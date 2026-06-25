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Carlo Ancelotti se encanta com o Neymar, que parece uma criança, enquanto o técnico da seleção brasileira elogia o craque do Santos em seu tão esperado retorno à Copa do Mundo
Um retorno tão esperado para o ícone da Seleção
Naquela que foi sua 15ª partida no comando da Seleção, Ancelotti finalmente teve a oportunidade de escalar Neymar. O Brasil garantiu uma vantagem confortável de 3 a 0 no Hard Rock Stadium graças a dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha. O técnico italiano colocou Neymar em campo aos 72 minutos, levando a torcida de Miami ao delírio quando o lendário camisa 10 entrou em campo para sua quarta Copa do Mundo consecutiva.
A volta à Seleção foi um longo caminho para Neymar, que marcou seu retorno à camisa amarela em uma Copa do Mundo após exatamente 981 dias de ausência e muita incerteza. Como ele não representava seu país desde outubro de 2023, Ancelotti não hesitou em elogiar a maneira como o atacante lidou com sua recuperação. “Ele teve a oportunidade de jogar porque acho que merecia jogar”, disse Ancelotti aos repórteres durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Neymar se recuperou muito bem, com muita seriedade e grande profissionalismo. Acho que, como todos os outros, ele tem a qualidade necessária para ajudar a equipe. Ele jogou bem, mesmo com poucos minutos em campo.”
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A paixão infantil de Neymar aos 34 anos
Apesar de estar no crepúsculo de sua carreira, a atitude de Neymar deixou claramente uma impressão duradoura no ex-técnico do Real Madrid. Com um legado impressionante na Copa do Mundo, que já inclui oito gols e quatro assistências em suas participações anteriores no torneio, sua motivação continua inquestionável. Quando questionado por um repórter espanhol sobre se o atacante precisava de algum incentivo adicional para ter um bom desempenho nesta fase de sua carreira, Ancelotti descartou totalmente essa ideia, destacando, em vez disso, seu amor inato pelo esporte.
“Neymar não precisa de motivação; nenhum jogador precisa de motivação extra para jogar pela Seleção, e com Neymar é a mesma coisa”, explicou o experiente técnico. “Aos 34 anos, ele tem a paixão de um menino por jogar futebol.”
Brasil garante a liderança do Grupo C
A vitória sobre a Escócia garantiu que o Brasil terminasse na liderança do Grupo C, confirmando sua classificação para as oitavas de final. Após uma fase de grupos bem-sucedida, a Seleção agora se prepara para viajar a Houston para um confronto nas oitavas de final na segunda-feira, com o adversário ainda a ser definido entre três potências europeias e asiáticas.
Ancelotti não tem ilusões quanto à magnitude do desafio que aguarda sua equipe à medida que o torneio entra na reta final. Nessa chave, o Brasil enfrentará a Holanda, o Japão ou a Suécia, e o técnico italiano espera um salto significativo na qualidade, independentemente de qual nação surgir como seu próximo obstáculo. “Sem dúvida. Os três adversários têm muita qualidade, são diferentes”, observou Ancelotti.
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Desafios mais difíceis pela frente nas fases eliminatórias
Embora o Brasil tenha demonstrado fluidez na fase de grupos, Ancelotti alertou que a margem para erros desaparecerá na segunda fase. Ele fez uma breve análise das possíveis ameaças, destacando a variedade de estilos que sua equipe poderá enfrentar em Houston. “A Holanda tem mais experiência do que o Japão, mas o Japão, antes da Copa do Mundo, fez partidas muito bonitas nos amistosos. E a Suécia tem muito potencial no ataque”, concluiu.