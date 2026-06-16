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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Caroline Weir finalmente receberá o respeito - e os troféus - que merece depois de deixar o Real Madrid para jogar no Lyon: o GOAL avalia as principais transferências da janela de transferências de verão de 2026 do futebol feminino

Futebol feminino
Chelsea FC Women
S. Kerr
Boston Legacy FC
NWSL
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
K. McCabe
Arsenal Women
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Especiais e Opinião

Chegou. A janela de transferências de verão de 2026 chegou e promete ser extremamente agitada no futebol feminino, com estrelas como Alexia Putellas, Georgia Stanway e Mary Earps prestes a mudar de clube nas próximas semanas e meses. Há muitos rumores e notícias sobre transferências que já circulam há algum tempo, e parece que falta apenas o anúncio oficial, mas, como sempre, também haverá algumas surpresas pelo caminho.

Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro, vinda do Paris Saint-Germain.

Transferências milionárias são algo que devemos ficar atentos novamente neste verão, com relatos já ligando o Chelsea a uma contratação da fenômeno sueca Felicia Schroder, que ultrapassaria o valor pago por Geyoro.

Schroder é uma das jogadoras cujo contrato ainda não expirou, mas que pode mudar de clube, ao lado de nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez, que também podem sair caso seus clubes recebam a oferta certa. Isso sem contar todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com o trio do Barcelona formado por Mapi Leon, Ona Batlle e, aparentemente, Salma Paralluelo pronto para novos desafios.

Algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes, mas muitas não, com as decisões de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negociação do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e conte para a gente o que você achou na seção de comentários...

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    17 de junho: Sam Kerr (do Chelsea para o Boston Legacy)

    Pelo Chelsea: Por um tempo, a saída de Kerr do Chelsea parecia inevitável e compreensível. Tendo retornado de uma ausência de 20 meses devido a uma lesão no início da temporada 2025-26, a jogadora da seleção australiana teve dificuldades para garantir uma vaga constante no time titular de Sonia Bompastor, já que a treinadora francesa preferia outras opções, menos naturais, para a posição de centroavante. No entanto, assim que Kerr voltou ao time após a Copa da Ásia, ela não parou mais de marcar gols, encerrando a campanha com sete gols em sete jogos. Aos 32 anos, ela não é a solução de longo prazo para a posição de camisa 9. Será que poderia ter sido fechado um contrato de curto prazo? Especialmente com tantas dúvidas em torno dessa posição no elenco do Chelsea? Talvez não, dada a demanda por Kerr que sempre existiria em outros clubes. Teria sido preferível que o Blues a mantivesse no time, mas, de qualquer forma, sempre seriam necessários mais reforços. Nota: D

    Para o Boston Legacy: Em terceiro lugar a partir do fim na NWSL, tendo marcado o quarto menor número de gols nos primeiros 12 jogos da temporada e registrado o quinto menor número de chutes a gol, a contratação de uma atacante central do calibre de Kerr é uma ótima jogada para o Boston. O elenco conta com algumas peças interessantes no ataque, seja a brasileira Amanda Gutierres, a experiente dupla canadense formada por Bianca St Georges e Nichelle Prince ou a artilheira Aissata Traore. A contratação de uma referência como Kerr, capaz de segurar a bola e se posicionar regularmente para aproveitar o trabalho das colegas ao seu redor, deve ajudar esse time em dificuldades a encontrar seu caminho no terço final do campo. Nota: A

    Para Kerr: Após uma última temporada de altos e baixos no Chelsea, e logo após uma lesão de longa duração, é importante que Kerr volte a jogar regularmente, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando no ano que vem. Ela desempenhará esse papel de estrela no Boston Legacy. Também vale a pena destacar os aspectos positivos pessoais dessa transferência para a jogadora de 32 anos. Ela e sua parceira, Kristie Mewis, acabaram de ter um filho, e a família de Mewis é da região. Assim, é uma mudança que faz sentido em todos os níveis para Kerr, na verdade, com a única exceção sendo o desempenho do Boston até agora nesta temporada. Mas ainda há tempo para isso mudar, especialmente após a chegada dela. Nota: B+

    • Publicidade
  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junho: Caroline Weir (do Real Madrid para o Lyon)

    Para o Real Madrid: um indicador de onde o projeto da equipe feminina se encontra. Weir é, sem dúvida, a maior jogadora a defender as “Las Blancas”, tamanha a consistência notável de seu desempenho desde que chegou ao clube em 2022. No entanto, ela se despede sem ter conquistado nenhum título em quatro anos na capital espanhola, com o Madrid ainda muito atrás do Barcelona na disputa pelos títulos nacionais e um degrau abaixo da elite europeia. Para manter talentos de ponta como Weir, o Real simplesmente precisa melhorar o desempenho da equipe feminina. Sua saída será uma perda enorme. Nota: F

