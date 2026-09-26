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Carlo Ancelotti pede paciência à torcida do Brasil após empate no fim contra a Austrália, enquanto o técnico da seleção prioriza o desenvolvimento dos jovens
Gol de cabeça do substituto garante empate no fim
Os anfitriões surpreenderam a gigante sul-americana no meio do segundo tempo, quando Irankunda acertou uma cobrança de falta sublime no Queensland Country Bank Stadium. O Brasil pensou ter saído na frente antes do intervalo, mas o gol de Estevao foi anulado após revisão do VAR. Os comandados de Ancelotti enfim evitaram o vexame praticamente no último lance da partida, quando o reserva Rayan marcou de cabeça um dramático gol de empate.
- Sports Press Photo
Técnico italiano defende escalação experimental
Falando à imprensa em Townsville, o experiente técnico descartou as sugestões de que o empate representava um revés, ao mesmo tempo em que apontou para um gramado implacável que atrapalhou o ritmo de sua equipe.
Avaliando a atuação e a necessidade de paciência, Ancelotti disse: "Não tem gosto de derrota porque é um empate. Poderíamos ter vencido, tivemos chances. Foi difícil jogar neste gramado. Temos de ter paciência. Reagimos depois de sofrer o gol e garantimos um empate merecido. Estes são testes que temos de fazer, dando oportunidades e seguindo em frente. Foi um teste. O próximo será outro teste."
Técnico prioriza minutos para prodígios
Ancelotti reiterou seu desejo de tratar a janela de amistosos como uma fase de testes, priorizando o desenvolvimento acima dos placares imediatos antes da retomada das competições oficiais.
Respondendo às críticas sobre a falta de poder de decisão de sua equipe, o treinador acrescentou: "Este não é o início de um ciclo, é uma continuidade. A prioridade é dar minutos àqueles que jogam menos, jovens com potencial como Endrick e Estevao.
"Os torcedores precisam ter paciência. Quando as competições oficiais chegarem, estaremos prontos. [O amistoso teve] alguns aspectos positivos... Tivemos a chance de abrir o placar; só faltou precisão no terço final. A equipe lutou até o fim, não quis perder e não perdeu."
Questionado sobre se pretende mexer em sua escalação titular para o segundo encontro com a Austrália, concluiu: "Vai mudar um pouco, não muito. Estamos fazendo rotações para dar minutos a outros."
- AAP
Revanche se aproxima antes do desafio asiático
As duas seleções voltam a se enfrentar na terça-feira no Suncorp Stadium, em Brisbane. A Austrália buscará concluir o trabalho desta vez, depois de deixar escapar uma vitória histórica em Townsville. O time de Ancelotti encerrará sua turnê internacional com uma partida contra a Índia no sábado, 3 de outubro.
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