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Muhammad Zaki
Traduzido por

Carlos Baleba FINALMENTE faz o Manchester United se render em amistoso secreto, enquanto Michael Carrick enfrenta uma crescente crise de lesões durante a pausa internacional

C. Baleba
Manchester United
Lausanne
Premier League
Super League
M. Carrick

Torcedores do Manchester United finalmente tiveram um vislumbre do reforço de verão Carlos Baleba em ação depois de o meio-campista participar de um jogo discreto no centro de treinamento. O ex-jogador do Brighton estava fora por causa de um problema no tornozelo desde sua transferência por uma alta quantia, mas seu retorno aos gramados oferece um vislumbre de esperança em meio a uma crescente crise de lesões em Old Trafford.

  • amistoso com portões fechados em Carrington

    O meio-campista de 22 anos, que concluiu em agosto uma transferência de £ 70 milhões (US$ 93 milhões) do Brighton, foi a campo na sexta-feira em um amistoso com portões fechados em Carrington. Baleba atuou contra o Lausanne-Sport, também pertencente à INEOS, e ganhou minutos valiosos ao lado de nomes consolidados do time principal, como Harry Maguire e Matheus Cunha, de acordo com a ESPN.

    Essa participação marca sua primeira aparição não oficial com a camisa do Manchester United. O jogador estava indisponível para jogos competitivos devido a um problema no tornozelo sofrido inicialmente durante a pré-temporada com o Brighton. Embora tenha sido relacionado entre os reservas para o empate por 1 a 1 do United com o Fulham antes da pausa internacional, ele não foi utilizado ao sair do banco.


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    Atualização de Carrick sobre condicionamento físico

    Antes do amistoso secreto, o técnico do United, Michael Carrick, garantiu aos torcedores que a principal contratação do verão estava trabalhando incansavelmente nos bastidores. Falando à mídia oficial do clube, Carrick confirmou que seu novo meio-campista estava "forçando para voltar o mais rápido possível" da lesão persistente.

    Em outro ponto, atualizações sobre outras estrelas do United chegaram aos poucos a partir das seleções. O técnico de Portugal, Jorge Jesus, abordou recentemente um susto envolvendo Bruno Fernandes, classificando o problema do armador como uma lesão "complicada" na canela. Felizmente para o United, Fernandes superou a questão e voltou para ser titular na vitória de sua seleção por 4 a 2 sobre a Dinamarca.


  • Crescentes problemas com lesões

    A evolução de Baleba surge como um raro ponto positivo para Carrick, que atualmente lida com um elenco severamente desfalcado. Noussair Mazraoui aumentou a lista de lesionados em Old Trafford depois de sair mancando do confronto de Marrocos pela Copa Africana de Nações contra Lesoto no início desta semana. O defensor caiu de maneira desajeitada após uma entrada aos 68 minutos e imediatamente sinalizou para o banco, visivelmente com desconforto.

    Esse revés agrava uma Data Fifa já frustrante para o time de Manchester. Marcus Rashford e Kobbie Mainoo deixaram a seleção da Inglaterra para tratarem seus respectivos problemas. Enquanto isso, Amad Diallo, Benjamin Sesko e Patrick Dorgu também têm novas preocupações físicas, limitando severamente as opções táticas de Carrick.


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    Teste do Tottenham se aproxima

    O departamento médico do Manchester United terá trabalho extra para esvaziar o departamento médico antes do retorno do futebol doméstico. O United recebe o Tottenham em Old Trafford no dia 10 de outubro, em um confronto de alta importância.

    Carrick estará desesperado para ter suas peças-chave à disposição para o confronto decisivo. Caso Baleba saia ileso de seus compromissos amistosos e siga ganhando condicionamento físico, o jogador de £ 70 milhões pode finalmente ser lançado para sua tão aguardada estreia competitiva contra o clube do norte de Londres.

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