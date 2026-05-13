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Casemiro critica Jamie Carragher por sua famosa provocação “deixe o futebol de lado”, considerada “desrespeitosa”, enquanto o astro do Manchester United se prepara para deixar o clube no final da temporada
Casemiro rebate Carragher, que o chamou de "desrespeitoso"
O experiente meio-campista finalmente quebrou o silêncio sobre as críticas contundentes que recebeu do comentarista da Sky Sports durante uma fase difícil na temporada 2023-24. Em entrevista ao canal do YouTube “Rio Ferdinand Presents”, o jogador de 34 anos deixou claro que achou que o ex-zagueiro do Liverpool havia ultrapassado os limites com sua análise sobre seu declínio.
A tensão tem origem nos comentários de Carragher após a goleada de 4 a 0 sofrida pelo United contra o Crystal Palace, quando ele sugeriu que o ex-jogador do Real Madrid já não estava mais à altura do jogo.
Respondendo à crítica, Casemiro disse: “Então... É a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Não gosto disso porque é desrespeitoso. É desrespeitoso comigo.”
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O famoso discurso “deixem o futebol em paz”
A avaliação inicial de Carragher foi um dos momentos mais comentados da temporada entre os comentaristas. Ele havia recomendado que o múltiplo vencedor da Liga dos Campeões se transferisse para um ambiente menos competitivo, como a MLS ou a Liga Profissional da Arábia Saudita, alegando que sua carreira no alto nível havia chegado ao fim.
“Os próximos dois jogos do campeonato e a final da copa, depois disso ele deveria pensar: ‘Preciso ir para a MLS ou para a Arábia Saudita’”, disse Carragher na época. “Isso tem que parar, porque estamos assistindo a um dos grandes nomes da era moderna. Sempre me lembro do ditado ‘deixe o futebol antes que o futebol deixe você’. O futebol já o deixou. Nesse nível de ponta, ele precisa encerrar a carreira e seguir em frente.”
A mentalidade e a batalha em Old Trafford
O brasileiro admitiu que jogar pelo United implica um nível de escrutínio que pode ser opressivo para quem não tem uma base psicológica sólida, observando que, nos seus momentos mais difíceis, muitas vezes foi forçado a jogar fora de posição devido à grave crise de lesões que assolava o clube. Essa percepção distorcida do público sobre suas habilidades coincidiu com as críticas contundentes de Carragher, que surgiram poucas semanas antes de o então técnico Erik ten Hag notavelmente tirá-lo do elenco para a vitória na final da FA Cup contra o Manchester City — uma decisão que alimentou significativamente as especulações de que sua passagem pelo clube está chegando ao fim.
“Todo mundo te critica porque você não está jogando na sua posição”, explicou Casemiro. “Mas, para mim, está aqui [na cabeça]. Não importa. Para mim, é a cabeça, uma cabeça forte.” Ele destacou sua segunda temporada como um período particularmente difícil, no qual jogou de 12 a 15 partidas como zagueiro central para ajudar a equipe, apesar de ser naturalmente um volante.
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Deixando o Manchester United em alta
Apesar das críticas, Casemiro continua orgulhoso de suas contribuições ao clube enquanto se prepara para partir no meio do ano, tendo ajudado o United a garantir uma vaga na Liga dos Campeões e conquistado títulos nacionais ao longo do caminho. Ele acredita que está partindo no momento certo, traçando um paralelo com sua saída do Santiago Bernabéu, onde sua ausência foi sentida imediatamente.
“O que ganhei no futebol, mas o futebol muda. A vida muda, a vida muda, então veja agora”, disse Casemiro. “É sobre isso. Para mim, a melhor coisa neste momento em que falamos na Espanha é que vivo na grande escuridão. Vivo com uma sensação boa. Todos sentem falta do Casemiro. Entende? Por isso, decidi partir porque estou bem. Porque é a mesma coisa em Madri. Todos sentem minha falta lá. Todos sentem falta desse time. Agora, é a mesma coisa. Então, a vida muda.”
Tendo marcado nove gols na Premier League nesta temporada, ele sente que provou que seus críticos estavam errados. Ele deixa o United com uma medalha da FA Cup e uma da Carabao Cup para adicionar às conquistas brilhantes de sua carreira.