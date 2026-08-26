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Carlos Baleba se despede de forma emocionante do Brighton após concluir transferência para o Manchester United
Selando a transferência para Old Trafford
Baleba oficialmente concluiu sua transferência para o United. O meio-campista de 22 anos finalizou sua mudança na tarde de terça-feira para começar um novo capítulo em sua carreira. Pouco depois do anúncio oficial, Baleba reservou um tempo para refletir sobre sua trajetória. O jovem publicou uma elegante mensagem de despedida ao Brighton nas redes sociais. Acompanhada por um vídeo com lances de destaque, ele compartilhou sua gratidão pelo período que passou na costa sul.
Uma mensagem emocionante para o Brighton
Baleba usou o Instagram para expressar sua profunda gratidão ao clube que o levou ao futebol inglês. Ele reconheceu o carinho que recebeu em sua chegada inicial.
"Cheguei aqui aos 19 anos com pouco inglês e sem ideia do que este clube se tornaria para mim", escreveu. "O Brighton só me pediu para ser eu mesmo. A equipe que faz o clube funcionar tão bem. Os companheiros de equipe que dedicaram tempo para me entender, dentro e fora de campo. As noites no Amex, quando eu ouvia meu nome vindo daquela arquibancada, sempre me faziam sentir em casa."
Levando o Brighton com ele
O dinâmico meio-campista deixou claro que o Brighton sempre terá um lugar significativo em sua carreira. Ele encerrou sua homenagem nas redes sociais agradecendo a todos que ajudaram em seu rápido desenvolvimento.
"A todos os torcedores, funcionários e meus companheiros de equipe. Vocês cuidaram de mim e, por isso, vou guardar todos vocês no meu coração", declarou Baleba. "Onde quer que eu jogue, este clube está na forma como eu jogo. Boa sorte, Brighton."
- AFP
Uma corrida para sua estreia
Baleba agora começará imediatamente a se adaptar ao seu novo ambiente em Manchester. O elenco receberá seu mais novo reforço à medida que intensifica a preparação para seus próximos compromissos. No entanto, os torcedores do United podem ter que esperar um pouco mais para ver sua nova contratação para o meio-campo em ação. Resta saber se ele estará em condições de estrear contra o Ipswich neste fim de semana.
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