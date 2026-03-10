Carney Chukwuemeka surpreendentemente muda de lealdade da Inglaterra para a seleção treinada pelo ex-técnico do Manchester United

O meio-campista de 22 anos decidiu deixar a seleção inglesa para representar a Áustria, país onde nasceu. Apesar de ter crescido em Northampton e subido nas categorias de base da seleção inglesa, passando da sub-17 para a sub-20, o ex-jogador do Chelsea optou por uma mudança de rumo.

Sua transição foi oficialmente ratificada pela FIFA, encerrando sua longa parceria com a Federação Inglesa de Futebol. A última participação de Chukwuemeka pela Inglaterra foi em uma convocação para a seleção sub-21 em 2023, mas uma lesão o impediu de jogar.