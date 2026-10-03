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Carlo Ancelotti pede que o Brasil demonstre "total respeito" à Índia antes do amistoso em Kolkata
Treinador italiano exige profissionalismo total
Ancelotti insiste que sua equipe não pode subestimar os anfitriões, mesmo que o futebol não seja o principal esporte do país. O duelo no Salt Lake Stadium marca o terceiro compromisso do Brasil desde sua eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois de um empate por 1 a 1 e de uma vitória por 4 a 2 sobre a Austrália. O treinador mesclou jogadores já estabelecidos na base do time com vários rostos novos para criar fundamentos sólidos para a equipe.
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Treinador elogia a paixão esportiva dos anfitriões
Falando em uma entrevista coletiva pré-jogo, o treinador italiano reconheceu que o críquete ocupa o centro das atenções na Índia, mas ressaltou que a paixão local pelo futebol continua sendo genuína.
Ao abordar a cultura esportiva local e o entusiasmo de seu elenco, Ancelotti disse: "O críquete faz parte da cultura deles, o futebol não é o esporte mais importante. Mas isso não significa que eles não amem o futebol. Estamos felizes por estar aqui e mostrar nossa qualidade a todos que têm a possibilidade de assistir ao jogo, e será uma noite fantástica."
Projetando o duelo diante de dezenas de milhares de torcedores no Salt Lake Stadium, o técnico de 67 anos acrescentou: "Espero que seja um jogo divertido. Estamos felizes por estar aqui e mostrar nossa qualidade."
"Temos total respeito pelos nossos adversários"
O Brasil tem um respeito considerável pela capacidade dos anfitriões de surpreender, principalmente depois de ver os Blue Tigers segurarem a seleção centro-americana do Panamá em um empate por 1 a 1.
Ao destacar a atuação positiva dos adversários naquela partida, o pentacampeão da Champions League disse: "Temos respeito pela qualidade da equipe indiana. Eles conquistaram um bom empate contra o Panamá. Temos total respeito pelos nossos adversários."
Perguntado sobre sua postura calma e presença serena ao comandar um vestiário repleto de estrelas, Ancelotti respondeu: "Isso faz parte do meu caráter. Normalmente sou paciente no futebol e, como treinador, acho que a paciência é uma qualidade importante."
Ao descartar sugestões de que o amistoso sirva como um teste de alta pressão para seu elenco, o treinador acrescentou: "Para o elenco e todos os jogadores, isso não é um teste nem uma oportunidade de provar seu valor. Ainda estamos definindo o elenco final para a partida. Não é um teste, mas uma oportunidade."
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Seleção encerra agenda de amistosos na Ásia
O confronto no Salt Lake Stadium encerra a série de amistosos do Brasil nesta Data Fifa. A equipe de Ancelotti só voltará a se reunir em novembro, quando seguirá para Kallang, em Singapura, para dois testes seguidos contra o Japão e a seleção anfitriã. Enquanto isso, a Índia voltará rapidamente as atenções para receber outra potência da Conmebol, ao enfrentar o Uruguai no mesmo local em 6 de outubro.
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