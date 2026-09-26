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Australia v BrazilGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Carlo Ancelotti pede paciência à torcida do Brasil após empate no fim contra a Austrália, enquanto o técnico da seleção prioriza o desenvolvimento dos jovens

C. Ancelotti
Austrália x Brasil
Austrália
Brasil
Amistosos

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pediu paciência aos torcedores após o dramático empate por 1 a 1 em amistoso contra a Austrália, em Townsville. A Seleção precisou de um gol de cabeça nos acréscimos do substituto Rayan para anular a cobrança de falta espetacular de Nestory Irankunda, enquanto o treinador italiano segue fazendo experiências com um elenco amplamente reformulado.

  • Gol de cabeça do substituto garante empate no fim

    Os anfitriões surpreenderam a gigante sul-americana no meio do segundo tempo, quando Irankunda acertou uma cobrança de falta sublime no Queensland Country Bank Stadium. O Brasil pensou ter saído na frente antes do intervalo, mas o gol de Estevao foi anulado após revisão do VAR. Os comandados de Ancelotti enfim evitaram o vexame praticamente no último lance da partida, quando o reserva Rayan marcou de cabeça um dramático gol de empate.

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  • imago-sport-1083751869.jpgSports Press Photo

    Técnico italiano defende escalação experimental

    Falando à imprensa em Townsville, o experiente técnico descartou as sugestões de que o empate representava um revés, ao mesmo tempo em que apontou para um gramado implacável que atrapalhou o ritmo de sua equipe.

    Avaliando a atuação e a necessidade de paciência, Ancelotti disse: "Não tem gosto de derrota porque é um empate. Poderíamos ter vencido, tivemos chances. Foi difícil jogar neste gramado. Temos de ter paciência. Reagimos depois de sofrer o gol e garantimos um empate merecido. Estes são testes que temos de fazer, dando oportunidades e seguindo em frente. Foi um teste. O próximo será outro teste."

  • Técnico prioriza minutos para prodígios

    Ancelotti reiterou seu desejo de tratar a janela de amistosos como uma fase de testes, priorizando o desenvolvimento acima dos placares imediatos antes da retomada das competições oficiais.

    Respondendo às críticas sobre a falta de poder de decisão de sua equipe, o treinador acrescentou: "Este não é o início de um ciclo, é uma continuidade. A prioridade é dar minutos àqueles que jogam menos, jovens com potencial como Endrick e Estevao.

    "Os torcedores precisam ter paciência. Quando as competições oficiais chegarem, estaremos prontos. [O amistoso teve] alguns aspectos positivos... Tivemos a chance de abrir o placar; só faltou precisão no terço final. A equipe lutou até o fim, não quis perder e não perdeu."

    Questionado sobre se pretende mexer em sua escalação titular para o segundo encontro com a Austrália, concluiu: "Vai mudar um pouco, não muito. Estamos fazendo rotações para dar minutos a outros."

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  • imago-sport-1083754262.jpgAAP

    Revanche se aproxima antes do desafio asiático

    As duas seleções voltam a se enfrentar na terça-feira no Suncorp Stadium, em Brisbane. A Austrália buscará concluir o trabalho desta vez, depois de deixar escapar uma vitória histórica em Townsville. O time de Ancelotti encerrará sua turnê internacional com uma partida contra a Índia no sábado, 3 de outubro.

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