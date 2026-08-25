Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o porquê. O ex-jogador do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols durante seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número de sua carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando a equipe de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de La Liga, mas era visto como um jogador coringa e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado, porque o Barça já estava carente no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para fazer caixa. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta de €50 milhões feita pelo PSG em seguida era boa demais para ser recusada. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo do City, mas seu contrato se encerrava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar €8 milhões extras ao time da Premier League se renovasse com ele por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seu alto salário da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite em termos individuais, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por uma quantia razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é um encaixe tático muito bom para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha ainda em 2020. A fluidez posicional sustentou o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é dos mais flexíveis, capaz de atuar pelo centro ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há uma boa chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo de La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto direto de Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, particularmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final. Nota: A-

Para Torres: O herói da Espanha na Copa do Mundo verá essa transferência como um passo adiante, e como a confirmação de que estava certo ao reclamar publicamente da falta de avanço nas negociações contratuais com o Barça, o que é compreensível. O PSG tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era justamente o clube que contava com Luis Enrique. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente da que ele viveu na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente vai emergir como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Assinar com o PSG não vai ampliar seu legado, apenas reforçar ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama não é mais verde do outro lado e talvez até se arrepender de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem posicionado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

James Westwood