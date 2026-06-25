Carlo Ancelotti se encanta com o Neymar, que parece uma criança, enquanto o técnico da seleção brasileira elogia o craque do Santos em seu tão esperado retorno à Copa do Mundo

Naquela que foi sua 15ª partida no comando da Seleção, Ancelotti finalmente teve a oportunidade de escalar Neymar. O Brasil garantiu uma vantagem confortável de 3 a 0 no Hard Rock Stadium graças a dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha. O técnico italiano colocou Neymar em campo aos 72 minutos, levando a torcida de Miami ao delírio quando o lendário camisa 10 entrou em campo para sua quarta Copa do Mundo consecutiva.

A volta à Seleção foi um longo caminho para Neymar, que marcou seu retorno à camisa amarela em uma Copa do Mundo após exatamente 981 dias de ausência e muita incerteza. Como ele não representava seu país desde outubro de 2023, Ancelotti não hesitou em elogiar a maneira como o atacante lidou com sua recuperação. “Ele teve a oportunidade de jogar porque acho que merecia jogar”, disse Ancelotti aos repórteres durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Neymar se recuperou muito bem, com muita seriedade e grande profissionalismo. Acho que, como todos os outros, ele tem a qualidade necessária para ajudar a equipe. Ele jogou bem, mesmo com poucos minutos em campo.”