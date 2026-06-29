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Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Carlo Ancelotti explica por que desistiu do plano de colocar Neymar em campo contra o Japão, enquanto o Brasil conquistava uma vitória dramática

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Japão
Brasil x Japão

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, revelou exatamente por que Neymar permaneceu no banco sem entrar em campo durante a dramática vitória por 2 a 1 da Seleção sobre o Japão, após uma virada. Apesar de o astro do Santos ter feito o aquecimento diante de uma torcida entusiasmada em Houston, ele foi mandado de volta ao banco quando a partida chegava ao seu clímax.

  • Ancelotti revela plano para colocar Neymar em campo

    Enquanto o Brasil lutava para marcar contra uma seleção japonesa resistente no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, todos os olhos estavam voltados para Neymar. O atacante passou boa parte do segundo tempo se aquecendo à beira do campo, levando os torcedores a acreditar que sua entrada era iminente. No entanto, Ancelotti optou por não escalar seu craque, uma decisão que ele explicou logo após o apito final.

    Em entrevista à imprensa, o técnico italiano admitiu que tinha um momento específico para o jogador de 34 anos entrar em campo. “Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Conversei com ele; ele teria entrado aos 60 ou 65 minutos. Empatamos o jogo e não quis alterar a estrutura, pois a equipe estava no controle da partida”, explicou Ancelotti em campo.



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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma virada espetacular em Houston

    A Seleção se viu em uma situação difícil após um primeiro tempo sem brilho, no qual estava perdendo para os Samurai Blue. Com o Japão mostrando-se organizado e perigoso nos contra-ataques, a pressão sobre Ancelotti para fazer uma mudança aumentou. Por fim, Casemiro marcou o gol de empate aos 56 minutos, devolvendo o ímpeto a favor dos gigantes sul-americanos.

    A aposta de manter Neymar no banco acabou valendo a pena de forma espetacular. Enquanto a torcida de Houston clamava pelo seu herói, o super-reserva Gabriel Martinelli assumiu o papel de herói da partida, marcando um gol decisivo aos 96 minutos para evitar a necessidade de 30 minutos adicionais de jogo.

  • Ancelotti elogia a profundidade do elenco

    Apesar de a vitória ter estado longe de ser confortável, Ancelotti não hesitou em elogiar a versatilidade e a qualidade dos jogadores brasileiros à sua disposição. A profundidade do elenco permitiu que ele conduzisse uma partida de fase eliminatória sob alta pressão contra uma seleção japonesa que tem se destacado consistentemente acima do esperado no cenário mundial. A vitória mantém o Brasil como favorito do torneio.

    Ancelotti destacou após a partida: “Temos muitas opções, tanto no banco quanto em campo. O Japão não é um time fácil. É uma equipe organizada e muito intensa. O fato de termos merecido a vitória é muito importante.”

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Perspectivas para as oitavas de final

    Com o Japão já eliminado, o Brasil volta sua atenção para a próxima fase da competição enquanto se prepara para o confronto deste domingo em Nova Jersey. A vitória garantiu sua vaga nas oitavas de final, onde enfrentará a Noruega ou a Costa do Marfim. A situação de Neymar, sem dúvida, continuará sendo o principal assunto à medida que a Seleção se aproxima da final.



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