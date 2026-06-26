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Carlo Ancelotti, o “espertinho”, continua testando táticas contra o Brasil, enquanto Éder Militão acredita que a Seleção “corrigiu” suas fraquezas na Copa do Mundo
Evolução tática com a Seleção
Em entrevista ao programa “Seleção Copa”, Militão deu uma visão privilegiada de como Ancelotti vem se adaptando desde que assumiu o comando dos pentacampeões mundiais. O zagueiro observou que, embora o italiano ainda esteja fazendo testes para encontrar a fórmula perfeita, ele estabeleceu um equilíbrio básico sólido para corrigir as fragilidades iniciais do elenco, apoiando-se fortemente no conhecido esquema 4-3-3.
“Desde que chegou, acho que ele vem testando diferentes táticas e diferentes jogadores. Agora, está se adaptando mais ao 4-3-3, que é sua formação clássica. Ele tentou com apenas Bruno [Guimarães] e Casemiro, e isso deixou uma lacuna. Foi no primeiro jogo, contra o Marrocos, que perdemos o meio-campo. Estávamos em desvantagem, mas ele conseguiu corrigir isso a partir do jogo contra o Haiti”, explicou Militão. Essa mudança tática se mostrou vital para que o Brasil liderasse o Grupo C, com destaque para a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na qual a equipe apresentou um ritmo coletivo significativamente melhor.
- AFP
A abordagem de Ancelotti à gestão
Militão, que já trabalhou com Ancelotti no Bernabéu, destacou que o maior ponto forte do técnico é sua disposição para colaborar com o elenco. Em vez de ser um disciplinador rígido, o italiano conta com o feedback dos jogadores em campo para ajustar seu plano de jogo em momentos de alta pressão.
“Ele é um cara muito sensato, enxerga as coisas com clareza, ouve muito os jogadores e troca ideias. Isso é fundamental. O jogador, por estar em campo, consegue perceber coisas que o técnico normalmente não vê. Mesmo [no Real Madrid], durante o intervalo, ele ia até os jogadores para fazer perguntas e trocar ideias. Isso só contribui para a equipe, ajuda o grupo a crescer”, acrescentou o zagueiro.
Militão fez alertas antes do confronto contra o Japão
Apesar do momento positivo, Militão fez uma advertência severa em relação aos próximos adversários do Brasil. O Japão, que terminou em segundo lugar no Grupo F, conquistou sua primeira vitória da história sobre o Brasil em 2025, partida em que Militão ficou no banco sem entrar em campo. Ele acredita que os Samurai Blue atingiram um patamar que exige total concentração da Seleção.
“Acho que o Japão está passando pelo seu melhor ano. Acho que eles encontraram seu ritmo. Vêm crescendo ao longo dos anos e estão mostrando, nesta Copa do Mundo, que estão no jogo. Temos que ter muito cuidado, eles nunca param de correr. Se puderem fazer uma entrada, vão fazer. O Brasil tem que ter muito cuidado... Eles têm uma disciplina tática muito boa, são jogadores que se dedicam muito”, alertou Militão.
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Mantendo o ritmo de vitórias
Fazendo eco às palavras de Militão, o ex-meio-campista Felipe Melo também destacou a evolução técnica da seleção japonesa. Melo os descreveu como “robôs” que agora acrescentaram criatividade e intensidade ao seu jogo. No entanto, ele continua confiante de que, se a equipe de Ancelotti conseguir repetir o desempenho exibido na fase de grupos, avançará com facilidade.
“Eles são uma equipe organizada em campo, taticamente disciplinada. Há algum tempo, eu os chamei de pequenos robôs; eles faziam tudo certo. Hoje, esses robôs também têm técnica, além da intensidade que impõem. Não tenho dúvidas de que será um jogo difícil para o Brasil... mas se o Brasil impor seu ritmo e fizer o que fez, especialmente contra a Escócia, tem condições de vencer sem passar por muitos apuros”, concluiu Melo. O Brasil chega às oitavas de final com duas vitórias e um empate, buscando transformar sua “correção” tática em uma longa trajetória no torneio.