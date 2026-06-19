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Carlo Ancelotti se recusa a ceder à intensa pressão em relação a Endrick, apesar da confiança do técnico da seleção brasileira nesse “talento extraordinário”
Técnico da Seleção Brasileira mantém sua posição sobre a decisão relativa a Endrick
A pressão sobre Ancelotti para escalar Endrick como titular está aumentando após o decepcionante empate de 1 a 1 do Brasil com o Marrocos na estreia da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo, em Nova Jersey. O jogador de 19 anos permaneceu no banco sem entrar em campo, o que gerou críticas de torcedores e comentaristas. Antes do confronto crucial do Brasil contra o Haiti pelo Grupo C, Ancelotti deixou claro que as opiniões externas não influenciarão sua escolha de escalação. O técnico italiano enfatizou que Endrick terá sua oportunidade quando for a hora certa.
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Ancelotti explica sua abordagem
Ancelotti reiterou sua confiança em Endrick, ao mesmo tempo em que se recusou a apressar o desenvolvimento do jovem jogador. O ex-técnico do Real Madrid também destacou as qualidades únicas do adolescente ao compará-lo com outras opções de ataque do elenco.
“Vou colocar o Endrick em campo no momento certo. Temos que esperar um pouco. Ele será importante”, disse o italiano durante uma coletiva de imprensa. “Matheus Cunha é mais um jogador de equipe, tem mais características de um meio-campista ofensivo. Igor Thiago tem outras qualidades. É um jogador forte nos duelos e muito agressivo na recuperação da bola. Endrick não é nem uma coisa nem outra. Ele é algo diferente, para mim, pessoalmente. É um talento extraordinário.”
O futuro do Brasil continua sendo fundamental para o plano
Apesar de ter deixado Endrick no banco, Ancelotti considera o atacante uma figura fundamental para o futuro do Brasil a longo prazo. O técnico acredita que o adolescente possui qualidades raras que o diferenciam de outros jogadores de ataque. Ancelotti também destacou a mentalidade de Endrick como um dos principais motivos de sua confiança no desenvolvimento do jogador.
“O Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta e na próxima Copa do Mundo”, admitiu Ancelotti. “Ele é paciente, não tem pressa e é muito maduro para a idade. Esse é um aspecto muito importante. Ter a família por perto também é importante para um jogador jovem.”
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O Brasil enfrenta um teste decisivo
O confronto do Brasil com o Haiti ganhou ainda mais importância após o empate contra o Marrocos. A Seleção precisa de um resultado positivo para reforçar suas esperanças de chegar às oitavas de final e aliviar a pressão que paira sobre a equipe. A atenção também continuará voltada para a participação de Endrick. Tendo já marcado o gol da vitória contra o Egito em um amistoso antes do torneio, o atacante continuará buscando um papel mais importante na competição.