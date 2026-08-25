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Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Carlos Baleba explica seus motivos para se juntar ao Manchester United, enquanto transferência de £ 70 milhões é oficialmente confirmada

Mercado da bola
C. Baleba
Manchester United
Brighton
Premier League

O Manchester United concluiu oficialmente a contratação de peso de Carlos Baleba junto ao Brighton, em um acordo que pode chegar a £ 70 milhões. O internacional camaronês assinou contrato de cinco anos em Old Trafford e expressou sua empolgação por trabalhar ao lado do técnico Michael Carrick, enquanto o clube tenta se recuperar da derrota na rodada de abertura e brigar pelos principais títulos.

  • Uma enorme demonstração de intenção

    O Manchester United concluiu a contratação de Baleba por uma taxa inicial de £ 65 milhões, com mais £ 5 milhões em possíveis adicionais. O jogador de 22 anos assinou contrato por cinco anos, que inclui uma opção de extensão por mais 12 meses.

    O meio-campista concluiu os exames médicos no sábado, enquanto seus novos companheiros de equipe sofriam uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o Hull City em sua primeira partida da campanha da Premier League. O Manchester United admira o jogador há bastante tempo, com esta última chegada concluindo com sucesso uma reformulação no meio-campo que já havia visto Andrey Santos e Youri Tielemans se juntarem ao clube.

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Carrick se mostra o diferencial

    Em entrevista ao site do clube, Baleba revelou que a perspectiva de jogar sob o comando de Carrick foi um fator significativo em sua decisão. "É uma sensação incrível me juntar ao clube dos meus sonhos", afirmou.

    "Mal posso esperar para trabalhar com Michael Carrick. Sua experiência e conhecimento do jogo fazem dele o técnico perfeito para me ajudar a alcançar o mais alto nível. A ambição de todos no clube é extremamente clara, o futuro é muito empolgante, e estou determinado a fazer a minha parte para entregar o sucesso que somos capazes de conquistar juntos."

  • Wilcox elogia a contratação perfeita

    Jason Wilcox, diretor de futebol em Old Trafford, compartilhou suas opiniões sobre a transferência concluída. "Estamos encantados por reforçar ainda mais o nosso meio-campo com a chegada de outro experiente internacional já consolidado, com um histórico comprovado de atuações na Premier League", explicou Wilcox.

    "A determinação de Carlos em se juntar ao Manchester United e sua confiança de que alcançaremos nossas ambições em comum significam que ele é a contratação perfeita à medida que continuamos a montar uma equipe dinâmica e empolgante, pronta para competir em várias competições." O Brighton havia deixado o jogador fora do elenco relacionado para a partida de domingo, quando derrotou o Aston Villa.

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    O que vem a seguir para a nova contratação?

    O Manchester United espera integrar sua nova contratação imediatamente, enquanto busca sua primeira vitória da temporada. Baleba deve fazer sua aguardada estreia pelo clube neste sábado, quando receberá o Ipswich Town em Old Trafford. Os torcedores estarão ansiosos para ver se ele pode resolver os problemas de longa data da equipe no meio-campo.

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