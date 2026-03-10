(C)Getty Images
Carney Chukwuemeka surpreendentemente muda de lealdade da Inglaterra para a seleção treinada pelo ex-técnico do Manchester United
Estrela do Dortmund opta pelo país onde nasceu
O meio-campista de 22 anos decidiu deixar a seleção inglesa para representar a Áustria, país onde nasceu. Apesar de ter crescido em Northampton e subido nas categorias de base da seleção inglesa, passando da sub-17 para a sub-20, o ex-jogador do Chelsea optou por uma mudança de rumo.
Sua transição foi oficialmente ratificada pela FIFA, encerrando sua longa parceria com a Federação Inglesa de Futebol. A última participação de Chukwuemeka pela Inglaterra foi em uma convocação para a seleção sub-21 em 2023, mas uma lesão o impediu de jogar.
Rangnick consegue um reforço importante
Esta mudança representa um impulso significativo para a equipe de Rangnick antes da Copa do Mundo deste verão. O ex-técnico interino do Manchester United está empenhado em reduzir a média de idade do seu meio-campo, e a chegada de Chukwuemeka oferece um talento altamente promissor para complementar veteranos como David Alaba e Marcel Sabitzer.
Ele pode fazer sua estreia pela seleção principal já no final deste mês. A Áustria enfrentará Gana em 27 de março e a Coreia do Sul em 31 de março, proporcionando a plataforma perfeita para o jogador do Dortmund se integrar ao sistema de alta pressão de Rangnick.
Um novo capítulo na Bundesliga
A decisão de Chukwuemeka de representar a seleção nacional reflete sua recente estabilidade no clube. Depois de lutar por tempo de jogo consistente no Chelsea, ele garantiu uma transferência permanente de £ 24 milhões para o Dortmund em agosto de 2025, após um período de empréstimo bem-sucedido.
Ele tem sido uma presença confiável no Signal Iduna Park, contribuindo com cinco gols em 30 partidas em todas as competições. Um ganho para a Áustria é uma perda para a Inglaterra, já que Chukwuemeka se junta ao seu compatriota Paul Wanner, que recentemente recusou a Alemanha, ao declarar sua lealdade ao projeto austríaco em vez de esperar por uma chamada de um gigante europeu tradicional.
Começam os preparativos para a Copa do Mundo
O foco do meio-campista agora é garantir uma vaga como titular na Copa do Mundo deste verão. A Áustria enfrenta uma tarefa difícil no Grupo J, onde está ao lado da Jordânia, Argélia e da atual campeã Argentina.
Mas antes disso, Chukwuemeka vai se esforçar para terminar a temporada com o Dortmund em grande estilo. O BVB está atualmente em segundo lugar na classificação da Bundesliga, com 55 pontos em 25 partidas, 11 pontos atrás do líder Bayern de Munique. Agora, o time se prepara para enfrentar o Augsburg no campeonato no sábado.
