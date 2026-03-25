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Gabriel Marin

Casagrande critica campanha "patética" por Neymar na Copa: "Você pode ser convocado para a seleção brasileira de pôquer"

Casagrande
Neymar
Brasil

Comentarista ironiza fase do atacante, questiona desempenho e vê pressão externa como risco ao ambiente da seleção brasileira

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande fez duras críticas ao momento de Neymar e à movimentação em torno de uma possível convocação do atacante para a Copa do Mundo. Durante participação no UOL News Esporte, do Canal UOL, Casão ironizou a recente publicação do jogador sobre sua atuação no pôquer.

"Neymar, é assim, quando tiver uma Copa do Mundo de pôquer, você pode ser convocado para a seleção brasileira de pôquer, porque a sua performance está ótima no pôquer, como você está falando. Mas no campo, jogando bola, não tem performance. Então, cara, ou você joga bola sério e desequilibra, ou não vai para a Copa. É uma questão lógica e prática", disse Casagrande.

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    Forma física e planejamento são questionados

    O comentarista também questionou a estratégia de Neymar de concentrar partidas em casa, sugerindo que isso não resolve o principal problema: a falta de sequência e intensidade em jogos competitivos, fatores essenciais para avaliação da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.

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    "Se na Copa do Mundo, a CBF conseguisse transferir os jogos da Copa pra Vila Belmiro, eu convocaria o Neymar. Essa é a única opção que eu levaria o Neymar. Se a CBF conseguisse, junto com a FIFA, fazer os jogos da seleção brasileira na Vila Belmiro. Aí ele não viaja e pode jogar pôquer no fim de semana tranquilo".

    A competição, que será realizada no Canadá, México e Estados Unidos, começa em 78 dias, o que aumenta a pressão por definições rápidas na lista de convocados.

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    "Campanha organizada" é alvo de críticas

    Casagrande ainda apontou a existência de uma "campanha organizada" envolvendo amigos próximos e ex-jogadores para pressionar Ancelotti a incluir Neymar na lista final, mesmo sem desempenho que justifique a convocação.

    "Esses caras, para eles não interessa o que o Neymar faz em campo, ficam defendendo uma convocação absurda. O Neymar hoje, ele tá tentando mais ir pra Copa do Mundo com campanha do que com bola. E não vai ser assim. Vai ser a bola no campo que vai decidir".

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    Risco de impacto no ambiente da seleção

    Por fim, o comentarista alertou para possíveis problemas internos caso Neymar seja convocado sem estar em condições de ser titular. Segundo ele, a presença do jogador poderia gerar instabilidade no grupo.

    "Se o Ancelotti ceder a essa mobilização patética pra chamar o Neymar pra seleção, ele vai ter esse mesmo problema. O Neymar vai ficar no banco, quietinho, colaborar com o grupo? Eu não acredito. Eu acho que ninguém acredita e eu acho que o Ancelotti também não acredita".

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