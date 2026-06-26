Em entrevista ao programa “Seleção Copa”, Militão deu uma visão privilegiada de como Ancelotti vem se adaptando desde que assumiu o comando dos pentacampeões mundiais. O zagueiro observou que, embora o italiano ainda esteja fazendo testes para encontrar a fórmula perfeita, ele estabeleceu um equilíbrio básico sólido para corrigir as fragilidades iniciais do elenco, apoiando-se fortemente no conhecido esquema 4-3-3.

“Desde que chegou, acho que ele vem testando diferentes táticas e diferentes jogadores. Agora, está se adaptando mais ao 4-3-3, que é sua formação clássica. Ele tentou com apenas Bruno [Guimarães] e Casemiro, e isso deixou uma lacuna. Foi no primeiro jogo, contra o Marrocos, que perdemos o meio-campo. Estávamos em desvantagem, mas ele conseguiu corrigir isso a partir do jogo contra o Haiti”, explicou Militão. Essa mudança tática se mostrou vital para que o Brasil liderasse o Grupo C, com destaque para a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na qual a equipe apresentou um ritmo coletivo significativamente melhor.



