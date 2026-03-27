Getty Images Sport
Traduzido por
Casemiro está curtindo a vida sob o comando do “especialista” Michael Carrick, mas o veterano afirma que não há chance de permanecer no Manchester United após o anúncio de sua saída
Não há volta por cima para o veterano brasileiro
O experiente meio-campista descartou qualquer possibilidade de renovação de contrato em Old Trafford, afirmando que sua saída ao final da temporada está “decidida e confirmada”. Apesar de uma série de atuações que relembram seus melhores momentos e conquistaram a torcida do United, o jogador de 34 anos está se preparando para suas últimas semanas na Premier League. O United anunciou sua separação do ex-jogador do Real Madrid em janeiro. Embora suas atuações recentes tenham gerado debate entre os torcedores, o clube está buscando jogadores mais jovens para lidar com as exigências físicas da temporada 2026-27.
- Getty Images Sport
Terminando em grande estilo
Apesar da saída iminente, o pentacampeão da Liga dos Campeões está determinado a deixar o clube na melhor posição possível. Em declarações após o recente amistoso do Brasil contra a França, ele abordou as especulações em torno de seu futuro.
“Ainda estou gostando muito [de estar em Manchester]”, disse Casemiro ao The Athletic. “Acredito que o anúncio já tenha sido feito. É enorme o carinho que os torcedores têm demonstrado por mim. Mas acredito mesmo que a decisão já está tomada e fechada. Estou aproveitando o momento agora. Acredito que serão momentos difíceis [emocionais], esses jogos [finais] no Manchester United.”
O efeito Carrick
Um dos principais fatores por trás da ascensão de Casemiro tem sido a influência de Carrick. O técnico interino, que foi ele próprio um volante de classe mundial durante sua carreira de jogador no United, conduziu o clube a impressionantes 23 pontos em 30 possíveis. Casemiro foi titular em todas as 10 partidas sob a orientação de Carrick, beneficiando-se das nuances táticas proporcionadas por um treinador que compreende verdadeiramente sua função.
“Acima de tudo, Michael é um especialista na minha posição em campo, ele foi um jogador realmente excelente”, elogiou Casemiro. “Isso facilita muito as coisas e ele está sempre conversando conosco. Sinto que estamos em uma boa dinâmica agora em Manchester e meu objetivo agora é levar o clube de volta à Liga dos Campeões.”
- Getty
E agora?
Com Carrick se colocando em uma posição privilegiada para assumir o cargo de forma definitiva, o futuro do clube após a era Casemiro continuará sendo motivo de debate. A saída do brasileiro deixará um vazio significativo em termos de experiência e liderança, mas também abre espaço para uma evolução tática no meio-campo do United. Vários nomes teriam sido incluídos na lista de jogadores alvo dos Red Devils. Elliott Anderson, Carlos Baleba e Bruno Guimarães estariam entre aqueles que o clube tentará contratar durante a janela de transferências deste verão.