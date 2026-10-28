Carvajal: meia hora que detonou a crise de Valverde e Tchouaméni, e um fato assustador que definiu minha posição sobre a proposta do Catar

O verão de 2026 foi uma temporada repleta de mudanças para Dani Carvajal, pois, após uma trajetória marcante associada ao Real Madrid, o lateral-direito optou por transferir-se para o Getafe, comandado por Bordalás, para dar continuidade à sua carreira.

Em seu novo clube, os objetivos parecem diferentes, mas a ambição é a mesma, como declarou a Manu Carreño em sua entrevista no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER.

O ex-capitão do Real explicou que sua decisão de se juntar ao Getafe, apesar das ofertas vindas do Oriente Médio, foi "uma decisão nascida de uma grande paixão", e que, acima de tudo, ele precisava "sentir-se um jogador de futebol novamente" após um ano afastado dos gramados por causa de sua lesão.

Ele se referiu àquela lesão terrível no estádio Santiago Bernabéu, cujas repetições admite ter assistido "centenas de vezes", e que afetou seu desempenho no Real Madrid, além de impedi-lo de disputar a Copa do Mundo de 2026.

Dani Carvajal também falou "com franqueza" sobre o nível atual do Real Madrid, sua relação com Álvaro Arbeloa e como avalia a chegada de Mourinho.