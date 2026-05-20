Casemiro escolhe o Inter Miami! O ex-jogador do Real Madrid deve se juntar a Lionel Messi após deixar o Manchester United, já que o Inter Miami venceu o LA Galaxy na disputa pela grande contratação

O veterano do Manchester United já tomou sua decisão. Depois de deixar Old Trafford neste verão, Casemiro escolheu o Inter Miami como seu próximo destino. O site The Athletic informa que, embora houvesse várias opções em jogo, o jogador de 34 anos está decidido a se transferir para Vice City.

A transferência levaria o jogador da seleção brasileira a se juntar a um elenco repleto de estrelas que já conta com Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame. Apesar do interesse de todo o mundo, o apelo do ambicioso projeto da MLS em Miami provou ser forte demais para o pentacampeão da Liga dos Campeões, que vem de uma última temporada de renascimento na Premier League.