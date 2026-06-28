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FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP
Pedro Augusto Dias

Carlo Ancelotti pode repetir escalação pela primeira vez à frente da seleção brasileira

Copa do Mundo
Brasil x Japão
Brasil
Japão

Brasil encara o Japão nesta segunda-feira (29), em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026

Carlo Ancelotti pode protagonizar um feito inédito no comando da seleção brasileira nesta segunda-feira (29).

Em partida contra o Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, a tendência é que o treinador repita a escalação utilizada na goleada sobre a Escócia, na última quarta-feira.

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    Repetir a escalação

    O confronto está marcado para às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas. A única ausência confirmada é a de Raphinha, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Sua vaga, assim como no último jogo, deve ser ocupada por Rayan, que teve boa atuação diante dos escoceses.

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    Caso a repetição da escalação se confirme, será a primeira vez que Carlo Ancelotti utiliza a mesma formação em dois jogos consecutivos desde que assumiu o comando da seleção. O italiano já comandou a seleção por 15 jogos.

    A tendência é que Ancelotti mande a campo: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

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  • Campanha do Brasil

    O Brasil avançou para esta fase como líder do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A goleada sobre a Escócia garantiu a liderança da chave e consolidou o bom momento da equipe na competição. Agora, quem vencer o duelo contra o Japão avança às oitavasde final, onde enfrentará o vencedor de Noruega ou Costa do Marfim.

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