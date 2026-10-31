Um jogo dentro do jogo. O BordoCam, quadro da Dazn, oferece, como sempre, detalhes e pontos de vista que escapam às câmeras e a quem acompanha a partida de casa. E, na pesada e sonora derrota da Juventus fora de casa, no Ferraris, contra o Genoa, não faltaram cenas curiosas e acessos de fúria que também ajudam a explicar, em parte, a má fase da equipe.
A tranquilidade do pré-jogo, com a entrevista coletiva conjunta, logo desaparece e dá lugar à fúria, primeiro de Spalletti e, por fim, à do diretor-executivo Carnevali e dos torcedores que exaltam Antonio Conte.