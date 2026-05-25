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Cartão "1-of-1" de Cristiano Ronaldo da coleção Panini Kaboom é vendido por valor recorde de sete dígitos
Uma venda histórica na casa dos sete dígitos
O cartão verde de Ronaldo da coleção Panini Kaboom 2018, numerado como 1 de 1 — que o retrata durante sua passagem pela Juventus — foi vendido em transação privada no dia 24 de maio por US$ 1,35 milhão por meio de uma venda exclusiva da Fanatics Collect, conforme confirmado pela Fanatics à ESPN. A transação marca um momento marcante para o mercado de memorabilia do futebol, comprovando que o mercado de itens colecionáveis de alto nível continua tão competitivo quanto o próprio esporte.
É o valor mais alto já pago por um cartão de Ronaldo e o segundo maior valor já gasto em um cartão de futebol, atrás apenas do cartão de estreia de Lionel Messi, que atingiu US$ 1,5 milhão, e logo à frente do cartão de estreia de Pelé, que alcançou US$ 1,33 milhão — o primeiro cartão de futebol a ultrapassar US$ 1 milhão. A venda representa um salto enorme no valor dos ativos de Ronaldo, que têm registrado um aumento no interesse nos últimos meses.
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Batendo o recorde anterior de Ronaldo
O valor mais alto pago anteriormente por um cartão de Ronaldo foi de US$ 420.000 em um leilão da Fanatics Premier, realizado em 22 de maio, pelo cartão Panini Flawless Finishes Black de 2015, numerado como 1 de 1, que recebeu a classificação 7 da Professional Sports Authenticator (PSA) e uma nota 10 para o autógrafo. Esta última venda de US$ 1,35 milhão mais do que triplica esse valor de referência anterior, destacando a extrema raridade do paralelo Green Kaboom.
O conjunto multiesportivo Panini Kaboom 2018, com 50 jogadores, não consistia em cartões lançados publicamente, mas sim em um pacote multiesportivo lançado pelo programa Panini Rewards. Os Kabooms foram produzidos pela primeira vez em 2013, mas em 2018, a Panini adicionou o agora supercobiçado paralelo verde 1-de-1, tornando-o um dos designs mais procurados no mercado de colecionadores.
A história por trás do cartão
Embora a identidade do comprador permaneça anônima, um colecionador de alto nível — cujo nome de usuário no Instagram é “cherubcards” — adquiriu o cartão de Ronaldo em março de 2024 e confirmou ao The Athletic que era o vendedor da transação. Recorrendo às redes sociais para celebrar a história do cartão, o vendedor comentou: “[VENDIDO] 2018 Panini Cristiano Ronaldo Green Kaboom 1/1 PSA10. Estou sem palavras por ter conseguido adquirir este cartão para fazer par com o meu Kobe Bryant Green Kaboom — ambos atletas soberbos com a melhor ética de trabalho que se possa sonhar. Ambos alcançaram, sem dúvida, as carreiras dos seus sonhos através do talento, mas, mais importante ainda, da dedicação e da disciplina.”
O vendedor aprofundou ainda mais o significado do cartão, destacando o esforço feito para garantir que seu estado fosse impecável. “Também estou extremamente grato que meu amigo @pats_pulls tenha conseguido realizar a missão impossível e elevar este cartão de BGS9.5 para um PSA10 em perfeitas condições. Um momento de ciclo completo, já que meu primeiro grande achado foi um 2017 Select CR7 Kaboom que o Pat me ajudou a deixar em perfeitas condições. Meu primeiro CR7 1/1 de todos os tempos e um dos melhores cartões da minha coleção. O tempo dirá que sua carreira na Juventus deve ser tida na mesma estima que suas carreiras no Manchester United e no Real Madrid. Um homem que foi ousado o suficiente para tentar diferentes desafios e conquistar todos aqueles que se propôs a enfrentar. Um verdadeiro campeão e lenda”, acrescentaram.
- AFP
Sucesso dentro e fora de campo
Ronaldo acaba de conquistar seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita pelo Al Nassr desde que estreou pelo clube em janeiro de 2023. Na semana passada, Ronaldo também foi convocado para a seleção de Portugal para a Copa do Mundo, o que marcará sua sexta participação no torneio. Sua contínua relevância no mais alto nível do futebol, mesmo aos 39 anos, continua a elevar seu valor comercial a patamares sem precedentes em todos os setores.
Apesar de seu rival de longa data, Messi, ter registrado pelo menos sete vendas de seus cartões por mais de US$ 350.000 desde agosto, Ronaldo está rapidamente diminuindo a diferença no mercado de luxo. Incluindo esta venda, houve apenas dois cartões de Ronaldo vendidos por mais de US$ 350.000, ambos na última semana, sinalizando uma possível nova era para os colecionadores de CR7 em todo o mundo.