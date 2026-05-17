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Carlo Ancelotti fala sobre a decisão “bombástica” de Neymar que abalaria a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 - com o artilheiro recordista “muito querido” pelos companheiros de equipe
O dilema da escolha definitiva
Os olhos de toda a nação estão voltados para o Rio de Janeiro, enquanto Ancelotti se prepara para anunciar a convocação definitiva da Seleção Brasileira nesta segunda-feira. No centro do frenesi está Neymar, o ícone de 34 anos que continua sendo o maior artilheiro da Seleção, mas que passou por um caminho cheio de altos e baixos na recuperação após uma série de lesões de longa duração. Com a Copa do Mundo a apenas algumas semanas, o técnico está ponderando o talento inegável do atacante contra as exigências físicas de seu sistema tático de alta intensidade.
“Quando você tem que escolher, precisa levar muitas coisas em consideração”, disse Ancelotti àReuters. “Neymar é um jogador importante para este país devido ao talento que sempre demonstrou. Mas ele teve problemas e está se esforçando para se recuperar. Ele melhorou muito recentemente e está jogando regularmente. Obviamente, não é uma decisão tão fácil para mim. Temos que pesar os prós e os contras com cuidado.”
- AFP
Fidelidade no vestiário ao ícone
Embora a opinião pública continue dividida sobre se o ex-jogador do Barcelona e do PSG deveria viajar para a América do Norte, Ancelotti admite que a posição do jogador dentro da equipe é um fator determinante. O técnico italiano enfatizou que Neymar continua contando com o apoio total de seus colegas, o que faz com que sua possível convocação seja um incentivo para o moral do grupo, e não um motivo de desunião. Para Ancelotti, garantir um ambiente harmonioso é fundamental, já que ele busca levar o Brasil ao seu sexto título mundial.
“Sei muito bem que Neymar é muito querido, não só pelo público, mas também pelos jogadores”, explicou Ancelotti. “Isso também é um fator, porque temos que levar em conta o clima que vai cercar a convocação de Neymar. Não é como se eu fosse soltar uma bomba no vestiário. Ele é muito querido, é muito amado. Acho normal que os jogadores expressem sua opinião. Sou grato a todos que me deram conselhos; agradeço a todos vocês. Mas, no fim das contas, a pessoa certa para tomar essa decisão, a mais indicada para fazê-lo, sou eu.”
Forma física e condicionamento físico acima do sentimento
Apesar do peso emocional da decisão, Ancelotti insiste que serão os fatos concretos a ditar a lista final. O plano do técnico italiano exige um ataque capaz de exercer uma pressão implacável, e ele tem acompanhado de perto as atuações recentes de Neymar. O treinador observou que a capacidade do atacante de manter uma alta intensidade durante as partidas é o principal critério para sua avaliação.
"Ele melhorou muito sua preparação física nas últimas partidas", observou Ancelotti. "Ele tem jogado muito bem ultimamente. Sua preparação física melhorou. Ele consegue manter uma alta intensidade durante a partida. Mas há partidas e partidas... Ninguém me pressionou para convocar o Neymar. Tenho total autonomia. A decisão será 100% profissional. Levarei em conta apenas o seu desempenho como jogador de futebol. Nada mais.”
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A contagem regressiva final para o Rio
O drama chegará ao fim na segunda-feira, 18 de maio. Ancelotti continua confiante em sua capacidade de formar um elenco equilibrado, mesmo reconhecendo que nenhum time pode ser perfeito aos olhos do exigente público brasileiro. Tendo conquistado títulos em todas as cinco principais ligas da Europa, o experiente técnico conta com sua vasta experiência para lidar com a imensa pressão externa e o escrutínio da mídia.
“Será que consigo montar um elenco perfeito? Impossível! Mas posso montar um elenco com menos erros do que outros que tentariam fazer o mesmo. Disso tenho certeza”, concluiu Ancelotti. O clima interno, segundo o técnico, permanecerá positivo independentemente do resultado, mas o clima externo certamente será ditado pelo fato de o nome do craque do Santos aparecer ou não na lista final de 26 jogadores para o maior palco de todos.