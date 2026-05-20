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Casemiro escolhe o Inter Miami! O ex-jogador do Real Madrid deve se juntar a Lionel Messi após deixar o Manchester United, já que o Inter Miami venceu o LA Galaxy na disputa pela grande contratação
O Inter Miami vence a disputa por Casemiro
O veterano do Manchester United já tomou sua decisão. Depois de deixar Old Trafford neste verão, Casemiro escolheu o Inter Miami como seu próximo destino. O site The Athletic informa que, embora houvesse várias opções em jogo, o jogador de 34 anos está decidido a se transferir para Vice City.
A transferência levaria o jogador da seleção brasileira a se juntar a um elenco repleto de estrelas que já conta com Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame. Apesar do interesse de todo o mundo, o apelo do ambicioso projeto da MLS em Miami provou ser forte demais para o pentacampeão da Liga dos Campeões, que vem de uma última temporada de renascimento na Premier League.
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Galaxy frustrada com disputa sobre direitos de exploração
O negócio não está isento de complicações, já que o LA Galaxy detém atualmente os “direitos de descoberta” do meio-campista. De acordo com os regulamentos da MLS, o Galaxy tem o direito de prioridade para negociar com o jogador, e o clube esperava convencer Casemiro a se transferir para a Califórnia. Relatos sugerem que o Galaxy manteve inúmeras conversas com os representantes do jogador e apresentou várias propostas de contrato.
Esse mecanismo foi criado para impedir que os times da MLS elevem os preços ao disputarem entre si os mesmos alvos internacionais. No entanto, a insistência de Casemiro em se juntar ao Miami levou a um impasse. Para que o acordo seja finalizado, o Miami provavelmente terá que indenizar o Galaxy, da mesma forma que Los Angeles pagou US$ 400 mil ao Charlotte FC pelos direitos de contratação de Marco Reus há duas temporadas.
Manobras no elenco e o modelo de Jordi Alba
Um dos principais obstáculos para os Herons é a falta de uma vaga disponível para Jogador Designado (DP). Com Messi e outros ocupando essas vagas, o salário inicial de Casemiro precisaria ficar abaixo do limite de US$ 2 milhões para a temporada atual. Para contornar isso, espera-se que o Miami siga o modelo utilizado para contratar Jordi Alba em 2023, utilizando o Targeted Allocation Money (TAM) antes de, eventualmente, elevá-lo ao status de DP.
O clube provavelmente estruturaria o acordo com uma opção não garantida que acionaria um aumento salarial assim que houvesse espaço no elenco. Essa criatividade financeira é uma marca registrada da diretoria do Miami, que continua desesperada para reforçar o elenco após uma campanha tumultuada que viu a saída do técnico Javier Mascherano no início desta temporada.
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Uma lenda condecorada ruma à Copa do Mundo
Casemiro chegará à América do Norte com um dos currículos mais laureados da história do futebol moderno. Durante sua passagem icônica pelo Real Madrid, ele conquistou a Liga dos Campeões cinco vezes e garantiu três títulos da La Liga. Seu desempenho tem se mantido em alto nível, já que marcou nove gols em 33 partidas como titular pelo Manchester United na última temporada, ajudando o time a garantir o terceiro lugar e o retorno à principal competição europeia.
Antes de vestir a camisa rosa em Miami, Casemiro tem compromissos internacionais a cumprir. Ele foi convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo deste verão, onde buscará aumentar sua contagem de 84 partidas pela seleção. Assim que cumprir suas obrigações com a Seleção, o meio-campista deve se juntar ao Inter Miami, que atualmente soma 28 pontos e busca defender o título da MLS Cup sob o comando do técnico interino Guillermo Hoyos.