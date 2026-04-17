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Carlo Ancelotti exorta a Itália a voltar à “mentalidade defensiva”, enquanto o técnico do Brasil analisa o fracasso na Copa do Mundo
Ancelotti alerta que a Itália perdeu suas bases defensivas
Na Itália, o futebol nacional está passando por uma análise pós-desastre após o colapso na final da repescagem da Copa do Mundo contra a Bósnia-Herzegovina. A derrota nos pênaltis resultou em uma reestruturação na Federação Italiana de Futebol (FIGC), com a renúncia do presidente Gabriele Gravina, seguida pela do chefe da delegação da seleção nacional, Gianluigi Buffon, e do técnico Gennaro Gattuso.
Muitos jogadores, treinadores e comentaristas se manifestaram sobre as deficiências que assolam a seleção nacional e a Série A, sendo Ancelotti o mais recente a levantar preocupações sobre o rumo do futebol italiano. O técnico da seleção brasileira insiste que o país se afastou dos princípios defensivos que outrora sustentaram seus maiores sucessos, à medida que os pontos fortes tradicionais do país estão se desvanecendo em meio às tendências táticas modernas.
Falando sobre o panorama atual, Ancelotti argumentou que as equipes italianas estão cada vez mais vulneráveis na defesa. Embora as competições europeias frequentemente apresentem partidas com muitos gols, ele acredita que o espetáculo muitas vezes reflete erros defensivos, em vez de brilhantismo no ataque. De acordo com o experiente técnico, as tentativas de replicar sistemas de pressão agressiva usados em outras partes da Europa distorceram a identidade tática que historicamente tornou o futebol italiano tão formidável.
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O técnico da seleção brasileira critica as tendências táticas e os erros defensivos
Ancelotti alertou que o futebol italiano está pagando o preço por abandonar seus pontos fortes tradicionais. “[A Série A] perdeu sua solidez defensiva”, disse ele ao *Il Giornale*. “Já nos falta talento em outras áreas do campo, mas o controle excessivo do aspecto tático distorceu nossas características, aquelas sobre as quais sempre construímos nossa história.”
Refletindo sobre os recentes jogos europeus com muitos gols envolvendo clubes como Bayern de Munique, Real Madrid e Atlético de Madrid, Ancelotti disse que o espetáculo muitas vezes vem à custa da disciplina defensiva.
“Vi jogos com muitos gols; Atlético de Madrid x Barcelona e Bayern x Real Madrid proporcionaram momentos emocionantes para os torcedores”, acrescentou Don Carlo. “Mas muitos gols também significam muitos erros, tanto dos goleiros quanto dos defensores. A chamada alta pressão, o jogo homem a homem, envolve riscos constantes, e assim o resultado muda de um momento para o outro. Até mesmo a construção de jogadas a partir da defesa deve ser perfeita; caso contrário, você paga imediatamente pelo menor dos descuidos.”
A diferença de intensidade na Série A suscita preocupações mais profundas
Ancelotti acredita que a questão vai além dos erros defensivos e reflete um declínio mais amplo no ritmo e na intensidade da Série A em comparação com as principais competições europeias. Ele também destacou as mudanças no mercado global, sugerindo que a liga não atrai mais os melhores jogadores do mundo.
“A diferença fundamental está no ritmo, não apenas no ritmo competitivo da corrida, mas também no ritmo mental, na participação contínua, na intensidade que não é um substantivo vazio e não pode ser usada apenas em certas fases da partida”, disse ele. “O futebol italiano perdeu exatamente isso.
Grandes jogadores estrangeiros não vêm mais para a Itália; no exterior, com enormes direitos de transmissão televisiva e investidores poderosos, surgiu um mercado mais atraente. Portanto, a Série A não conta mais com talentos de renome internacional como Falcão, Maradona, Platini, Krol, Rummenigge, Ronaldo, Ronaldinho e todos os outros de uma era passada. Com quem os jovens italianos aprendem?”
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A Itália enfrenta uma reconstrução pós-Copa do Mundo
Depois de não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2026, a Itália precisa agora se preparar para uma campanha desafiadora na Liga das Nações. A seleção italiana está sob enorme pressão para mostrar sinais de progresso antes do início do próximo ciclo de eliminatórias, com a profundidade defensiva do elenco sob forte escrutínio. A equipe enfrentará a Bélgica e a Turquia na fase de grupos da Liga das Nações em setembro.