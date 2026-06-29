Carnevali: “Nunca conversei com Vlahovic. Kolo Muani e o goleiro são prioridades; gosto do Dibu e do Muharemovic. Lucumi? Não por esses valores”

"Kolo Muani e o goleiro são dois alvos da Juventus? São as duas peças fundamentais, mas, de qualquer forma, isso não basta; precisamos trabalhar com calma. Hoje, as exigências são muito altas; não podemos cometer erros. Kolo Muani é uma possibilidade; já se fala nisso há muito tempo; estamos restabelecendo as relações com o PSG; as condições precisam ser justas e aceitáveis. Fechar essas negociações nunca é fácil. Sabemos, no entanto, para onde queremos chegar; isso é certo”.







