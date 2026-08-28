A transferência para o Marseille pode oferecer a Meslier a consistência que lhe faltou na última temporada. Durante a campanha anterior do Leeds, o francês perdeu o status de titular absoluto e não fez uma única aparição na Premier League. Em vez disso, a função no gol foi dividida entre Lucas Perri e Karl Darlow, sendo que este último desde então se transferiu para o Manchester United.

O interesse do Marseille surge em um momento de transição para o clube francês. Embora Jeffrey De Lange tenha começado o jogo de abertura da temporada, há relatos generalizados de que ele também pode estar de saída antes do fechamento da janela. Isso deixaria uma vaga para Meslier assumir, dando a ele os minutos regulares na elite que dificilmente receberá no Arsenal.



