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Carlos Alcaraz Real Madrid Jude Bellingham Federico ValverdeGetty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

Carlos Alcaraz "sofrendo" ao assistir ao Real Madrid enquanto astro do tênis identifica falha-chave no time de Jose Mourinho

Real Madrid
La Liga
J. Mourinho

A superestrela do tênis e madridista de toda a vida Carlos Alcaraz fez uma avaliação direta do difícil início de temporada do Real Madrid sob o comando de Jose Mourinho. O campeão de múltiplos Grand Slams confessou sentir um certo incômodo ao ver seu amado clube lutar por consistência nas primeiras fases da campanha de La Liga.

  • Início irregular de Mourinho no Real Madrid

    A segunda passagem de Mourinho no comando do Real Madrid tem rendido resultados mistos nas primeiras semanas da nova temporada. O Real Madrid tem tido dificuldade para encontrar um ritmo consistente, alternando momentos de brilho com atuações desorganizadas e complicadas.

    Reveses recentes contra o Real Betis e o rival local Atlético de Madrid aumentaram a pressão inicial sobre o técnico português. A derrota por 2 a 1 no Metropolitano expôs vulnerabilidades táticas evidentes, já que o desempenho geral da equipe ficou aquém apesar de decisões controversas da arbitragem terem prejudicado os visitantes.

    Esses pontos perdidos permitiram que o arquirrival Barcelona assumisse a dianteira na disputa pelo título. O gigante catalão já construiu uma vantagem confortável de seis pontos na liderança, deixando o Madrid em desvantagem muito antes do que se imaginava.


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  • Laver Cup 2026 - PreviewsGetty Images Sport

    Alcaraz fala sobre as dificuldades do Real Madrid

    Em entrevista à Stats Perform antes da Laver Cup, em Londres, Alcaraz compartilhou sua frustração com a fase atual de seu clube de infância. "Neste momento, estou sofrendo ao assistir aos jogos porque nunca se sabe o que vai acontecer", admitiu o multicampeão de Grand Slam. "Eu diria que falta um pouco mais de intensidade."

    Embora tenha reconhecido o calibre do elenco, a estrela do tênis sugeriu que as peças individuais ainda não estão funcionando como uma unidade coesa sob o comando de Mourinho. "Eles são o Real Madrid, grandes jogadores, com talento", observou, mas rapidamente fez uma ressalva sobre o rendimento coletivo. "Neste momento, vejo outros times se saindo melhor. Como equipe, eles podem fazer melhor. Eles têm de ajustar algumas coisas."


  • A força física não consegue mascarar falhas táticas

    O pedido de Alcaraz por mais intensidade destaca um paradoxo evidente na atual configuração do Madrid. Mourinho montou um meio-campo com enorme vigor físico, com jogadores de força como Aurelien Tchouameni e o capitão do clube Federico Valverde.

    Ainda assim, esse atletismo bruto não está se traduzindo nas métricas de corrida. O Real Madrid ocupa atualmente a última posição em La Liga em distância total percorrida, distância em alta intensidade e ações em alta intensidade. Essa queda estatística deixou a equipe muito exposta nos momentos de transição.

    Quando os jogos ficam abertos, como se viu na recente derrota no dérbi, o Madrid tem dificuldade para se impor. Como consequência, seu inegável talento ofensivo individual não está conseguindo garantir controle coletivo sobre as partidas.


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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pausa para jogos de seleções oferece reinício crucial

    Mourinho e sua comissão técnica precisam aproveitar a próxima pausa para jogos de seleções para resolver esses problemas estruturais enraizados. Com o Barcelona já impondo um ritmo implacável na liderança da tabela, o Madrid não pode se dar ao luxo de novos tropeços quando o calendário doméstico for retomado. Agora, o time precisa encontrar uma forma de unir sua riqueza de qualidade individual em uma equipe coesa e trabalhadora. Se o Real Madrid não conseguir aumentar sua intensidade coletiva, a diferença na briga pelo título pode aumentar rapidamente.

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