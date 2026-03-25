Casagrande critica campanha "patética" por Neymar na Copa: "Você pode ser convocado para a seleção brasileira de pôquer"

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande fez duras críticas ao momento de Neymar e à movimentação em torno de uma possível convocação do atacante para a Copa do Mundo. Durante participação no UOL News Esporte, do Canal UOL, Casão ironizou a recente publicação do jogador sobre sua atuação no pôquer.

"Neymar, é assim, quando tiver uma Copa do Mundo de pôquer, você pode ser convocado para a seleção brasileira de pôquer, porque a sua performance está ótima no pôquer, como você está falando. Mas no campo, jogando bola, não tem performance. Então, cara, ou você joga bola sério e desequilibra, ou não vai para a Copa. É uma questão lógica e prática", disse Casagrande.