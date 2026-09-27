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Carlos Cuesta, ex-auxiliar de Mikel Arteta, deixa o Parma em comum acordo após divergências sobre o grande projeto
Rescisão em comum acordo confirmada
O Parma anunciou oficialmente a saída de Cuesta, tornando-o o segundo técnico da Série A a deixar o cargo nesta temporada, depois de Fabio Grosso ser demitido pela Fiorentina no início de setembro.
A decisão foi tomada após um início ruim na atual campanha, que viu a equipe somar apenas quatro pontos nas cinco primeiras partidas da liga e sofrer uma eliminação precoce na Copa da Itália. A separação imediata foi acertada após uma reunião de emergência, encerrando abruptamente a passagem do treinador que passou cinco temporadas no Arsenal.
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Desentendimentos sobre projeto futuro
A rápida deterioração da relação de Cuesta com a cúpula do Parma supostamente decorre de grandes divergências de visão em relação ao projeto futuro. Divergências sobre a estratégia na janela de transferências recente acabaram levando à rescisão em comum acordo. O clube divulgou um comunicado sobre a saída, explicando o motivo por trás da decisão repentina.
"Depois de uma reunião nas últimas horas, ficou acordado que já não existiam entre as partes as condições para dar continuidade à relação profissional", dizia a comunicação oficial, confirmando o fim imediato de sua passagem pela Itália.
Uma histórica passagem como treinador
Antes de chegar à Itália, Cuesta passou cinco temporadas trabalhando de perto com Arteta como auxiliar técnico no Arsenal, de agosto de 2020 até junho de 2025. Pouco depois, assumiu o Parma e se despede após comandar a equipe em 48 partidas por todas as competições. Durante seu período no cargo, somou 15 vitórias, 13 empates e 20 derrotas. Cuesta fez história na temporada passada ao levar o time ao 12º lugar, consolidando-se como o segundo técnico mais jovem da história da primeira divisão italiana. Sua passagem chega ao fim nesta temporada após uma vitória final sobre o Genoa.
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O que vem a seguir para Cuesta?
Apesar de um início desafiador na atual temporada, Cuesta segue sendo um jovem treinador muito bem avaliado em toda a Europa. Segundo relatos, ele recusou várias ofertas de clubes estrangeiros durante o verão para permanecer na Itália. Agora livre no mercado, o ex-auxiliar do Arsenal está aberto a iniciar um novo capítulo e explorar novas oportunidades como treinador.
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