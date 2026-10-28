O verão de 2026 foi um verão repleto de mudanças para Dani Carvajal. Após uma trajetória marcante associada ao Real Madrid, o lateral-direito optou por se transferir para o Getafe, comandado por Bordalás, para dar continuidade à sua carreira no futebol.

Em seu novo clube, os objetivos parecem diferentes, mas a ambição é a mesma, como declarou a Manu Carreño em sua entrevista no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER.

O ex-capitão do Real explicou que sua decisão de ingressar no Getafe, apesar das propostas vindas do Oriente Médio, foi "uma decisão nascida de uma grande paixão", e que, acima de tudo, ele precisava "se sentir um jogador de futebol novamente" após um ano afastado dos gramados por causa de sua lesão.

Ele se referiu àquela lesão aterrorizante no estádio Santiago Bernabéu, cujos replays admite ter assistido "centenas de vezes", e que afetou seu desempenho no Real Madrid, além de tê-lo impedido de participar da Copa do Mundo de 2026.

Dani Carvajal também falou "com sinceridade" sobre o nível atual do Real Madrid, sua relação com Álvaro Arbeloa e como avalia a chegada de Mourinho.