Carlo Ancelotti fala sobre a decisão “bombástica” de Neymar que abalaria a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 - com o artilheiro recordista “muito querido” pelos companheiros de equipe

Os olhos de toda a nação estão voltados para o Rio de Janeiro, enquanto Ancelotti se prepara para anunciar a convocação definitiva da Seleção Brasileira nesta segunda-feira. No centro do frenesi está Neymar, o ícone de 34 anos que continua sendo o maior artilheiro da Seleção, mas que passou por um caminho cheio de altos e baixos na recuperação após uma série de lesões de longa duração. Com a Copa do Mundo a apenas algumas semanas, o técnico está ponderando o talento inegável do atacante contra as exigências físicas de seu sistema tático de alta intensidade.

“Quando você tem que escolher, precisa levar muitas coisas em consideração”, disse Ancelotti àReuters. “Neymar é um jogador importante para este país devido ao talento que sempre demonstrou. Mas ele teve problemas e está se esforçando para se recuperar. Ele melhorou muito recentemente e está jogando regularmente. Obviamente, não é uma decisão tão fácil para mim. Temos que pesar os prós e os contras com cuidado.”