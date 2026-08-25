O Manchester United concluiu a contratação de Baleba por uma taxa inicial de £ 65 milhões, com mais £ 5 milhões em possíveis adicionais. O jogador de 22 anos assinou contrato por cinco anos, que inclui uma opção de extensão por mais 12 meses.

O meio-campista concluiu os exames médicos no sábado, enquanto seus novos companheiros de equipe sofriam uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o Hull City em sua primeira partida da campanha da Premier League. O Manchester United admira o jogador há bastante tempo, com esta última chegada concluindo com sucesso uma reformulação no meio-campo que já havia visto Andrey Santos e Youri Tielemans se juntarem ao clube.