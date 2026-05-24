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Carlo Ancelotti é criticado por ex-jogador da seleção brasileira por causa da "absurda" convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026
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Velloso critica a decisão “absurda” de Ancelotti
O ex-jogador da seleção brasileira Wagner Fernando Velloso não mediu palavras ao avaliar a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.
Em entrevista ao programa “Novabrasil em campo”, o goleiro aposentado expressou sua incredulidade pelo fato de Neymar ter sido escolhido em detrimento de João Pedro, do Chelsea.
“Eu não convocaria o Neymar para a Copa do Mundo. Levar o Neymar e não levar o Pedro é um absurdo daqueles que o futebol permite. O Pedro é o artilheiro de tudo, o Neymar nem consegue jogar contra o Recoleta e está na Copa”, afirmou Velloso.
Ele ainda acusou o jogador do Santos de ser seletivo com sua preparação física, alegando: “Neymar escolheu os jogos. Ele não jogou contra Palmeiras, Flamengo, Bahia, mas jogou contra Recoleta, Red Bull Bragantino... Só contra os times fracos, para tentar fazer a diferença. E ele não conseguiu.”
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Um vazio de liderança na Seleção
Embora Velloso tenha sido severo em relação ao desempenho atual de Neymar, ele fez um elogio indireto sobre o motivo pelo qual Ancelotti pode ter recorrido ao jogador de 34 anos. Ele sugeriu que a atual seleção brasileira carece da personalidade e da gravidade necessárias para um grande torneio.
Ele acrescentou: “Diante de uma seleção sem identidade, sem carisma e sem um líder, acho que a convocação de Neymar trouxe esperança para os torcedores. Não é que eu ache que Neymar vá fazer a diferença na Copa. A convocação dele foi boa por isso, porque temos uma seleção de jogadores fracos. Não há líder na seleção. Não é que o Neymar seja, mas pelo menos ele é um líder técnico, ele já era.”
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Neymar revela reação emocionada à convocação
Apesar do barulho externo, o próprio Neymar ficou profundamente emocionado com a oportunidade de representar a Seleção mais uma vez. Enquanto os críticos questionam sua condição física, o ex-jogador do Barcelona e do PSG tem sido sincero sobre o desgaste pessoal que seu retorno à Seleção representou.
Em uma recente aparição pública, Neymar compartilhou detalhes íntimos da noite em que a convocação foi anunciada. “Fui dormir às 6h30 ou 7h da manhã, assistindo a todos os vídeos”, disse ele.
“Não consegui parar de chorar a noite toda. Eu estava lá com minha esposa e minhas filhas, dormindo na mesma cama. Elas estavam dormindo, e eu chorava assistindo a cada vídeo, porque não foi fácil.”
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Preparando-se para o desafio de 2026
É improvável que o debate em torno da convocação de Neymar perca força à medida que o torneio se aproxima. Ancelotti apostou na experiência do atacante para orientar uma geração mais jovem de talentos brasileiros, apesar das preocupações quanto à sua regularidade e condição física
O atacante continua desafiador e focado na tarefa que tem pela frente, prometendo dar tudo de si pela camisa. “Foi difícil, foi duro, mas no final valeu a pena. Valeu a pena sentir esse carinho, essa emoção, esse sentimento de ser brasileiro e representar cada um de vocês em uma Copa do Mundo”, concluiu Neymar.