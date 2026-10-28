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Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Carvajal: meia hora que detonou a crise de Valverde e Tchouaméni, e um fato assustador que definiu minha posição sobre a proposta do Catar

Getafe
Real Madrid
Al-Gharafa
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
La Liga
D. Carvajal
A. Arbeloa
J. Mourinho
F. Valverde
A. Tchouameni
Espanha
Catar
Portugal
Uruguai
França

O ex-capitão do Real revela sua relação com Arbeloa e expõe sua opinião sobre Mourinho após o Clássico

O verão de 2026 foi uma temporada repleta de mudanças para Dani Carvajal, pois, após uma trajetória marcante associada ao Real Madrid, o lateral-direito optou por transferir-se para o Getafe, comandado por Bordalás, para dar continuidade à sua carreira.

Em seu novo clube, os objetivos parecem diferentes, mas a ambição é a mesma, como declarou a Manu Carreño em sua entrevista no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER.

O ex-capitão do Real explicou que sua decisão de se juntar ao Getafe, apesar das ofertas vindas do Oriente Médio, foi "uma decisão nascida de uma grande paixão", e que, acima de tudo, ele precisava "sentir-se um jogador de futebol novamente" após um ano afastado dos gramados por causa de sua lesão.

Ele se referiu àquela lesão terrível no estádio Santiago Bernabéu, cujas repetições admite ter assistido "centenas de vezes", e que afetou seu desempenho no Real Madrid, além de impedi-lo de disputar a Copa do Mundo de 2026.

Dani Carvajal também falou "com franqueza" sobre o nível atual do Real Madrid, sua relação com Álvaro Arbeloa e como avalia a chegada de Mourinho.

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  • Por que escolheu o Getafe?

    Carvajal revelou por que escolheu o Getafe: "Bem, no fim das contas, foi uma decisão que nasceu de uma grande paixão. Quem me conhece sabe que o futebol é a minha vida, que é o que faço desde que nasci e que aproveito cada detalhe dele. Nos últimos dois anos, com a lesão, senti um pouco a falta disso e queria voltar a me sentir jogador. Acredito que ainda sou capaz de jogar futebol por muitos anos e quero continuar aproveitando."

    E prosseguiu: "O verão foi muito longo, tínhamos opções, mas no fim você precisa equilibrar o que é mais importante para você: a família, o projeto, as necessidades do treinador... Como mencionei antes, passei a vida inteira jogando por equipes que lutam para vencer, e sempre pensei em como seria se eu estivesse em um time que luta para permanecer na divisão. Isso foi algo que me motivou muito, e é esse o objetivo atual do Getafe, por isso estou aqui para ajudá-los."

    Ele afirmou que não se transferiu para o Getafe por dinheiro, criticando a lei salarial de La Liga, que "embora fosse lógica anteriormente", agora ele considera "ridícula", diante da dificuldade de ocultar os pagamentos em espécie.

    E ressaltou que tudo o que precisa agora é aproveitar jogar futebol, por isso enfatizou que o salário não foi um obstáculo, expressando sua gratidão ao presidente do clube pelas garantias que ofereceu para elevar o teto salarial, e afirmando que se sente muito feliz neste momento.

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  • O motivo da desistência da oferta catari

    Carvajal revelou as negociações que ocorreram entre ele e o clube catariano Al-Gharafa, destacando que havia organizado tudo para ir a Doha.

    E esclareceu: "Sim, a situação estava um tanto avançada, mas vivi a guerra de perto com meu cunhado (Joselu) no Catar. E quando isso afeta você pessoalmente, torna-se um pouco assustador".

    E prosseguiu: "No final, você precisa pesar os prós e os contras de cada contrato, e estávamos um pouco hesitantes em relação ao mercado de transferências no nosso país. Escolhi o Getafe não só porque estou no meu país, mas também porque isso me motiva muito e quero ajudar a equipe".

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  • A relação gelada com Arbeloa

    Questionado diretamente sobre a relação fria entre ele e Arbeloa, que ignorou sua recuperação — segundo diversos relatos — após seu retorno da lesão, para que conseguisse os minutos adequados e estivesse disponível entre as opções para disputar uma vaga na lista da Espanha para a Copa do Mundo, Carvajal afirmou: "Acho que essa pergunta deve ser dirigida a Álvaro; ele é quem tem mais condições de esclarecer essas declarações. Não posso dizer nada além disso".

    E voltou a dizer "as coisas nem sempre saem como planejado", porque, no fim das contas, isso foge ao controle da pessoa, numa referência ao número de minutos que jogou antes de deixar o clube que representou toda a sua vida.

    Acrescentou: "Sempre respeitei as decisões dele, quer eu jogasse um minuto ou mais. Passei toda a minha carreira como titular e, de repente, você se vê fora do time titular por alguns meses, com a Copa do Mundo e a renovação de contrato em jogo. Mas treinei todos os dias e fui em cada viagem com o objetivo de ajudar o time. Não tive qualquer reclamação em relação ao clube ou ao treinador".

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  • Tchouaméni e Valverde: meia hora que detonou a situação

    Carvajal revelou a discussão que ocorreu entre Valverde e Tchouaméni: "Não foi nada tão importante. Estive no Real Madrid por muitos anos, e discussões entre jogadores aconteceram várias vezes. Mas nada foi revelado".

    E prosseguiu: "O estranho é o vazamento da notícia, porque depois de apenas meia hora foi publicada na imprensa, e eu sou daqueles que acreditam que o vestiário deve ser um ambiente fechado... Então é isso que me incomoda".

    Sobre a posição de lateral-direito, e a escolha entre Dumfries, Arnold e Valverde, ele considera que "a decisão é difícil... e Mourinho tem que resolvê-la de acordo com a natureza de cada partida e seu desenrolar", destacando o brilho de Valverde nessa função.

    E elogiou o recém-chegado Yan Diomande, dizendo: "Apresenta um bom desempenho, contribui defensivamente e tem lampejos ofensivos marcantes".

    Também foi questionado: como você vai lidar com o confronto entre Real Madrid e Getafe? E respondeu que defenderá as cores de seu clube atual, desejando que o Getafe já tenha garantido a permanência no Campeonato Espanhol e o Real Madrid já tenha conquistado o título antes do jogo.

    E sobre sua recepção como adversário no Bernabéu, disse que lhe basta ser recebido pela torcida com calorosos aplausos, afirmando que sempre sentiu o carinho deles e ainda o sente.

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  • A coragem de Mourinho e a atuação do Barcelona

    Sobre o clássico e a vitória do Real por 2 a 1 sobre o Barcelona no Camp Nou, disse: "Eu curti demais. Acho que foi uma partida fantástica e de ritmo muito acelerado. Não esperava ver o Real Madrid jogar nesse nível; foi uma surpresa agradável. Em alguns momentos, dominaram totalmente o Barcelona. Acho que a abordagem de Mourinho foi muito corajosa".

    Perguntaram a ele: você ficou surpreso com a atuação do Barcelona? E respondeu: "Sim, o Real Madrid impôs um grande desafio a eles na posse de bola, e também vinham de uma atuação forte na Liga dos Campeões da Europa com a ausência de alguns jogadores. No fim das contas, o estilo de jogo deles é muito ofensivo, com uma linha defensiva bastante adiantada, e, contra os grandes times, se os adversários tiverem duas chances, marcarão pelo menos um gol".

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