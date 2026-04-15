Carlo Ancelotti pede conselhos ao presidente do Brasil sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo

Em uma revelação surpreendente, o presidente do Brasil, Lula, confirmou que Ancelotti entrou em contato com ele para avaliar o interesse público e político pelo retorno de Neymar à Seleção. O chefe de Estado, de 80 anos, detalhou a conversa durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, destacando a imensa pressão em torno da possível convocação do jogador de 34 anos.

Lula disse: “Tive a oportunidade de conversar com Ancelotti, e ele me perguntou: ‘Você acha que Neymar deveria ser convocado?’ Eu respondi: ‘Olha, Ancelotti, se ele estiver em boa forma física, ele tem o talento. O que eu preciso saber é se ele realmente quer isso.’ Se ele quiser, então tem que ser profissional. Ele pode olhar para alguém como Cristiano Ronaldo, pode olhar para [Lionel] Messi e ainda assim ir para a seleção, porque ele ainda não está velho. Mas ele não pode esperar ser convocado só pelo nome. Ele tem que conquistar isso em campo.”