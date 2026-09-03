Carlos Queiroz faz retorno chocante para comandar Gana apenas semanas após pedir demissão

A Associação de Futebol de Gana (GFA) confirmou na quinta-feira que Queiroz concordou em assumir um novo mandato como treinador. A entidade expressou total confiança na capacidade dele de levar a equipe adiante após um breve período de incerteza.

"A Associação de Futebol de Gana (GFA) tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com Carlos Queiroz para sua nomeação como técnico principal das Black Stars para a próxima fase do programa da equipe", dizia um comunicado oficial.

"A GFA acredita que a ampla experiência internacional, a capacidade técnica e o conhecimento das Black Stars por parte de Queiroz o colocam em uma posição forte para liderar a equipe neste próximo capítulo.

"Mais detalhes sobre o novo mandato e o próximo programa das Black Stars serão anunciados no devido tempo, enquanto a GFA e o técnico Queiroz voltam seu foco para construir uma nova fase de sucesso para Gana no cenário internacional."







