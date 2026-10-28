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Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Carvajal: meia hora detonou a crise de Valverde e Tchouaméni, e um fato assustador decidiu minha recusa à oferta catari

Getafe
Real Madrid
Al-Gharafa
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
La Liga
D. Carvajal
A. Arbeloa
J. Mourinho
F. Valverde
A. Tchouameni
Espanha
Catar
Portugal
Uruguai
França

O ex-capitão do Real revela sua relação com Arbeloa e diz o que pensa de Mourinho após o Clásico

O verão de 2026 foi um verão repleto de mudanças para Dani Carvajal. Após uma trajetória marcante associada ao Real Madrid, o lateral-direito optou por se transferir para o Getafe, comandado por Bordalás, para dar continuidade à sua carreira no futebol.

Em seu novo clube, os objetivos parecem diferentes, mas a ambição é a mesma, como declarou a Manu Carreño em sua entrevista no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER.

O ex-capitão do Real explicou que sua decisão de ingressar no Getafe, apesar das propostas vindas do Oriente Médio, foi "uma decisão nascida de uma grande paixão", e que, acima de tudo, ele precisava "se sentir um jogador de futebol novamente" após um ano afastado dos gramados por causa de sua lesão.

Ele se referiu àquela lesão aterrorizante no estádio Santiago Bernabéu, cujos replays admite ter assistido "centenas de vezes", e que afetou seu desempenho no Real Madrid, além de tê-lo impedido de participar da Copa do Mundo de 2026.

Dani Carvajal também falou "com sinceridade" sobre o nível atual do Real Madrid, sua relação com Álvaro Arbeloa e como avalia a chegada de Mourinho.

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  • Por que você escolheu o Getafe?

    Carvajal revelou por que escolheu o Getafe: "Bem, no fim das contas, foi uma decisão que nasceu de uma grande paixão. Quem me conhece sabe que o futebol é a minha vida, que é o que faço desde que nasci, e desfruto de cada detalhe dele. Nos últimos dois anos, com a lesão, senti um pouco a falta disso, e eu queria me sentir jogador de novo. Acredito que ainda sou capaz de jogar futebol por muitos anos, e quero continuar a aproveitá-lo".

    E prosseguiu: "O verão foi muito longo, e tínhamos opções, mas no fim das contas você precisa pesar o que é mais importante para você: sua família, o projeto, as necessidades do treinador... Como disse antes, passei a minha vida inteira jogando por equipes que lutam para vencer, e sempre penso em como seria se eu estivesse num time que luta para permanecer na divisão. Isso foi algo que me motivou muito, e esse é o objetivo atual do Getafe, por isso estou aqui para ajudá-los".

    Ele afirmou que não se transferiu para o Getafe pelo dinheiro, criticando a lei salarial de LaLiga — "apesar de ter feito sentido no passado" —, já que agora a considera "ridícula" diante da dificuldade de ocultar os pagamentos em espécie.

    Deixou claro que tudo o que precisa agora é aproveitar o futebol, por isso ressaltou que o salário não foi um empecilho, expressando sua gratidão ao presidente do clube pelas garantias que lhe deu para elevar o teto salarial, e afirmando que se sente muito feliz neste momento.

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  • O motivo da desistência da oferta catari

    Carvajal revelou as negociações que ocorreram entre ele e o clube catariano Al-Gharafa, deixando claro que havia arranjado tudo para ir a Doha.

    E explicou: "Sim, a situação estava um tanto avançada, mas vivi a guerra de perto com meu cunhado (Joselu) no Catar... E quando isso afeta você pessoalmente, torna-se um pouco assustador".

    E prosseguiu: "No fim, você tem que pesar os prós e os contras de cada contrato, e estávamos um pouco hesitantes em relação ao mercado de transferências do nosso país. Escolhi o Getafe não apenas porque estou no meu país, mas também porque me motiva muito e quero ajudar a equipe".

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  • A relação fria com Arbeloa

    Quando questionado diretamente sobre a relação fria entre ele e Arbeloa, que ignorou ajudá-lo — segundo diversos relatos — após seu retorno de lesão para conseguir os minutos adequados e ficar disponível entre as opções para disputar uma vaga na lista da Espanha para a Copa do Mundo, Carvajal disse: "Acho que essa pergunta deve ser feita a Álvaro; ele é o mais capaz de esclarecer essas declarações. Não posso dizer mais nada".

    E voltou a dizer que "as coisas nem sempre saem como planejado", pois no fim das contas estão fora do controle da pessoa, em referência ao número de minutos que jogou antes de deixar seu clube, que representou sua vida.

    E acrescentou: "Sempre respeitei as decisões dele, jogasse um minuto ou mais. Passei toda a minha carreira como titular e, de repente, você se vê sem ser titular por alguns meses, com uma Copa do Mundo e a renovação de contrato em jogo. Mas treinei todos os dias e fui em todas as viagens com o objetivo de ajudar a equipe. Não tive nenhuma reclamação em relação ao clube ou ao treinador".

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  • Tchouaméni e Valverde... Meia hora que explodiu a situação

    Carvajal revelou a briga que ocorreu entre Valverde e Tchouaméni: "Não foi nada tão importante assim. Estive no Real Madrid por muitos anos, e houve brigas entre os jogadores várias vezes. Mas nunca se revelou nada".

    E prosseguiu: "O estranho é o vazamento da notícia, porque meia hora depois já foi publicada na imprensa, e eu sou daqueles que acreditam que o vestiário deve ser fechado. Então é isso que me incomoda".

    Sobre a posição de lateral-direito, e a escolha entre Dumfries, Arnold e Valverde, ele acredita que "a escolha é difícil, e Mourinho tem que decidir conforme a natureza de cada partida e o seu andamento", destacando o brilho de Valverde nessa função.

    E elogiou o recém-chegado Yan Diomande, dizendo: "Ele apresenta um bom desempenho, contribui defensivamente e tem lampejos ofensivos marcantes".

    Ele também foi questionado: como você lidará com o confronto entre Real Madrid e Getafe, e respondeu que defenderá as cores do seu clube atual, torcendo para que o Getafe já tenha garantido a permanência no Campeonato Espanhol e que o Real Madrid já tenha assegurado o título antes do jogo.

    Sobre sua recepção como adversário no Bernabéu, disse que lhe basta ser recebido pela torcida com uma salva de palmas calorosa, afirmando que sempre sentiu o carinho deles e ainda o sente.

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  • A coragem de Mourinho e a atuação do Barcelona

    Sobre o clássico e a vitória do Real por 2 a 1 sobre o Barcelona no Camp Nou, disse: "Gostei muito. Acho que foi uma partida fantástica, com um ritmo muito acelerado. Eu não esperava ver o Real Madrid jogando nesse nível; foi uma surpresa agradável. Em alguns momentos, eles dominaram completamente o Barcelona. Acho que a abordagem de Mourinho foi muito corajosa".

    Perguntado se tinha ficado surpreso com o desempenho do Barcelona, respondeu: "Sim, o Real Madrid representou um grande desafio para eles na posse de bola, e também vinham de uma atuação forte na Liga dos Campeões da Europa, com a ausência de alguns jogadores. No fim das contas, o estilo de jogo deles é muito ofensivo, com uma linha defensiva muito adiantada, e, contra os grandes times, se os adversários tiverem duas chances, marcam pelo menos um gol".

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