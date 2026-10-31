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Juventus Inside Spalletti Carnevali 2 1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Carnevali furioso: "Mas como ca*** se faz isso?" Spalletti decepcionado: "Passa essa bola!" A irritação com Cambiaso e Kalulu e os torcedores que clamam por "ANTONIO" para voltar a vencer: os bastidores de Genoa-Juventus

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Genoa x Juventus

BordoCam na DAZN revela os bastidores da pesadíssima derrota da Juventus para o Genoa.

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Um jogo dentro do jogo. O BordoCam, quadro da DAZN, oferece, como sempre, detalhes e pontos de vista que escapam às câmeras e a quem assiste à partida de casa. Mesmo na pesada e contundente derrota da Juventus fora de casa, no Ferraris, contra o Genoa, não faltaram cenas curiosas e explosões de raiva que, em parte, também ajudam a explicar a má fase da Juventus.

A tranquilidade do pré-jogo, com a entrevista coletiva conjunta, logo desaparece e dá lugar à fúria, primeiro de Spalletti e, por fim, à do diretor executivo Carnevali e dos torcedores, que entoam o nome de Antonio Conte.

  • A revolta com Douglas Luiz e as movimentações de De Rossi

    No início do jogo, De Rossi desloca Vitinha e Baldanzi para o setor centro-esquerdo a fim de romper a linha de Gatti e Bremer, a quem se pede, sem sucesso, que saiam para marcar o meia-atacante italiano.

    Spalletti se irrita várias vezes com Douglas Luiz e pede que ele avance, mas, se o brasileiro faz isso, acaba deixando justamente Baldanzi livre. É assim que nasce o gol do 1 a 0, com Spalletti gritando para o time: "Vocês precisam sair para marcar!"

  • CAMBIASO E KALULU E A DECEPÇÃO DE SPALLETTI

    Cambiaso e Kalulu foram os dois jogadores que Spalletti mais cobrou. Primeiro, pelo erro do italiano no lance do 1 a 0; depois, pelas decisões do francês no contra-ataque e pela chance desperdiçada no ataque pelo ex-Genoa ("Mas foi cruzamento ou chute?!?").

    Enquanto Spalletti tenta resolver taticamente o problema causado por Baldanzi com um "Temos que trocar Sarr por Douglas, porque Douglas nunca chega aqui", Kalulu perde uma disputa por uma bola rebatida dentro da própria área, e o lance termina justamente no gol de Baldanzi. Spalletti, mais uma vez, fica irritado e se vira para o próprio banco com um olhar de decepção.

  • "MAS PASSA ESSA BOLA"

    No segundo tempo, após as substituições de Spalletti, primeiro Boga, depois Cabal e, sobretudo, Zhegrova esgotam de vez a paciência do treinador: erram passes simples, escolhem jogadas erradas e não se abrem conforme suas orientações.

    E, quando Zhegrova perde mais uma bola ao tentar um drible sem sucesso e dá início a um contra-ataque do Genoa, Spalletti dispara, em tom duro: "Mas toca essa bola!"

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  • A IRA DE CARNEVALI

    E na tribuna a situação não é muito diferente: primeiro, Giorgio Chiellini aparece quase incrédulo, com as mãos no rosto; depois, o diretor-executivo Giovanni Carnevali é mostrado bufando diante de mais uma chance desperdiçada.

    E, perto do fim, após mais um erro, o próprio diretor-executivo da Juventus aparece parecendo dizer: "Mas como ca*** dá para jogar assim?"

  • Torcedores clamam por Conte

    E, ao apito final, depois da falta de sorte na cobrança de falta de Koopmeiners, que acertou o travessão, os torcedores da Juventus presentes no jogo fora de casa, diante de seus jogadores imóveis e incrédulos no meio de campo, decidem exibir uma faixa simples, mas eficaz, pedindo a volta de Antonio Conte: "Só 7 letras para voltar a vencer: ANTONIO"

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