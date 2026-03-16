Carlo Ancelotti explica como a “química mudou” após a contratação de Kylian Mbappé, o que resultou em uma última temporada fracassada no Real Madrid

Apesar de um início difícil de carreira no Real Madrid, o astro francês Mbappé conseguiu dar a volta por cima e realizar uma temporada impressionante, repleta de conquistas individuais. O atacante contribuiu para 49 gols em 58 partidas em todas as competições, marcando 44 vezes e dando cinco assistências pelo gigante espanhol.

A notável sequência de Mbappé no final da temporada ajudou-o a garantir o prêmio de artilheiro da La Liga com 31 gols, terminando quatro gols à frente do astro do Barcelona, Robert Lewandowski. Com isso, Mbappé também superou o recorde estabelecido por seu ídolo Cristiano Ronaldo de maior número de gols marcados em uma temporada de estreia na La Liga pelo Real Madrid. O astro francês conquistou mais um grande prêmio ao ganhar a Chuteira de Ouro Europeia, concedida ao artilheiro das cinco principais ligas da Europa, superando Mohamed Salah, do Liverpool, nas rodadas finais da temporada.

Apesar de seu brilhantismo individual, porém, o Real Madrid não conseguiu manter os títulos da Liga dos Campeões e da La Liga, encerrando a campanha sem nenhum troféu importante. Ancelotti então deixou o clube, com Xabi Alonso assumindo o comando, apenas para ser demitido meses depois e substituído pelo atual técnico Álvaro Arbeloa.