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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Caroline Weir finalmente receberá o respeito - e os troféus - que merece depois de deixar o Real Madrid para jogar no Lyon: o GOAL avalia as principais transferências da janela de transferências de verão feminina de 2026

Futebol feminino
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
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K. McCabe
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Real Madrid Femenino
Especiais e Opinião

Chegou. A janela de transferências de verão de 2026 chegou e promete ser extremamente agitada no futebol feminino, com estrelas como Alexia Putellas, Sam Kerr e Georgia Stanway prestes a mudar de clube nas próximas semanas e meses. Há muitos rumores e notícias sobre transferências que já circulam há algum tempo, parecendo restar apenas os anúncios oficiais, mas, como sempre, também haverá algumas surpresas pelo caminho.

Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro, vinda do Paris Saint-Germain.

Devemos estar atentos a grandes transferências novamente neste verão, com relatos já ligando o Chelsea a uma contratação da fenômeno sueca Felicia Schroder que ultrapassaria o valor pago por Geyoro.

Schroder é uma das jogadoras que ainda não está sem contrato, mas que pode mudar de clube, com nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez entre outras que podem sair se seus clubes receberem a oferta certa. Isso além de todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com grandes nomes como Mary Earps, Mapi Leon e Ona Batlle prontas para novos desafios.

Algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes, mas muitas não, com a tomada de decisão de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negócio do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e diga o que você achou na seção de comentários...

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junho: Caroline Weir (do Real Madrid para o Lyon)

    Para o Real Madrid: um indicador de onde o projeto da equipe feminina se encontra. Weir é, sem dúvida, a maior jogadora a defender as “Las Blancas”, tamanha a sua influência notavelmente consistente desde que chegou ao clube em 2022. No entanto, ela se despede sem ter conquistado nenhum título em quatro anos na capital espanhola, com o Madrid ainda muito atrás do Barcelona na disputa pelos títulos nacionais e um degrau abaixo da elite europeia. Para manter talentos de ponta como Weir, o Real simplesmente precisa melhorar o desempenho da equipe feminina. Sua saída será uma perda enorme. Nota: F

    Para o Lyon: Uma contratação fantástica em transferência gratuita para o vice-campeão da Liga dos Campeões deste ano. Weir é uma jogadora decisiva no nível de elite, com vasta experiência e qualidade comprovada nos maiores palcos, o que pode ajudar o time do Lyon a encerrar a espera de quatro anos por mais um título europeu. Com a saída de Lindsey Heaps, a jogadora da seleção da Escócia também ajuda a reforçar o meio-campo, em uma contratação simplesmente excelente para o gigante francês. Nota: A

    Para Weir: Depois de ter sido consistentemente brilhante durante sua passagem por Madri, mas sem nunca ter conquistado nenhum título para mostrar, Weir merece essa mudança, do tipo que deve levá-la a levantar muitos troféus. Ela já jogou por grandes clubes antes, atuando pelo Arsenal e pelo Manchester City durante sua passagem pela Inglaterra antes da ida para Madri, e agora tem a chance de subir a um nível totalmente diferente, representando o oito vezes campeão europeu. É uma transferência que, considerando o nível em que o Lyon atua, deve fazer com que a jogadora de 30 anos receba mais reconhecimento por seu talento também. Nota: A

    • Publicidade
  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junho: Beth Mead (do Arsenal para o Manchester City)

    Para o Arsenal: Embora os Gunners já estivessem preparados para se despedir de vários jogadores do time titular neste verão, uma vez que uma série de contratos chegava ao fim, relatos indicavam que Mead era uma das jogadoras cujo contrato estava chegando ao fim e que o clube desejava manter. Apesar de não ter sido titular garantida na última temporada, a jogadora da seleção inglesa ainda foi muito eficaz e contribuiu bastante tanto com a posse de bola quanto sem ela para as bicampeãs europeias. O Arsenal, porém, não conseguiu igualar a duração do contrato oferecido pelo Man City, o que significou uma despedida indesejada. Encontrar uma boa substituta será fundamental neste verão, já que muita criatividade e poder ofensivo deixaram o norte de Londres como resultado dessa transferência. Nota: D

    Para o Man City: As laterais estão bem servidas no Man City, o que torna esta contratação um tanto surpreendente para muitos. Um contrato de três anos para uma jogadora que acabou de completar 31 anos também sempre vai causar espanto. Mas Mead tem apresentado um desempenho consistentemente bom no mais alto nível há anos e traz confiabilidade, experiência e mentalidade vencedora para as novas campeãs da WSL. Se o City quiser disputar títulos nacionais novamente na próxima temporada, precisará de um elenco mais forte, já que o retorno à Liga dos Campeões também está chegando. Mead, que é versátil o suficiente para atuar em toda a linha de frente, traz exatamente isso. Nota: B

    Para Mead: Com a Copa do Mundo chegando no ano que vem, o tempo de jogo é vital para Mead nesta próxima temporada se ela quiser desempenhar um papel fundamental pela Inglaterra no Brasil — caso se classifiquem. Essa transferência não garante necessariamente isso, dada a profundidade do City no ataque, mas a rotação será vital caso a equipe de Andree Jeglertz consiga competir em quatro frentes; Mead, portanto, deve ter muitas oportunidades de jogar e, por sua vez, conquistar uma vaga na escalação titular. Também vale a pena destacar os aspectos positivos dessa transferência em nível pessoal para a ponta. Um contrato de três anos com um clube de ponta aos 31 anos é um deles, assim como o reencontro com a parceira Vivianne Miedema, que foi destaque do City na última temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1º de junho: Katie McCabe (do Arsenal para o Chelsea)

    Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora fundamental e uma solução constante para os problemas causados por lesões, graças à sua versatilidade, os Gunners estavam dispostos a deixar a capitã da Irlanda partir, e não foi surpresa que ela atraísse bastante interesse à medida que o verão se aproximava. Em seguida, eles deram uma guinada e ofereceram um novo contrato, embora o The Athletic tenha relatado que “era para uma função muito específica na equipe daqui para frente”, então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se eles não estivessem contratando a lateral do Barcelona, Ona Batlle, mas é difícil não sentir que os Gunners vão se arrepender de ter deixado McCabe e sua versatilidade — que resolveu problemas em várias posições na última temporada — irem embora, sobretudo porque ela agora vai usar isso para fortalecer um rival direto. Nota: D

    Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, sentimento reforçado pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, o novo campeão da WSL que estava pronto para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea utilizou várias opções na lateral-esquerda na última temporada, como Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é natural para a posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman pode ser utilizada principalmente na zaga, onde é brilhante. Charles, que agora parece prestes a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e com ela o time titular do Blues será significativamente melhorado. Nota: A

    Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal consternados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se destacando como uma lenda dos Gunners. Mas a jogadora de 30 anos é uma das melhores e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro grande clube com grandes ambições. Para ela permanecer na Inglaterra e fazer isso, sempre haveria apenas um número limitado de opções. Ela se encaixa perfeitamente no Blues, será titular e terá a chance de conquistar muitos títulos, se o clube conseguir deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível de grande parte da última década. Considerando que ela não estava satisfeita com a proposta do Arsenal em relação ao seu papel, esta é uma melhoria para ela no plano individual. Nota: B