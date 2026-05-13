Casemiro critica Jamie Carragher por sua famosa provocação “deixe o futebol de lado”, considerada “desrespeitosa”, enquanto o astro do Manchester United se prepara para deixar o clube no final da temporada

O experiente meio-campista finalmente quebrou o silêncio sobre as críticas contundentes que recebeu do comentarista da Sky Sports durante uma fase difícil na temporada 2023-24. Em entrevista ao canal do YouTube “Rio Ferdinand Presents”, o jogador de 34 anos deixou claro que achou que o ex-zagueiro do Liverpool havia ultrapassado os limites com sua análise sobre seu declínio.

A tensão tem origem nos comentários de Carragher após a goleada de 4 a 0 sofrida pelo United contra o Crystal Palace, quando ele sugeriu que o ex-jogador do Real Madrid já não estava mais à altura do jogo.

Respondendo à crítica, Casemiro disse: “Então... É a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Não gosto disso porque é desrespeitoso. É desrespeitoso comigo.”