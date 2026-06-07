Ao falar após a vitória por 2 a 1, Ancelotti não escondeu sua preocupação com a situação. O técnico italiano destacou a importância do zagueiro para seu esquema tático, especialmente após o desempenho recente do jogador na Série A. Ancelotti confirmou que as próximas 24 horas serão decisivas para determinar se o lateral poderá permanecer no elenco ou se precisará ser substituído.

"Ele precisa passar por alguns exames. Ele tem um problema muscular e temos que esperar pelo diagnóstico amanhã. Acho que ele terá tempo para se recuperar e estar conosco na Copa do Mundo. Caso contrário, teremos que escolher outro jogador, e teremos tempo para isso. É urgente, isso nos preocupa", disse Ancelotti aos repórteres.

“Ele é um jogador importante, joga no seu melhor, com força. Ele aprendeu muito sobre as coisas em que não era tão bom, como atacar e marcar, agora na Itália. Espero que não seja nada grave, que ele receba o tratamento necessário e que possa continuar conosco nessa jornada. Mas não nego que haja urgência e preocupação; se for algo grave, seria uma pena.”