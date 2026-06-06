Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ancelotti Brazil GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Carlo Ancelotti e o Brasil: uma combinação perfeita para a Copa do Mundo - ou será que a Seleção tem tantas falhas que a presença do técnico nem faz diferença?

Análises
Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

O Brasil está em má fase. Sabemos disso porque a condição física de Neymar tem sido tema de debate nacional nos últimos meses. Acredite ou não, há um número significativo de brasileiros que acredita que a Seleção não tem chance de vencer a Copa do Mundo deste verão sem um atacante de 34 anos que, desde 2023, não está em forma nem tem prestado para jogar pela seleção.

O ex-meio-campista Felipe Melo argumentou que mesmo um Neymar com uma perna só seria a melhor opção do Brasil na posição de camisa 10 — o que diz tudo o que é preciso saber sobre a falta de confiança generalizada no restante dos atacantes do país.

No entanto, o resultado da campanha do Brasil em 2026 não depende da disponibilidade de seu maior artilheiro de todos os tempos. Na verdade, tudo depende de Carlo Ancelotti, um dos melhores treinadores da história do futebol e, possivelmente, o único homem capaz de levar uma Seleção abaixo do padrão ao sexto título mundial.

  • Carlo Ancelotti Real MadridGetty

    Em alta

    Ancelotti é, há muito tempo, o técnico dos sonhos do Brasil. “Ele é respeitado por unanimidade entre os jogadores”, disse o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, àReuters já em 2023, “não apenas por Ronaldo Nazário ou Vinícius Júnior, mas por todos aqueles que jogaram sob seu comando”.

    "Eu realmente o admiro pela honestidade com que trabalha e pela consistência de seu trabalho. Ele dispensa apresentações. É realmente um técnico de ponta, com várias conquistas, e esperamos que ele consiga ainda mais.

    “E Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas parece que também é dos torcedores. Em todos os lugares que vou no Brasil, em todos os estádios, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam. Eles falam dele de maneira muito carinhosa, em reconhecimento ao trabalho exemplar que ele fez em sua carreira.

    "Vamos ter fé em Deus, esperar o momento certo e veremos se conseguiremos fazer isso acontecer enquanto procuramos o novo técnico da seleção brasileira."

    Significativamente, os jogadores estavam igualmente entusiasmados com a possibilidade de Ancelotti assumir o cargo. Ederson chegou a brincar dizendo que faria o possível para ajudar o Manchester City a eliminar o Real Madrid da Liga dos Campeões “para que Ancelotti possa vir para o Brasil o mais rápido possível!”

    • Publicidade
  • Carlo Ancelotti BrazilGetty

    Nova aventura

    O próprio Ancelotti admitiu que as constantes especulações sobre ele suceder Tite como técnico permanente da Seleção haviam surgido no vestiário do Real Madrid, na presença de Casemiro, Vinícius, Éder Militão e Rodrygo.

    “Somos amigos”, disse o italiano, “por isso eles brincam e riem muito sobre isso. Mas a realidade é outra: tenho contrato até 2024.” E Ancelotti não se limitou a honrar esse acordo, acabou por prolongá-lo até 2026, o que pareceu pôr fim às esperanças do Brasil de que o italiano liderasse a sua campanha no Mundial.

    No entanto, as coisas mudam rapidamente no futebol, e particularmente no Bernabéu, onde Florentino Pérez decidiu que era hora de uma reformulação após uma temporada difícil de 2024-25 que terminou sem títulos.

    Ancelotti não ficou nem um pouco amargurado. “Se alguém tivesse dito que poderíamos ganhar 11 troféus em quatro anos, eu teria assinado com sangue”, admitiu. “Este ano não foi bom, mas o período foi inesquecível.

    Não me arrependo de nada. Eu me diverti, acho que todos se divertiram, mas tudo chega ao fim. O futebol, assim como a vida, é uma aventura que um dia acaba.” E ajudou o fato de ele já ter outra aventura na mira.

