Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro, vinda do Paris Saint-Germain.
Transferências milionárias são algo que devemos ficar atentos novamente neste verão, com relatos já ligando o Chelsea a uma contratação da fenômeno sueca Felicia Schroder, que ultrapassaria o valor pago por Geyoro.
Schroder é uma das jogadoras cujo contrato ainda não expirou, mas que pode mudar de clube, ao lado de nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez, que também podem sair caso seus clubes recebam a oferta certa. Isso sem contar todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com o trio do Barcelona formado por Mapi Leon, Ona Batlle e, aparentemente, Salma Paralluelo pronto para novos desafios.
Algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes, mas muitas não, com as decisões de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negociação do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.
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