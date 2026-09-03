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Carlos Queiroz faz retorno chocante para comandar Gana apenas semanas após pedir demissão
Retorno surpreendente de Queiroz
Queiroz foi reconduzido ao cargo de técnico de Gana, menos de dois meses depois de deixar a função. O treinador de 73 anos renunciou em julho após a campanha de Gana na Copa do Mundo, declarando que estava encerrando sua trajetória com a seleção nacional.
Sua primeira passagem durou menos de três meses, depois de ter sido contratado originalmente em abril para substituir Otto Addo, que havia sido demitido. No entanto, o veterano treinador agora fez um retorno rápido e inesperado ao banco de reservas.
GFA apoia expertise técnica
A Associação de Futebol de Gana (GFA) confirmou na quinta-feira que Queiroz concordou em assumir um novo mandato como treinador. A entidade expressou total confiança na capacidade dele de levar a equipe adiante após um breve período de incerteza.
"A Associação de Futebol de Gana (GFA) tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com Carlos Queiroz para sua nomeação como técnico principal das Black Stars para a próxima fase do programa da equipe", dizia um comunicado oficial.
"A GFA acredita que a ampla experiência internacional, a capacidade técnica e o conhecimento das Black Stars por parte de Queiroz o colocam em uma posição forte para liderar a equipe neste próximo capítulo.
"Mais detalhes sobre o novo mandato e o próximo programa das Black Stars serão anunciados no devido tempo, enquanto a GFA e o técnico Queiroz voltam seu foco para construir uma nova fase de sucesso para Gana no cenário internacional."
Um verdadeiro veterano internacional
Gana representa a nona seleção que Queiroz comandou em uma longa carreira como técnico. Anteriormente, ele dirigiu o Irã nas últimas três edições da Copa do Mundo e levou Portugal às oitavas de final da edição de 2010.
Ele também comandou África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Colômbia, Egito, Catar e Omã. Durante sua breve primeira passagem por Gana, supervisionou uma dramática vitória por 1 a 0 sobre o Panamá na fase de grupos, garantida por um gol de Caleb Yirenkyi nos acréscimos. Em seguida, houve um empate sem gols contra a Inglaterra e uma derrota por 2 a 1 para a Croácia.
No futebol de clubes, Queiroz ficou conhecido por atuar como o auxiliar de confiança de Sir Alex Ferguson no Manchester United, ajudando a conquistar três títulos da Premier League e a Champions League de 2008. Ele também teve uma temporada de destaque como técnico do Real Madrid em 2003-04.
- AFP
Voltando direto ao time titular
Queiroz não terá que esperar muito para retomar suas funções à beira do campo. A GFA confirmou que seu novo mandato como treinador começa oficialmente nesta janela internacional deste mês. Gana buscará reintegrar rapidamente a filosofia tática do técnico de 73 anos enquanto se reorganiza após sua eliminação na Copa do Mundo. Queiroz agora tem a missão de estabilizar o elenco e construir uma base sólida para seus próximos compromissos.
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