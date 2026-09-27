O Parma anunciou oficialmente a saída de Cuesta, tornando-o o segundo técnico da Série A a deixar o cargo nesta temporada, depois de Fabio Grosso ser demitido pela Fiorentina no início de setembro.

A decisão foi tomada após um início ruim na atual campanha, que viu a equipe somar apenas quatro pontos nas cinco primeiras partidas da liga e sofrer uma eliminação precoce na Copa da Itália. A separação imediata foi acertada após uma reunião de emergência, encerrando abruptamente a passagem do treinador que passou cinco temporadas no Arsenal.