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Carlo Ancelotti pede conselhos ao presidente do Brasil sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo
Ancelotti busca a aprovação da presidência
Em uma revelação surpreendente, o presidente do Brasil, Lula, confirmou que Ancelotti entrou em contato com ele para avaliar o interesse público e político pelo retorno de Neymar à Seleção. O chefe de Estado, de 80 anos, detalhou a conversa durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, destacando a imensa pressão em torno da possível convocação do jogador de 34 anos.
Lula disse: “Tive a oportunidade de conversar com Ancelotti, e ele me perguntou: ‘Você acha que Neymar deveria ser convocado?’ Eu respondi: ‘Olha, Ancelotti, se ele estiver em boa forma física, ele tem o talento. O que eu preciso saber é se ele realmente quer isso.’ Se ele quiser, então tem que ser profissional. Ele pode olhar para alguém como Cristiano Ronaldo, pode olhar para [Lionel] Messi e ainda assim ir para a seleção, porque ele ainda não está velho. Mas ele não pode esperar ser convocado só pelo nome. Ele tem que conquistar isso em campo.”
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O ultimato da boa forma física
Embora Ancelotti esteja disposto a ouvir o presidente, sua posição pública continua centrada no desempenho. O técnico italiano tem insistido que a reputação por si só não garante uma vaga no avião rumo à América do Norte, especialmente após as recentes dificuldades de Neymar com uma lesão no joelho que exigiu cirurgia em dezembro. Ancelotti deixou claro que só convocará jogadores que estejam fisicamente prontos para competir no mais alto nível.
“Neymar é capaz de voltar. Já disse isso várias vezes, e está muito claro: só convocarei jogadores que estejam fisicamente prontos”, disse Ancelotti. “Após a lesão no joelho (em dezembro), Neymar se recuperou bem; ele está marcando gols. Ele precisa continuar nesse caminho e melhorar sua preparação física. Ele está no caminho certo. No momento, ele está sendo avaliado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que possui as qualidades necessárias para jogar na próxima Copa do Mundo.”
O Santos revela seu plano de "recarga"
De volta ao cenário dos clubes, o Santos está fazendo todo o possível para garantir que seu craque atenda aos rigorosos critérios de Ancelotti. O técnico Cuca revelou recentemente que o ex-jogador do Barcelona aproveitou a pausa para os jogos internacionais em março para se submeter a um tratamento especializado com plasma rico em plaquetas no joelho, a fim de acelerar a recuperação. Esse plano médico foi elaborado para que ele adquira a resistência necessária para uma sequência exaustiva de jogos nacionais antes do torneio de verão.
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Yamal sonha em ver seu ídolo
Enquanto o debate continua acalorado no Brasil, a próxima geração de superestrelas está firmemente do lado de Neymar, com a sensação do Barcelona, Lamine Yamal, entre aqueles ansiosos para ver seu herói de infância no torneio de 2026.
“Ele é meu ídolo e sempre serei grato a ele por tudo o que contribuiu para o futebol”, disse Yamal durante uma coletiva de imprensa. “Ele inspira a todos. É o tipo de jogador pelo qual você pagaria um ingresso para vê-lo jogar, o tipo de jogador que você assistiria a um jogo novamente três dias depois só para ver suas jogadas. Espero que ele esteja na Copa do Mundo.”
Com dois meses restantes para provar sua boa forma, Neymar continua sendo um dos nomes mais comentados no futebol mundial, à medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo chega ao fim.