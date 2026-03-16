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Carlo Ancelotti explica como a “química mudou” após a contratação de Kylian Mbappé, o que resultou em uma última temporada fracassada no Real Madrid
Mbappé brilha na temporada de estreia pelo Real Madrid
Apesar de um início difícil de carreira no Real Madrid, o astro francês Mbappé conseguiu dar a volta por cima e realizar uma temporada impressionante, repleta de conquistas individuais. O atacante contribuiu para 49 gols em 58 partidas em todas as competições, marcando 44 vezes e dando cinco assistências pelo gigante espanhol.
A notável sequência de Mbappé no final da temporada ajudou-o a garantir o prêmio de artilheiro da La Liga com 31 gols, terminando quatro gols à frente do astro do Barcelona, Robert Lewandowski. Com isso, Mbappé também superou o recorde estabelecido por seu ídolo Cristiano Ronaldo de maior número de gols marcados em uma temporada de estreia na La Liga pelo Real Madrid. O astro francês conquistou mais um grande prêmio ao ganhar a Chuteira de Ouro Europeia, concedida ao artilheiro das cinco principais ligas da Europa, superando Mohamed Salah, do Liverpool, nas rodadas finais da temporada.
Apesar de seu brilhantismo individual, porém, o Real Madrid não conseguiu manter os títulos da Liga dos Campeões e da La Liga, encerrando a campanha sem nenhum troféu importante. Ancelotti então deixou o clube, com Xabi Alonso assumindo o comando, apenas para ser demitido meses depois e substituído pelo atual técnico Álvaro Arbeloa.
- AFP
Sucesso estatístico versus lutas coletivas
Em uma entrevista franca à Rádio MARCA, Ancelotti explicou como as muitas mudanças ocorridas no verão de 2024, incluindo a tão esperada contratação de Mbappé e a aposentadoria de Toni Kroos, resultaram em um período de transição.
“O futebol muda com poucas coisas e, com isso, muda a química”, disse Ancelotti. “Não é apenas a nível do ambiente, não é apenas trocar Kroos por Mbappé. Nesse mesmo ano, Nacho sai, [Dani] Carvajal se lesiona e [Luka] Modric joga menos. A velha geração que criou uma atmosfera fantástica no vestiário não está mais lá e uma nova geração de jogadores precisa entrar, tendo que trazer caráter, personalidade e dar o exemplo. Isso não acontece da noite para o dia, leva tempo.”
Apesar das dificuldades do Real Madrid em manter seu domínio habitual durante esse período, Ancelotti foi rápido em defender o desempenho individual de Mbappé. O francês continuou sendo uma força prolífica na frente do gol, mesmo com o equilíbrio estrutural da equipe vacilando após a perda do metrônomo do meio-campo, Kroos.
“Mbappé foi fantástico, marcando mais ou menos 50 gols, e a equipe teve dificuldades para conquistar títulos porque o futebol é uma questão de pequenos detalhes e, quando você muda algo, nem sempre dá certo”, observou Ancelotti. Ele sugeriu que a transição entre épocas é um processo lento, afirmando: “Esta nova geração do Real Madrid precisa de tempo para construir seu legado.”
Manter os laços com o Bernabéu
Agora já adaptado ao seu cargo na seleção brasileira, Ancelotti revelou que continua sendo um torcedor dedicado do Real Madrid e mantém contato regular com a diretoria do clube. Ele acompanhou com orgulho as recentes conquistas do time na Liga dos Campeões, chegando até a entrar em contato com ex-colegas após vitórias importantes. O vínculo entre o técnico e seu antigo clube continua tão forte como sempre, apesar da mudança para a seleção nacional.
“Eu converso com os jogadores também. Outro dia falei com o Rodrygo para saber como ele estava. Tenho contato, sim”, revelou Ancelotti. “Parabenizei o clube e o presidente após a partida contra o Manchester City. Estou sempre acompanhando para ver o Madrid vencer.” Ele também compartilhou uma conversa descontraída com Federico Valverde, admitindo que disse, em tom de brincadeira, ao uruguaio: “É uma pena que você não tenha passaporte brasileiro”, após suas jogadas heroicas contra o City.
- AFP
A transição para a seleção brasileira
O experiente técnico está agora focado em pôr fim à longa espera do Brasil pelo sexto título da Copa do Mundo, admitindo que a pressão na América do Sul é diferente de tudo o que se vê no futebol de clubes europeu. Embora o estresse dos treinos diários tenha diminuído, o peso das expectativas de uma nação tomou seu lugar. Ancelotti está trabalhando para garantir que seus jogadores, especialmente as estrelas do Real Madrid como Vinícius Júnior, consigam lidar com essa intensidade sem se deixarem oprimir por ela.
“Há uma pressão muito grande, é verdade, mas também um carinho incrível pela seleção”, disse Ancelotti. “Aqui, quando a seleção joga, todo mundo para, não é a mesma atmosfera que na Europa. No Brasil, o time mais importante é a seleção e, para os jogadores, é muito especial vestir a camisa. Isso é bom, mas também há um excesso de pressão para o jogador. Quero lidar com isso junto com eles para que não coloquem tanta pressão sobre si mesmos.”
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