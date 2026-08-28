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Carreira curta no Arsenal? Contratação de verão do clube é ligada a saída chocante apenas SEMANAS após se juntar ao elenco de Mikel Arteta
Saída surpreendente de Meslier pode acontecer
O novo goleiro do Arsenal pode estar de saída apenas algumas semanas depois de se juntar ao clube vindo do Leeds United, após ter disputado meros 45 minutos pelo Arsenal.
De acordo com uma reportagem do Foot Mercato, o Marseille identificou Meslier como alvo prioritário antes de a janela de transferências se fechar. O gigante francês está no mercado em busca de um novo goleiro após perder seu titular habitual, Geronimo Rulli, que recentemente saiu para se juntar ao Manchester City.
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A reformulação implacável do elenco de Arteta
Arteta foi proativo no mercado neste verão, enquanto busca dar sequência ao sucesso do Arsenal no título da Premier League e diminuir a diferença na Europa após a derrota para o PSG na final da Champions League da temporada passada. O Arsenal gastou pesado para seguir no topo, garantindo a contratação do meio-campista do Newcastle United Bruno Guimaraes por £ 75 milhões para substituir o Christian Norgaard, que está de saída.
No entanto, a situação dos goleiros segue complexa no Emirates. Atualmente, Meslier se encontra como a terceira opção, atrás do titular consolidado David Raya e do ex-jogador do Chelsea Kepa Arrizabalaga. Embora tenha sido contratado para oferecer uma cobertura de alto nível, a falta de um caminho claro até o time principal abriu a porta para o Marseille fazer sua investida.
Reacendendo uma carreira estagnada
A transferência para o Marseille pode oferecer a Meslier a consistência que lhe faltou na última temporada. Durante a campanha anterior do Leeds, o francês perdeu o status de titular absoluto e não fez uma única aparição na Premier League. Em vez disso, a função no gol foi dividida entre Lucas Perri e Karl Darlow, sendo que este último desde então se transferiu para o Manchester United.
O interesse do Marseille surge em um momento de transição para o clube francês. Embora Jeffrey De Lange tenha começado o jogo de abertura da temporada, há relatos generalizados de que ele também pode estar de saída antes do fechamento da janela. Isso deixaria uma vaga para Meslier assumir, dando a ele os minutos regulares na elite que dificilmente receberá no Arsenal.
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Últimos dias da janela de transferências
À medida que o prazo se aproxima do fim, o Arsenal precisa decidir se pode se dar ao luxo de deixar Meslier sair tão pouco tempo depois de sua chegada. Embora tenha opções para a posição, perder um goleiro experiente poderia deixar o clube potencialmente com carência caso David Raya ou Kepa sofram lesões.
Os próximos dias serão cruciais para definir o futuro de Meslier. Para o Arsenal, o foco segue em fazer os ajustes finos de um elenco capaz de defender seu título nacional e fazer outra campanha forte na Champions League. Se Meslier seguirá como parte dessa trajetória ou se tornará uma nota de rodapé na história do clube dependerá da rapidez com que o Marseille conseguir formalizar seu interesse.
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