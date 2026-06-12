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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Carnevali: “Trabalhando para que a Juventus seja protagonista, respeitando a história do clube”

Mercado da bola
Juventus
Campeonato Italiano

As primeiras palavras do novo presidente e diretor-geral da Juventus

Giovanni Carnevali, nomeado hoje novo diretor executivo e diretor geral da Juventus no lugar de Damien Comolli, compartilha em comunicado oficial suas primeiras palavras como dirigente do clube bianconero: “Estou orgulhoso e honrado por passar a fazer parte deste clube rico em história e identidade. Agradeço ao clube, ao acionista majoritário e a John Elkann pela confiança que me foi depositada. Enfrento este novo desafio com grande senso de responsabilidade e com a convicção de que, por meio do empenho diário, é possível construir um caminho de crescimento duradouro e um futuro de sucessos”.


  • O ex-dirigente do Sassuolo acrescenta: “Juntamente com todos os setores da diretoria, trabalharemos para tornar a Juventus cada vez mais protagonista no cenário nacional e internacional, respeitando a história do clube e as ambições da torcida bianconera”.


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