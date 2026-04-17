Na Itália, o futebol nacional está passando por uma análise pós-desastre após o colapso na final da repescagem da Copa do Mundo contra a Bósnia-Herzegovina. A derrota nos pênaltis resultou em uma reestruturação na Federação Italiana de Futebol (FIGC), com a renúncia do presidente Gabriele Gravina, seguida pela do chefe da delegação da seleção nacional, Gianluigi Buffon, e do técnico Gennaro Gattuso.

Muitos jogadores, treinadores e comentaristas se manifestaram sobre as deficiências que assolam a seleção nacional e a Série A, sendo Ancelotti o mais recente a levantar preocupações sobre o rumo do futebol italiano. O técnico da seleção brasileira insiste que o país se afastou dos princípios defensivos que outrora sustentaram seus maiores sucessos, à medida que os pontos fortes tradicionais do país estão se desvanecendo em meio às tendências táticas modernas.

Falando sobre o panorama atual, Ancelotti argumentou que as equipes italianas estão cada vez mais vulneráveis na defesa. Embora as competições europeias frequentemente apresentem partidas com muitos gols, ele acredita que o espetáculo muitas vezes reflete erros defensivos, em vez de brilhantismo no ataque. De acordo com o experiente técnico, as tentativas de replicar sistemas de pressão agressiva usados em outras partes da Europa distorceram a identidade tática que historicamente tornou o futebol italiano tão formidável.