Carlo Ancelotti se recusa a ceder à intensa pressão em relação a Endrick, apesar da confiança do técnico da seleção brasileira nesse “talento extraordinário”

Ancelotti reiterou sua confiança em Endrick, ao mesmo tempo em que se recusou a apressar o desenvolvimento do jovem jogador. O ex-técnico do Real Madrid também destacou as qualidades únicas do adolescente ao compará-lo com outras opções de ataque do elenco.

“Vou colocar o Endrick em campo no momento certo. Temos que esperar um pouco. Ele será importante”, disse o italiano durante uma coletiva de imprensa. “Matheus Cunha é mais um jogador de equipe, tem mais características de um meio-campista ofensivo. Igor Thiago tem outras qualidades. É um jogador forte nos duelos e muito agressivo na recuperação da bola. Endrick não é nem uma coisa nem outra. Ele é algo diferente, para mim, pessoalmente. É um talento extraordinário.”