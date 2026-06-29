Carlo Ancelotti explica por que desistiu do plano de colocar Neymar em campo contra o Japão, enquanto o Brasil conquistava uma vitória dramática

Enquanto o Brasil lutava para marcar contra uma seleção japonesa resistente no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, todos os olhos estavam voltados para Neymar. O atacante passou boa parte do segundo tempo se aquecendo à beira do campo, levando os torcedores a acreditar que sua entrada era iminente. No entanto, Ancelotti optou por não escalar seu craque, uma decisão que ele explicou logo após o apito final.

Em entrevista à imprensa, o técnico italiano admitiu que tinha um momento específico para o jogador de 34 anos entrar em campo. “Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Conversei com ele; ele teria entrado aos 60 ou 65 minutos. Empatamos o jogo e não quis alterar a estrutura, pois a equipe estava no controle da partida”, explicou Ancelotti em campo.







