o que poderia fazer com que ele perdesse a estreia na fase de grupos contra o Marrocos, Casemiro reagiu com veemência às sugestões de que os dias do atacante como protagonista da equipe teriam chegado ao fim. Ele se recusou a aceitar a ideia de que Neymar não possa mais ser a figura central da pentacampeã mundial.
“É você quem está dizendo isso, que ele não será o protagonista”, respondeu Casemiro quando questionado sobre a influência de Neymar. “Um jogador, apesar de saber o que faz em campo, todos querem ter o papel de protagonista. Essa pergunta é para o Neymar, para o técnico... nós conhecemos a qualidade dele. Ele está cuidando da lesão, quer voltar aos treinos primeiro. Tem que ser por etapas. Recuperar a forma, voltar a jogar e só depois pensar em ser o protagonista. Pense na saúde.”
Corrida contra o tempo para a estreia na Copa do Mundo
O cronograma médico divulgado pela comissão técnica brasileira indica que Neymar definitivamente ficará de fora dos próximos amistosos internacionais contra o Panamá e o Egito. A verdadeira preocupação recai sobre a estreia no torneio, em 13 de junho, em Nova Jersey, onde o Brasil enfrentará o Marrocos em um confronto decisivo para dar início à sua campanha. A ausência do jogador seria um grande golpe, já que o carismático atacante possui vasta experiência em torneios, tendo disputado anteriormente 13 partidas em Copas do Mundo e marcado oito gols. A comissão médica da Seleção está trabalhando sem parar para garantir que o jogador de 34 anos esteja, pelo menos, disponível para ser escalado como reserva.
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A busca do Brasil pela redenção e a nostalgia de 1994
O Brasil está determinado a deixar sua marca na próxima Copa do Mundo, buscando se redimir após um desempenho abaixo do esperado nas duas últimas edições, nas quais sofreu eliminações decepcionantes nas quartas de final. A Seleção está muito otimista com o retorno à América do Norte; da última vez que os Estados Unidos sediaram o torneio, em 1994, o Brasil teve uma atuação histórica e acabou conquistando o prestigioso título.