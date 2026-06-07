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Carlo Ancelotti está “preocupado” com o lateral-direito da seleção brasileira, que caiu em prantos diante do receio de perder a Copa do Mundo devido a uma lesão sofrida na partida contra o Egito
Desastre atinge Cleveland
O último jogo de preparação da Seleção antes da Copa do Mundo gerou mais dúvidas do que respostas quanto à condição física da sua linha defensiva. Wesley, estrela da Roma e titular incontestável no time de Ancelotti, resistiu apenas 15 minutos da partida em Cleveland antes que a tragédia acontecesse. O lateral-direito parou bruscamente durante uma corrida de rotina, segurando a virilha esquerda antes de cair no gramado.
As cenas que se seguiram foram angustiantes para os torcedores brasileiros, já que o ex-jogador do Flamengo não conseguiu sair do campo sem ajuda. Ao chegar ao banco, Wesley foi visto soluçando incontrolavelmente atrás de uma toalha, consolado pela equipe médica e pelos companheiros de equipe. Ele acabou deixando o estádio de muletas, com um curativo volumoso aplicado na área afetada.
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A crescente preocupação de Ancelotti
Ao falar após a vitória por 2 a 1, Ancelotti não escondeu sua preocupação com a situação. O técnico italiano destacou a importância do zagueiro para seu esquema tático, especialmente após o desempenho recente do jogador na Série A. Ancelotti confirmou que as próximas 24 horas serão decisivas para determinar se o lateral poderá permanecer no elenco ou se precisará ser substituído.
"Ele precisa passar por alguns exames. Ele tem um problema muscular e temos que esperar pelo diagnóstico amanhã. Acho que ele terá tempo para se recuperar e estar conosco na Copa do Mundo. Caso contrário, teremos que escolher outro jogador, e teremos tempo para isso. É urgente, isso nos preocupa", disse Ancelotti aos repórteres.
“Ele é um jogador importante, joga no seu melhor, com força. Ele aprendeu muito sobre as coisas em que não era tão bom, como atacar e marcar, agora na Itália. Espero que não seja nada grave, que ele receba o tratamento necessário e que possa continuar conosco nessa jornada. Mas não nego que haja urgência e preocupação; se for algo grave, seria uma pena.”
O veredicto médico
Tendo conquistado seu lugar na seleção nacional graças a atuações consistentes na Itália, o momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel. A equipe médica está trabalhando sem parar na base da seleção, em Nova Jersey, para estabelecer um cronograma de recuperação que possa salvar seu sonho no torneio.
Fontes internas sugerem que as avaliações iniciais apontam para uma lesão, embora a gravidade ainda não tenha sido confirmada por uma ressonância magnética. O melhor cenário para a Seleção seria Wesley perder as duas primeiras partidas da fase de grupos, permitindo que ele retorne para as oitavas de final. No entanto, o receio dentro do grupo é que a lesão seja grave o suficiente para exigir a convocação de um substituto antes do prazo final da FIFA.
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A CBF pede paciência
Embora o clima seja sombrio, o diretor da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, pediu cautela antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre alterações na escalação. Espera-se que a federação divulgue um comunicado oficial assim que os exames clínicos forneçam um quadro definitivo da lesão muscular. Faltando apenas uma semana para a estreia no torneio, a pressão para encontrar uma solução é grande.
Caetano falou à imprensa, afirmando: “Qualquer diagnóstico neste momento é prematuro. Vamos aguardar os resultados dos exames e, então, faremos um comunicado oficial. Esperamos que não seja nada grave e que ele possa permanecer conosco. Estamos ao lado dele. A estreia está a apenas uma semana de distância, e isso preocupa a todos.”