  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    Brasil enfadonho

    O futebol internacional era, essencialmente, a última fronteira para Ancelotti, o técnico que havia conquistado a Europa cinco vezes no total (duas com o AC Milan e três com o Real Madrid), e o único a ter vencido todas as cinco principais ligas do continente.

    Também não havia trabalho maior do que o da seleção brasileira — em todos os sentidos. Os pentacampeões mundiais não levantam o troféu desde 2002 e passam por momentos difíceis.

    O problema não era tanto que eles não estavam mais vencendo; era mais o fato de estarem perdendo sua identidade. O Brasil não jogava mais com sua famosa extravagância. Uma nação famosa por seu “Jogo Bonito” havia se tornado entediante — e isso era demais para alguns torcedores suportarem. Ronaldinho chegou a se aposentar de torcer pela Seleção em 2024 — antes da Copa América.

    "Chega, pessoal, já tive o suficiente", postou o icônico camisa 10 no Instagram depois de assistir a um empate em 1 a 1 em um amistoso contra os Estados Unidos. "Este é um momento triste para quem ama o futebol brasileiro. Está ficando difícil encontrar ânimo para assistir aos jogos.

    "Esta é talvez uma das piores seleções dos últimos anos. Não tem líderes respeitáveis, apenas jogadores medíocres na maioria."

  • Ancelotti BrazilGetty Images

    Elevador pontual

    Não foi surpresa que os jogadores brasileiros tenham ficado magoados com as críticas de Ronaldinho, especialmente Raphinha, mas não é como se tivessem feito algo para provar que o campeão da Copa do Mundo estava errado. Pelo contrário, a Seleção foi péssima na Copa América de 2024, sendo eliminada nos pênaltis pelo Uruguai nas quartas de final, após vencer apenas uma de suas quatro partidas.

    De forma um tanto surpreendente, o então técnico Dorival conseguiu manter o cargo — mas apenas até março de 2025, quando foi demitido após uma humilhante derrota por 4 a 1 em casa para a rival Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo.

    Nesse contexto, a chegada tardia de Ancelotti foi exatamente o incentivo de que o Brasil precisava — especialmente porque a CBF estava envolvida em um escândalo de corrupção.

    “É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a reconquistar o primeiro lugar no pódio”, declarou Rodrigues em maio passado. “Ele é o maior técnico da história e agora está no comando da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos para o futebol brasileiro.”

    Nem todos viram a nomeação de Ancelotti como motivo de comemoração. Alguns ex-jogadores da Seleção lamentaram a necessidade de buscar um novo técnico no exterior devido à falta de candidatos credíveis no país.

    No entanto, os técnicos campeões da Copa do Mundo Carlos Alberto Parreira e Luiz Felipe Scolari receberam o italiano de braços abertos — literalmente no caso do último, que compareceu à apresentação oficial de Ancelotti —, enquanto até mesmo Ronaldinho saiu da aposentadoria para voltar a fazer parte da seleção brasileira.

    “Trabalhamos juntos e eu o conheço bem”, disse o icônico camisa 10 sobre seu ex-técnico no Milan. “Acho que é uma boa decisão da federação, gosto disso. Como brasileiro, estou feliz e espero que ele faça um ótimo trabalho na próxima Copa do Mundo.”

    Se ele vai ou não, ainda é muito incerto à medida que o torneio se aproxima.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Resultados e desempenhos insatisfatórios

    Ancelotti comandou 11 partidas até agora — e venceu apenas seis delas. Dizer que o desempenho tem sido irregular seria, no mínimo, um eufemismo, sendo que a derrota por 3 a 2 fora de casa para o Japão, em novembro, talvez seja o melhor exemplo da exasperante inconsistência do Brasil. Os jogadores de Ancelotti estavam ganhando por 2 a 0 no intervalo em Tóquio, mas sofreram três gols em menos de 20 minutos do segundo tempo, sendo derrotados pelos Blue Samurai pela primeira vez na história.

