Falando em uma entrevista coletiva pré-jogo, o treinador italiano reconheceu que o críquete ocupa o centro das atenções na Índia, mas ressaltou que a paixão local pelo futebol continua sendo genuína.

Ao abordar a cultura esportiva local e o entusiasmo de seu elenco, Ancelotti disse: "O críquete faz parte da cultura deles, o futebol não é o esporte mais importante. Mas isso não significa que eles não amem o futebol. Estamos felizes por estar aqui e mostrar nossa qualidade a todos que têm a possibilidade de assistir ao jogo, e será uma noite fantástica."

Projetando o duelo diante de dezenas de milhares de torcedores no Salt Lake Stadium, o técnico de 67 anos acrescentou: "Espero que seja um jogo divertido. Estamos felizes por estar aqui e mostrar nossa qualidade."