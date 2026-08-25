Para o Tottenham: Seja qual for o ângulo, este é mais um negócio de transferências difícil de entender do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e talvez tenha até gastado demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no nível mais alto da carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, aparecendo em todos os oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos acréscimos na semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber apenas £30m (US$ 40,5m) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge e, claro, a famosa "taxa de inglês". O Spurs tem, ao menos, boas opções para as laterais após contratar Andy Robertson sem custos de transferência, com Pedro Porro aparentemente como primeira escolha na direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão achar que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D
Para a Inter: Isso parece uma verdadeira tacada da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri por um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral de grande intensidade que é tão capaz de avançar ao ataque quanto de neutralizar pontas adversários, o internacional inglês é a solução ideal para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda também. O campeão do Scudetto também ficará encantado com o valor, claro. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38m (US$ 51m) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam frutos enormes ao fechar a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está indo para algo maior e melhor, e com razão, após suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado durante seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora vai para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, depois de ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+
Krishan Davis