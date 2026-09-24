A segunda passagem de Mourinho no comando do Real Madrid tem rendido resultados mistos nas primeiras semanas da nova temporada. O Real Madrid tem tido dificuldade para encontrar um ritmo consistente, alternando momentos de brilho com atuações desorganizadas e complicadas.

Reveses recentes contra o Real Betis e o rival local Atlético de Madrid aumentaram a pressão inicial sobre o técnico português. A derrota por 2 a 1 no Metropolitano expôs vulnerabilidades táticas evidentes, já que o desempenho geral da equipe ficou aquém apesar de decisões controversas da arbitragem terem prejudicado os visitantes.

Esses pontos perdidos permitiram que o arquirrival Barcelona assumisse a dianteira na disputa pelo título. O gigante catalão já construiu uma vantagem confortável de seis pontos na liderança, deixando o Madrid em desvantagem muito antes do que se imaginava.



