Carlo Ancelotti é criticado por ex-jogador da seleção brasileira por causa da "absurda" convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026

O ex-jogador da seleção brasileira Wagner Fernando Velloso não mediu palavras ao avaliar a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao programa “Novabrasil em campo”, o goleiro aposentado expressou sua incredulidade pelo fato de Neymar ter sido escolhido em detrimento de João Pedro, do Chelsea.

“Eu não convocaria o Neymar para a Copa do Mundo. Levar o Neymar e não levar o Pedro é um absurdo daqueles que o futebol permite. O Pedro é o artilheiro de tudo, o Neymar nem consegue jogar contra o Recoleta e está na Copa”, afirmou Velloso.

Ele ainda acusou o jogador do Santos de ser seletivo com sua preparação física, alegando: “Neymar escolheu os jogos. Ele não jogou contra Palmeiras, Flamengo, Bahia, mas jogou contra Recoleta, Red Bull Bragantino... Só contra os times fracos, para tentar fazer a diferença. E ele não conseguiu.”