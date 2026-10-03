O meio-campista de 22 anos, que concluiu em agosto uma transferência de £ 70 milhões (US$ 93 milhões) do Brighton, foi a campo na sexta-feira em um amistoso com portões fechados em Carrington. Baleba atuou contra o Lausanne-Sport, também pertencente à INEOS, e ganhou minutos valiosos ao lado de nomes consolidados do time principal, como Harry Maguire e Matheus Cunha, de acordo com a ESPN.

Essa participação marca sua primeira aparição não oficial com a camisa do Manchester United. O jogador estava indisponível para jogos competitivos devido a um problema no tornozelo sofrido inicialmente durante a pré-temporada com o Brighton. Embora tenha sido relacionado entre os reservas para o empate por 1 a 1 do United com o Fulham antes da pausa internacional, ele não foi utilizado ao sair do banco.



