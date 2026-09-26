Ancelotti reiterou seu desejo de tratar a janela de amistosos como uma fase de testes, priorizando o desenvolvimento acima dos placares imediatos antes da retomada das competições oficiais.

Respondendo às críticas sobre a falta de poder de decisão de sua equipe, o treinador acrescentou: "Este não é o início de um ciclo, é uma continuidade. A prioridade é dar minutos àqueles que jogam menos, jovens com potencial como Endrick e Estevao.

"Os torcedores precisam ter paciência. Quando as competições oficiais chegarem, estaremos prontos. [O amistoso teve] alguns aspectos positivos... Tivemos a chance de abrir o placar; só faltou precisão no terço final. A equipe lutou até o fim, não quis perder e não perdeu."

Questionado sobre se pretende mexer em sua escalação titular para o segundo encontro com a Austrália, concluiu: "Vai mudar um pouco, não muito. Estamos fazendo rotações para dar minutos a outros."