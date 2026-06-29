Giovanni Carnevali, novo diretor executivo e diretor geral da Juventus, falou assim na área mista em Rimini sobre diversos temas relacionados ao mercado de transferências. “A emoção na Juve? Uma mistura de coisas, muitas emoções e também responsabilidades. Há muito a ser construído, é preciso um trabalho significativo, temos que tentar não cometer erros e fazer as coisas da maneira certa”.
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Carnevali: “Nunca conversei com Vlahovic. Kolo Muani e o goleiro são prioridades; gosto do Dibu e do Muharemovic. Lucumi? Não por esses valores”
KOLO MUANI E O GOLEIRO
"Kolo Muani e o goleiro são dois alvos da Juventus? São as duas peças fundamentais, mas, de qualquer forma, isso não basta; precisamos trabalhar com calma. Hoje, as exigências são muito altas; não podemos cometer erros. Kolo Muani é uma possibilidade; já se fala nisso há muito tempo; estamos restabelecendo as relações com o PSG; as condições precisam ser justas e aceitáveis. Fechar essas negociações nunca é fácil. Sabemos, no entanto, para onde queremos chegar; isso é certo”.
DIBU E VICARIO
"Dibu Martinez para o gol? Um jogador importante, goleiro da seleção argentina, de grande valor e experiência. Ele pode ser uma boa opção, mas também estamos avaliando outros perfis, diferentes. Vicario pode ser uma possibilidade, mas também outros jogadores. Não temos uma necessidade imediata de fechar a contratação; temos todo o tempo do mundo para refletir e encontrar jogadores adequados para a Juve e que queiram vir para cá, para a Juventus".
MIRETTI
"Miretti no Bologna? Não acho que seja fácil fechar essa negociação por vários motivos. Acreditamos nele e em seu valor; não acho que haja as condições certas para vendê-lo. Não temos necessidade de vendê-lo agora."
LUCUMI
"Ele tem uma cláusula de 28 milhões; é um jogador importante e que pode despertar interesse, mas não nessas condições."
VLAHOVIC
"Eu, pessoalmente, nunca conversei com ele. Há possibilidades que hoje não existem e amanhã sim; um jogador importante que, no momento, não está em nossos planos."
MUHAREMOVIC
"Um jogador que conheço muito bem, sabemos do seu valor e que tem grandes perspectivas. Também precisamos levar em conta as propostas; ele ainda pertence a nós em 50%. Vamos avaliar quais oportunidades podem surgir, estamos acompanhando a situação; ele pode ser uma opção interessante para a Juventus”.