    Para o Lyon: Uma contratação fantástica a título gratuito para o vice-campeão da Liga dos Campeões deste ano. Weir é uma jogadora decisiva no nível de elite, com vasta experiência e qualidade comprovada nos maiores palcos, o que pode ajudar o time do Lyon, que busca encerrar uma espera de quatro anos por mais um título europeu. Com a saída de Lindsey Heaps, a jogadora da seleção da Escócia também ajuda a reforçar o meio-campo, em uma contratação simplesmente excelente para o gigante francês. Nota: A

    Para Weir: Depois de ter sido consistentemente brilhante durante sua passagem por Madri, mas sem nunca ter conquistado nenhum título para comprovar isso, Weir merece essa transferência, do tipo que deve levá-la a levantar muitos troféus. Ela já jogou por grandes clubes antes, atuando pelo Arsenal e pelo Manchester City durante sua passagem pela Inglaterra antes de se transferir para Madri, e agora tem a chance de subir a um nível totalmente diferente, representando o clube oito vezes campeão europeu. É uma transferência que, considerando o nível em que o Lyon atua, deve fazer com que a jogadora de 30 anos receba mais reconhecimento por seu talento também. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junho: Beth Mead (do Arsenal para o Man City)

    Pelo Arsenal: Embora os Gunners já estivessem preparados para se despedir de vários jogadores do time titular neste verão, já que uma série de contratos chegava ao fim, reportagens sugeriram que Mead era uma das jogadoras cujo contrato estava chegando ao fim e que o clube desejava manter no elenco. Apesar de não ter sido titular garantida na última temporada, a jogadora da seleção inglesa ainda assim foi muito eficaz e contribuiu bastante, tanto com a posse de bola quanto sem ela, para o bicampeão europeu. O Arsenal, porém, não conseguiu igualar a duração do contrato oferecido pelo Manchester City, o que significou uma despedida indesejada. Encontrar uma substituta à altura será fundamental neste verão, já que muita criatividade e poder ofensivo deixaram o norte de Londres como resultado dessa transferência. Nota: D

    Para o Man City: As laterais do Man City estão bem servidas, o que torna essa contratação, até certo ponto, surpreendente para muitos. Um contrato de três anos para uma jogadora que acabou de completar 31 anos também sempre vai chamar a atenção. Mas Mead vem apresentando um desempenho consistentemente bom no mais alto nível há anos e traz confiabilidade, experiência e mentalidade vencedora para as novas campeãs da WSL. Se o City quiser disputar títulos nacionais novamente na próxima temporada, precisará de um elenco mais profundo, já que o retorno à Liga dos Campeões também está por vir. Mead, que é versátil o suficiente para atuar em toda a linha de frente, traz exatamente isso. Nota: B

    Para Mead: Com a Copa do Mundo se aproximando no ano que vem, o tempo de jogo será vital para Mead nesta próxima temporada, caso ela queira desempenhar um papel fundamental pela Inglaterra no Brasil — caso a seleção se classifique. Essa transferência não garante necessariamente isso, dada a profundidade que o City tem no ataque, mas a rotação será vital caso a equipe de Andree Jeglertz consiga disputar quatro frentes; Mead, portanto, deve ter muitas oportunidades de jogar e, com isso, conquistar seu lugar na escalação titular. Também vale a pena destacar os aspectos positivos dessa transferência em nível pessoal para a ponta. Um contrato de três anos com um clube de ponta aos 31 anos é um deles, assim como o reencontro com a companheira Vivianne Miedema, que se destacou pelo City na última temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1º de junho: Katie McCabe (do Arsenal para o Chelsea)

    Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora fundamental e uma solução constante para os problemas causados por lesões — tamanha é sua versatilidade —, os Gunners estavam dispostos a deixar a capitã da Irlanda partir, e não foi surpresa que ela atraísse bastante interesse à medida que o verão se aproximava. Em seguida, eles mudaram de ideia e ofereceram um novo contrato, embora o The Athletic tenha informado que “era para uma função muito específica na equipe daqui para frente”, então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se o clube não estivesse contratando a lateral do Barcelona, Ona Batlle, mas é difícil não sentir que os Gunners vão se arrepender de ter deixado McCabe e sua versatilidade — que resolveu problemas em várias posições na última temporada — irem embora, sobretudo porque ela agora vai usar isso para fortalecer um rival direto. Nota: D

    Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, um sentimento reforçado pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, os novos campeões da WSL que estavam prontos para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea utilizou várias opções na lateral-esquerda na última temporada, como Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é natural nessa posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman poderá ser utilizada principalmente como zagueira central, posição na qual ela é brilhante. Charles, que agora parece prestes a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e, com ela, o time titular do Blues melhorará significativamente. Nota: A

    Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal consternados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se destacando como uma lenda dos Gunners. Mas a jogadora de 30 anos é de ponta e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro grande clube com grandes ambições. Para ela permanecer na Inglaterra e fazer isso, as opções sempre seriam limitadas. Ela se encaixa perfeitamente no Chelsea, será titular importante e terá a chance de conquistar muitos títulos, se o clube conseguir deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível que manteve na maior parte da última década. Considerando que ela não estava satisfeita com a proposta do Arsenal em relação ao seu papel, essa é uma evolução para ela como profissional. Nota: B