Carlo Ancelotti e o Brasil: uma combinação perfeita para a Copa do Mundo - ou será que a Seleção tem tantas falhas que a presença do técnico nem faz diferença?

Não foi surpresa que os jogadores brasileiros tenham ficado magoados com as críticas de Ronaldinho, especialmente Raphinha, mas não é como se tivessem feito algo para provar que o campeão da Copa do Mundo estava errado. Pelo contrário, a Seleção foi péssima na Copa América de 2024, sendo eliminada nos pênaltis pelo Uruguai nas quartas de final, após vencer apenas uma de suas quatro partidas.

De forma um tanto surpreendente, o então técnico Dorival conseguiu manter o cargo — mas apenas até março de 2025, quando foi demitido após uma humilhante derrota por 4 a 1 em casa para a rival Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo.

Nesse contexto, a chegada tardia de Ancelotti foi exatamente o incentivo de que o Brasil precisava — especialmente porque a CBF estava envolvida em um escândalo de corrupção.

“É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a reconquistar o primeiro lugar no pódio”, declarou Rodrigues em maio passado. “Ele é o maior técnico da história e agora está no comando da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos para o futebol brasileiro.”

Nem todos viram a nomeação de Ancelotti como motivo de comemoração. Alguns ex-jogadores da Seleção lamentaram a necessidade de buscar um novo técnico no exterior devido à falta de candidatos credíveis no país.

No entanto, os técnicos campeões da Copa do Mundo Carlos Alberto Parreira e Luiz Felipe Scolari receberam o italiano de braços abertos — literalmente no caso do último, que compareceu à apresentação oficial de Ancelotti —, enquanto até mesmo Ronaldinho saiu da aposentadoria para voltar a fazer parte da seleção brasileira.

“Trabalhamos juntos e eu o conheço bem”, disse o icônico camisa 10 sobre seu ex-técnico no Milan. “Acho que é uma boa decisão da federação, gosto disso. Como brasileiro, estou feliz e espero que ele faça um ótimo trabalho na próxima Copa do Mundo.”

Se ele vai ou não, ainda é muito incerto à medida que o torneio se aproxima.