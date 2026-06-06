Carlo Ancelotti e o Brasil: uma combinação perfeita para a Copa do Mundo - ou será que a Seleção tem tantas falhas que a presença do técnico nem faz diferença?

Para um país que já foi capaz de alinhar Roberto Carlos e Cafu na mesma equipe, o Brasil apresenta uma escassez chocante de jogadores de nível mundial na lateral, com a dupla inexperiente formada por Wesley e Douglas Santos provavelmente a iniciar a estreia no torneio contra a perigosa seleção de Marrocos, no dia 13 de junho.
A importância contínua de Casemiro aos 34 anos também reflete de forma terrível sobre a geração mais jovem de meio-campistas, e há um medo muito real de que o Brasil desmorone completamente caso algo aconteça ao craque do Newcastle, Bruno Guimarães.
Em uma tentativa de evitar sobrecarregar o meio-campo, Ancelotti agora parece disposto a abandonar seu ambicioso plano de jogar no 4-2-4 na Copa do Mundo para facilitar a inclusão de mais um jogador no meio-campo — talvez o dinâmico e em grande forma Danilo.
No entanto, o técnico também precisa desesperadamente de alguém para dar o tom no ataque, já que uma infinidade de atacantes tentou e falhou em conquistar a camisa nº 9 nos últimos quatro anos. Daí a clamação para que Neymar seja convocado novamente.
O ex-astro do Barcelona não é um camisa 9, mas é o jogador mais prolífico da história do Brasil e também um dos mais populares, o que ajuda a explicar por que Ancelotti decidiu dar ao povo o que ele queria ao incluir Neymar em sua seleção de 26 jogadores.
O técnico de 66 anos não é bobo. Ele sabe muito bem que o Brasil “não tem Pelé, Romário e Ronaldo” — mas, em Neymar, ele tem um jogador que pode agregar muito fora de campo, mesmo que se mostre incapaz de oferecer qualquer coisa dentro dele.
Casemiro e companhia ficaram genuinamente entusiasmados com a inclusão do atacante do Santos, e Ancelotti sabe melhor do que ninguém que um grupo feliz costuma ser um grupo de sucesso.
Sua perspicácia tática ainda pode ser criminosamente subestimada, mas não há como negar que a habilidade de Ancelotti de unir vestiários divididos é o que o diferencia de seus colegas. Ele é o mestre da gestão de pessoas, um líder simpático capaz de convencer até mesmo os indivíduos mais egocêntricos a colocar a equipe em primeiro lugar, fazendo com que Ancelotti e o Brasil pareçam um casal feito no paraíso do futebol.
É verdade que o técnico poderia ter tido mais tempo para se preparar para a Copa do Mundo. Ele sabe que sua equipe ainda tem muitos problemas e está dolorosamente ciente de que está longe de ser perfeita. Mas, como o próprio Ancelotti diz: “Não há time perfeito no torneio.” Apenas um com o melhor técnico possível para o maior desafio do futebol.