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Neymar AncelottiGetty/Goal
Mohamed Saeed

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Carlo Ancelotti é criticado por ex-jogador da seleção brasileira por causa da "absurda" convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026

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Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti
J. Pedro
Santos

Carlo Ancelotti já está sob pressão como técnico da Seleção Brasileira, mesmo antes do pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026. A decisão do italiano de incluir o veterano Neymar na lista final foi considerada “absurda” por um ex-jogador da Seleção, que questionou o desempenho recente do craque do Santos.

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    Velloso critica a decisão “absurda” de Ancelotti

    O ex-jogador da seleção brasileira Wagner Fernando Velloso não mediu palavras ao avaliar a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

    Em entrevista ao programa “Novabrasil em campo”, o goleiro aposentado expressou sua incredulidade pelo fato de Neymar ter sido escolhido em detrimento de João Pedro, do Chelsea.

    “Eu não convocaria o Neymar para a Copa do Mundo. Levar o Neymar e não levar o Pedro é um absurdo daqueles que o futebol permite. O Pedro é o artilheiro de tudo, o Neymar nem consegue jogar contra o Recoleta e está na Copa”, afirmou Velloso.

    Ele ainda acusou o jogador do Santos de ser seletivo com sua preparação física, alegando: “Neymar escolheu os jogos. Ele não jogou contra Palmeiras, Flamengo, Bahia, mas jogou contra Recoleta, Red Bull Bragantino... Só contra os times fracos, para tentar fazer a diferença. E ele não conseguiu.”

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    Um vazio de liderança na Seleção

    Embora Velloso tenha sido severo em relação ao desempenho atual de Neymar, ele fez um elogio indireto sobre o motivo pelo qual Ancelotti pode ter recorrido ao jogador de 34 anos. Ele sugeriu que a atual seleção brasileira carece da personalidade e da gravidade necessárias para um grande torneio.

    Ele acrescentou: “Diante de uma seleção sem identidade, sem carisma e sem um líder, acho que a convocação de Neymar trouxe esperança para os torcedores. Não é que eu ache que Neymar vá fazer a diferença na Copa. A convocação dele foi boa por isso, porque temos uma seleção de jogadores fracos. Não há líder na seleção. Não é que o Neymar seja, mas pelo menos ele é um líder técnico, ele já era.”

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    Neymar revela reação emocionada à convocação

    Apesar do barulho externo, o próprio Neymar ficou profundamente emocionado com a oportunidade de representar a Seleção mais uma vez. Enquanto os críticos questionam sua condição física, o ex-jogador do Barcelona e do PSG tem sido sincero sobre o desgaste pessoal que seu retorno à Seleção representou.

    Em uma recente aparição pública, Neymar compartilhou detalhes íntimos da noite em que a convocação foi anunciada. “Fui dormir às 6h30 ou 7h da manhã, assistindo a todos os vídeos”, disse ele.

    “Não consegui parar de chorar a noite toda. Eu estava lá com minha esposa e minhas filhas, dormindo na mesma cama. Elas estavam dormindo, e eu chorava assistindo a cada vídeo, porque não foi fácil.”

  • Neymar(C)Getty Images

    Preparando-se para o desafio de 2026

    É improvável que o debate em torno da convocação de Neymar perca força à medida que o torneio se aproxima. Ancelotti apostou na experiência do atacante para orientar uma geração mais jovem de talentos brasileiros, apesar das preocupações quanto à sua regularidade e condição física

    O atacante continua desafiador e focado na tarefa que tem pela frente, prometendo dar tudo de si pela camisa. “Foi difícil, foi duro, mas no final valeu a pena. Valeu a pena sentir esse carinho, essa emoção, esse sentimento de ser brasileiro e representar cada um de vocês em uma Copa do Mundo”, concluiu Neymar.

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