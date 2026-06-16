Pelo Chelsea: Por um tempo, a saída de Kerr do Chelsea parecia inevitável e compreensível. Tendo retornado de uma ausência de 20 meses devido a uma lesão no início da temporada 2025-26, a jogadora da seleção australiana teve dificuldades para garantir uma vaga constante no time titular de Sonia Bompastor, já que a treinadora francesa preferia outras opções, menos naturais, para a posição de centroavante. No entanto, assim que Kerr voltou ao time após a Copa da Ásia, ela não parou mais de marcar gols, encerrando a campanha com sete gols em sete jogos. Aos 32 anos, ela não é a solução de longo prazo para a posição de camisa 9. Será que poderia ter sido fechado um contrato de curto prazo? Especialmente com tantas dúvidas em torno dessa posição no elenco do Chelsea? Talvez não, dada a demanda por Kerr que sempre existiria em outros clubes. Teria sido preferível que o Blues a mantivesse no time, mas, de qualquer forma, sempre seriam necessários mais reforços. Nota: D

Para o Boston Legacy: Em terceiro lugar a partir do fim na NWSL, tendo marcado o quarto menor número de gols nos primeiros 12 jogos da temporada e registrado o quinto menor número de chutes a gol, a contratação de uma atacante central do calibre de Kerr é uma ótima jogada para o Boston. O elenco conta com algumas peças interessantes no ataque, seja a brasileira Amanda Gutierres, a experiente dupla canadense formada por Bianca St Georges e Nichelle Prince ou a artilheira Aissata Traore. A contratação de uma referência como Kerr, capaz de segurar a bola e se posicionar regularmente para aproveitar o trabalho das colegas ao seu redor, deve ajudar esse time em dificuldades a encontrar seu caminho no terço final do campo. Nota: A

Para Kerr: Após uma última temporada de altos e baixos no Chelsea, e logo após uma lesão de longa duração, é importante que Kerr volte a jogar regularmente, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando no ano que vem. Ela desempenhará esse papel de estrela no Boston Legacy. Também vale a pena destacar os aspectos positivos pessoais dessa transferência para a jogadora de 32 anos. Ela e sua parceira, Kristie Mewis, acabaram de ter um filho, e a família de Mewis é da região. Assim, é uma mudança que faz sentido em todos os níveis para Kerr, na verdade, com a única exceção sendo o desempenho do Boston até agora nesta temporada. Mas ainda há tempo para isso mudar, especialmente após a chegada dela. Nota: B+