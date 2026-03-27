Casemiro está curtindo a vida sob o comando do “especialista” Michael Carrick, mas o veterano afirma que não há chance de permanecer no Manchester United após o anúncio de sua saída

Apesar da saída iminente, o pentacampeão da Liga dos Campeões está determinado a deixar o clube na melhor posição possível. Em declarações após o recente amistoso do Brasil contra a França, ele abordou as especulações em torno de seu futuro.

“Ainda estou gostando muito [de estar em Manchester]”, disse Casemiro ao The Athletic. “Acredito que o anúncio já tenha sido feito. É enorme o carinho que os torcedores têm demonstrado por mim. Mas acredito mesmo que a decisão já está tomada e fechada. Estou aproveitando o momento agora. Acredito que serão momentos difíceis [emocionais], esses jogos [finais] no Manchester United.”