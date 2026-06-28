Carlo Ancelotti pode repetir escalação pela primeira vez à frente da seleção brasileira

O confronto está marcado para às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas. A única ausência confirmada é a de Raphinha, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Sua vaga, assim como no último jogo, deve ser ocupada por Rayan, que teve boa atuação diante dos escoceses.
Caso a repetição da escalação se confirme, será a primeira vez que Carlo Ancelotti utiliza a mesma formação em dois jogos consecutivos desde que assumiu o comando da seleção. O italiano já comandou a seleção por 15 jogos.
A tendência é que Ancelotti mande a campo: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.