Um jogo dentro do jogo. O BordoCam, quadro da DAZN, oferece, como sempre, detalhes e pontos de vista que escapam às câmeras e a quem assiste à partida de casa. Mesmo na pesada e contundente derrota da Juventus fora de casa, no Ferraris, contra o Genoa, não faltaram cenas curiosas e explosões de raiva que, em parte, também ajudam a explicar a má fase da Juventus.
A tranquilidade do pré-jogo, com a entrevista coletiva conjunta, logo desaparece e dá lugar à fúria, primeiro de Spalletti e, por fim, à do diretor executivo Carnevali e dos torcedores, que entoam o nome de Antonio Conte.