    No entanto, a derrota por 2 a 1 para a França em março, em um amistoso, foi sem dúvida ainda mais preocupante, já que os Bleus jogaram com 10 homens por mais de 35 minutos. Na verdade, era difícil saber o que era mais preocupante: a exibição apática do Brasil antes da expulsão de Dayot Upamecano — ou Ancelotti afirmar que estava satisfeito com o desempenho da Seleção.

    “Acho que o jogo de hoje deixou bem claro para mim”, disse Ancelotti aos repórteres, “que podemos competir com as melhores seleções do mundo”.

    Era difícil saber exatamente em que ele estava se baseando para dizer isso, já que o Brasil ficou com apenas 35,4% de posse de bola no primeiro tempo e também não conseguiu registrar um único chute a gol.

    Assim, embora a partida possa ter “convencido” Ancelotti da capacidade de sua equipe de disputar seriamente a Copa do Mundo, na realidade, ela apenas lançou mais dúvidas sobre a força de seu elenco — e aumentou os apelos pelo retorno de Neymar.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    "Não existe time perfeito"

    Para um país que já foi capaz de alinhar Roberto Carlos e Cafu na mesma equipe, o Brasil apresenta uma escassez chocante de jogadores de nível mundial na lateral, com a dupla inexperiente formada por Wesley e Douglas Santos provavelmente a iniciar a estreia no torneio contra a perigosa seleção de Marrocos, no dia 13 de junho.

    A importância contínua de Casemiro aos 34 anos também reflete de forma terrível sobre a geração mais jovem de meio-campistas, e há um medo muito real de que o Brasil desmorone completamente caso algo aconteça ao craque do Newcastle, Bruno Guimarães.

    Em uma tentativa de evitar sobrecarregar o meio-campo, Ancelotti agora parece disposto a abandonar seu ambicioso plano de jogar no 4-2-4 na Copa do Mundo para facilitar a inclusão de mais um jogador no meio-campo — talvez o dinâmico e em grande forma Danilo.

    No entanto, o técnico também precisa desesperadamente de alguém para dar o tom no ataque, já que uma infinidade de atacantes tentou e falhou em conquistar a camisa nº 9 nos últimos quatro anos. Daí a clamação para que Neymar seja convocado novamente.

    O ex-astro do Barcelona não é um camisa 9, mas é o jogador mais prolífico da história do Brasil e também um dos mais populares, o que ajuda a explicar por que Ancelotti decidiu dar ao povo o que ele queria ao incluir Neymar em sua seleção de 26 jogadores.

    O técnico de 66 anos não é bobo. Ele sabe muito bem que o Brasil “não tem Pelé, Romário e Ronaldo” — mas, em Neymar, ele tem um jogador que pode agregar muito fora de campo, mesmo que se mostre incapaz de oferecer qualquer coisa dentro dele.

    Casemiro e companhia ficaram genuinamente entusiasmados com a inclusão do atacante do Santos, e Ancelotti sabe melhor do que ninguém que um grupo feliz costuma ser um grupo de sucesso.

    Sua perspicácia tática ainda pode ser criminosamente subestimada, mas não há como negar que a habilidade de Ancelotti de unir vestiários divididos é o que o diferencia de seus colegas. Ele é o mestre da gestão de pessoas, um líder simpático capaz de convencer até mesmo os indivíduos mais egocêntricos a colocar a equipe em primeiro lugar, fazendo com que Ancelotti e o Brasil pareçam um casal feito no paraíso do futebol.

    É verdade que o técnico poderia ter tido mais tempo para se preparar para a Copa do Mundo. Ele sabe que sua equipe ainda tem muitos problemas e está dolorosamente ciente de que está longe de ser perfeita. Mas, como o próprio Ancelotti diz: “Não há time perfeito no torneio.” Apenas um com o melhor técnico possível para o maior desafio do futebol.

Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Egito crest
Egito
EGY