Cartão "1-of-1" de Cristiano Ronaldo da coleção Panini Kaboom é vendido por valor recorde de sete dígitos

Embora a identidade do comprador permaneça anônima, um colecionador de alto nível — cujo nome de usuário no Instagram é “cherubcards” — adquiriu o cartão de Ronaldo em março de 2024 e confirmou ao The Athletic que era o vendedor da transação. Recorrendo às redes sociais para celebrar a história do cartão, o vendedor comentou: “[VENDIDO] 2018 Panini Cristiano Ronaldo Green Kaboom 1/1 PSA10. Estou sem palavras por ter conseguido adquirir este cartão para fazer par com o meu Kobe Bryant Green Kaboom — ambos atletas soberbos com a melhor ética de trabalho que se possa sonhar. Ambos alcançaram, sem dúvida, as carreiras dos seus sonhos através do talento, mas, mais importante ainda, da dedicação e da disciplina.”

O vendedor aprofundou ainda mais o significado do cartão, destacando o esforço feito para garantir que seu estado fosse impecável. “Também estou extremamente grato que meu amigo @pats_pulls tenha conseguido realizar a missão impossível e elevar este cartão de BGS9.5 para um PSA10 em perfeitas condições. Um momento de ciclo completo, já que meu primeiro grande achado foi um 2017 Select CR7 Kaboom que o Pat me ajudou a deixar em perfeitas condições. Meu primeiro CR7 1/1 de todos os tempos e um dos melhores cartões da minha coleção. O tempo dirá que sua carreira na Juventus deve ser tida na mesma estima que suas carreiras no Manchester United e no Real Madrid. Um homem que foi ousado o suficiente para tentar diferentes desafios e conquistar todos aqueles que se propôs a enfrentar. Um verdadeiro campeão e lenda”, acrescentaram.



