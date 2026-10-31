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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Carnevali furioso: "Mas como c****** se faz isso?"; Spalletti decepcionado: "Passa essa bola!". A raiva contra Cambiaso e Kalulu e a torcida que clama por "ANTONIO" para voltar a vencer: os bastidores de Genoa x Juventus

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Genoa x Juventus

BordoCam na DAZN revela os bastidores da duríssima derrota da Juventus para o Genoa.

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Um jogo dentro do jogo. O BordoCam, quadro da Dazn, oferece, como sempre, detalhes e pontos de vista que escapam às câmeras e a quem acompanha a partida de casa. E, na pesada e sonora derrota da Juventus fora de casa, no Ferraris, contra o Genoa, não faltaram cenas curiosas e acessos de fúria que também ajudam a explicar, em parte, a má fase da equipe.

A tranquilidade do pré-jogo, com a entrevista coletiva conjunta, logo desaparece e dá lugar à fúria, primeiro de Spalletti e, por fim, à do diretor-executivo Carnevali e dos torcedores que exaltam Antonio Conte.

  • A irritação com Douglas Luiz e as movimentações de De Rossi

    No início do jogo, as movimentações de De Rossi deslocam Vitinha e Baldanzi para o centro pela esquerda, com o objetivo de romper a linha de Gatti e Bremer. Pede-se, em vão, que saiam para marcar o meia-atacante italiano.

    Spalletti se irrita várias vezes com Douglas Luiz e pede que ele avance, mas, se o brasileiro faz isso, deixa Baldanzi livre. É assim que nasce o gol do 1 a 0, com Spalletti gritando para a equipe: "Vocês têm que sair!".

  • CAMBIASO E KALULU E A DECEPÇÃO DE SPALLETTI

    Cambiaso e Kalulu foram os dois jogadores com quem Spalletti mais se irritou. Primeiro, pelo erro do italiano no lance do 1 a 0; depois, pelas decisões do francês no contra-ataque e pela chance desperdiçada no ataque pelo ex-Genoa ("Mas era um cruzamento ou um chute?!").

    Enquanto Spalletti tenta resolver taticamente o problema causado por Baldanzi com um "Precisamos trocar Sarr por Douglas, porque Douglas nunca chega aqui", Kalulu perde um rebote dentro da própria área, e o lance termina no gol de Baldanzi. Spalletti, mais uma vez, se irrita e se vira para o banco com um olhar de decepção.

  • "MAS PASSA ESSA BOLA!"

    No segundo tempo, as substituições de Spalletti acabam de vez com a paciência do treinador: primeiro Boga, depois Cabal e, sobretudo, Zhegrova erram passes simples, escolhem as jogadas erradas e não se abrem como ele orienta.

    E, após mais uma bola perdida por Zhegrova em uma tentativa frustrada de drible que lança o Genoa no contra-ataque, Spalletti dispara, em tom duro: "Mas passa essa bola!"

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  • A RAIVA DE CARNEVALI

    E, na tribuna, a situação não é muito diferente: primeiro, Giorgio Chiellini é mostrado com as mãos no rosto, quase sem acreditar no que vê. Depois, a câmera mostra o diretor-executivo Giovanni Carnevali soltando um suspiro diante de mais uma chance desperdiçada.

    E, perto do fim, após mais um erro, o próprio diretor-executivo da Juventus é mostrado parecendo dizer: "Mas como ca*** dá para jogar assim?"

  • A torcida pede Conte

    E, ao apito final, depois do azar na cobrança de falta de Koopmeiners, que acertou o travessão, os torcedores da Juventus presentes na partida fora de casa, diante de seus jogadores imóveis e incrédulos no meio de campo, decidem exibir uma faixa simples, mas eficaz, pedindo a volta de Antonio Conte: "Só 7 letras para voltar a vencer: ANTONIO"

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