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Carlos Baleba FINALMENTE faz o Manchester United se render em amistoso secreto, enquanto Michael Carrick enfrenta uma crescente crise de lesões durante a pausa internacional
amistoso com portões fechados em Carrington
O meio-campista de 22 anos, que concluiu em agosto uma transferência de £ 70 milhões (US$ 93 milhões) do Brighton, foi a campo na sexta-feira em um amistoso com portões fechados em Carrington. Baleba atuou contra o Lausanne-Sport, também pertencente à INEOS, e ganhou minutos valiosos ao lado de nomes consolidados do time principal, como Harry Maguire e Matheus Cunha, de acordo com a ESPN.
Essa participação marca sua primeira aparição não oficial com a camisa do Manchester United. O jogador estava indisponível para jogos competitivos devido a um problema no tornozelo sofrido inicialmente durante a pré-temporada com o Brighton. Embora tenha sido relacionado entre os reservas para o empate por 1 a 1 do United com o Fulham antes da pausa internacional, ele não foi utilizado ao sair do banco.
- AFP
Atualização de Carrick sobre condicionamento físico
Antes do amistoso secreto, o técnico do United, Michael Carrick, garantiu aos torcedores que a principal contratação do verão estava trabalhando incansavelmente nos bastidores. Falando à mídia oficial do clube, Carrick confirmou que seu novo meio-campista estava "forçando para voltar o mais rápido possível" da lesão persistente.
Em outro ponto, atualizações sobre outras estrelas do United chegaram aos poucos a partir das seleções. O técnico de Portugal, Jorge Jesus, abordou recentemente um susto envolvendo Bruno Fernandes, classificando o problema do armador como uma lesão "complicada" na canela. Felizmente para o United, Fernandes superou a questão e voltou para ser titular na vitória de sua seleção por 4 a 2 sobre a Dinamarca.
Crescentes problemas com lesões
A evolução de Baleba surge como um raro ponto positivo para Carrick, que atualmente lida com um elenco severamente desfalcado. Noussair Mazraoui aumentou a lista de lesionados em Old Trafford depois de sair mancando do confronto de Marrocos pela Copa Africana de Nações contra Lesoto no início desta semana. O defensor caiu de maneira desajeitada após uma entrada aos 68 minutos e imediatamente sinalizou para o banco, visivelmente com desconforto.
Esse revés agrava uma Data Fifa já frustrante para o time de Manchester. Marcus Rashford e Kobbie Mainoo deixaram a seleção da Inglaterra para tratarem seus respectivos problemas. Enquanto isso, Amad Diallo, Benjamin Sesko e Patrick Dorgu também têm novas preocupações físicas, limitando severamente as opções táticas de Carrick.
- Action Plus
Teste do Tottenham se aproxima
O departamento médico do Manchester United terá trabalho extra para esvaziar o departamento médico antes do retorno do futebol doméstico. O United recebe o Tottenham em Old Trafford no dia 10 de outubro, em um confronto de alta importância.
Carrick estará desesperado para ter suas peças-chave à disposição para o confronto decisivo. Caso Baleba saia ileso de seus compromissos amistosos e siga ganhando condicionamento físico, o jogador de £ 70 milhões pode finalmente ser lançado para sua tão aguardada estreia competitiva contra o clube do norte de Londres.
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