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Casemiro BrasilGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Casemiro coloca Brasil atrás dos favoritos e prega humildade na Copa do Mundo

Casemiro
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Volante destaca turbulências do último ciclo, elogia o trabalho de Carlo Ancelotti e afirma que algumas seleções chegam mais prontas para a disputa do Mundial

A seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, mas Casemiro tratou de conter qualquer clima de favoritismo. Após o desembarque da delegação em Nova Jersey nesta terça-feira, o volante reconheceu que o Brasil chega competitivo ao torneio, mas vê outras seleções em estágio mais avançado de preparação.

A chegada aos EUA marcou também a primeira vez que Carlo Ancelotti teve à disposição os 26 convocados. Os finalistas da Champions League Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se juntaram ao grupo, completando o elenco que buscará o hexacampeonato.

Mesmo confiante na força do elenco, Casemiro adotou um discurso de cautela.

"Chegamos fortes, mas existem outras seleções que estão um passinho à frente da nossa", afirmou o meio-campista.

Questionado sobre quais seriam essas equipes, o jogador preferiu não citar nomes.

"Não preciso ficar falando quais são as seleções. A gente sabe quem está nesse processo. A seleção é sempre forte, mas temos o desejo de vencer e realizar um sonho de criança."

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  • Casemiro BrasilGetty Images

    Ciclo turbulento pesa na avaliação

    A análise de Casemiro passa pelo contexto vivido pela seleção nos últimos anos. O volante lembrou as mudanças de comando, as dificuldades enfrentadas nas Eliminatórias e o pouco tempo de trabalho de Ancelotti antes do Mundial.

    "O ciclo foi difícil, tivemos mudança de treinador, mudança de presidente, muitas turbulências. Temos apenas um ano de trabalho com o treinador. São poucos dias de preparação. Mas temos qualidade, jogadores com energia e uma mescla muito boa entre juventude e experiência."

    O camisa 5, porém, acredita que justamente essa combinação pode ser um diferencial durante a competição.

    Além da experiência de nomes como Alisson, Marquinhos, Neymar e o próprio Casemiro, a seleção aposta no talento de uma geração liderada por Vinicius Junior, Raphinha, Endrick e outros jovens que chegam em alta para a disputa da Copa.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Ancelotti também evita apontar favorito

    No desembarque, Carlo Ancelotti seguiu a mesma linha de raciocínio do volante. O treinador italiano afirmou que não vê uma seleção claramente acima das demais e garantiu que o Brasil está pronto para competir em igualdade com qualquer adversário.

    "Não existe um favorito nesta Copa do Mundo. O Brasil vai competir com todas as outras equipes. O time está pronto", disse o técnico.

    Ancelotti ainda revelou que os próximos dias serão importantes para ajustar detalhes e realizar os últimos testes antes da estreia.

    "Estamos motivados para fazer o melhor. Vamos trabalhar, preparar o amistoso contra o Egito e depois focar totalmente no primeiro jogo da Copa."

  • Carlo Ancelotti BrasilGetty Images

    Preparação nos Estados Unidos

    A delegação brasileira realizou a viagem em uma aeronave fretada pela CBF, equipada apenas com assentos de primeira classe, numa tentativa de minimizar o desgaste do voo de aproximadamente dez horas entre Rio de Janeiro e Nova Jersey.

    Segundo Casemiro, a viagem foi tranquila.

    "Todo mundo dormiu. O avião deu uma balançadinha no começo, mas fizemos uma boa viagem."

    Instalada em Basking Ridge, região que servirá como base durante a primeira fase do torneio, a seleção inicia nesta terça-feira os treinamentos em seu centro de preparação nos Estados Unidos.

    Antes da estreia contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, em Nova Jersey, a equipe ainda faz um último amistoso preparatório diante do Egito, no próximo sábado, em Cleveland.

    Depois, começa oficialmente a caminhada pelo sonhado hexacampeonato mundial.

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