Casemiro coloca Brasil atrás dos favoritos e prega humildade na Copa do Mundo

A seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, mas Casemiro tratou de conter qualquer clima de favoritismo. Após o desembarque da delegação em Nova Jersey nesta terça-feira, o volante reconheceu que o Brasil chega competitivo ao torneio, mas vê outras seleções em estágio mais avançado de preparação.

A chegada aos EUA marcou também a primeira vez que Carlo Ancelotti teve à disposição os 26 convocados. Os finalistas da Champions League Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se juntaram ao grupo, completando o elenco que buscará o hexacampeonato.

Mesmo confiante na força do elenco, Casemiro adotou um discurso de cautela.

"Chegamos fortes, mas existem outras seleções que estão um passinho à frente da nossa", afirmou o meio-campista.

Questionado sobre quais seriam essas equipes, o jogador preferiu não citar nomes.

"Não preciso ficar falando quais são as seleções. A gente sabe quem está nesse processo. A seleção é sempre forte, mas temos o desejo de vencer e realizar um sonho de criança."



