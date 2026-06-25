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Carlo Ancelotti deve um presente a Vinícius Júnior! O astro brasileiro provou que o técnico estava errado ao realizar o “impossível” em uma atuação decisiva contra a Escócia
Vinicius revela a promessa de Ancelotti
O Brasil conquistou uma vitória confortável em Miami, mas as manchetes foram todas para Vinicius, que revelou uma aposta particular com seu técnico. O atacante abriu o placar logo no início e marcou mais um gol antes do intervalo, mas foi a forma como marcou o segundo gol — de cabeça — que deu origem a uma brincadeira após a partida.
Em declarações após o apito final, o ponta afirmou que Ancelotti havia duvidado de sua capacidade de balançar as redes de cabeça. “Não estou preocupado com os números, mas sim em fazer o meu trabalho da melhor maneira possível para ajudar a Seleção”, disse Vinicius àSporTV. “Estou muito feliz com os gols; hoje teve até um de cabeça, que eu tinha prometido ao técnico que marcaria, e ele disse que era meio impossível e que me daria um presente. Então, vou esperar.”
- AFP
Entrando para os livros de história
Além da aposta amigável com Ancelotti, o desempenho de Vinicius o colocou no seleto grupo das lendas brasileiras. Ao balançar as redes em Miami, ele se tornou o oitavo jogador brasileiro a marcar um gol em todas as partidas da fase de grupos de uma mesma edição da Copa do Mundo, igualando um feito alcançado por alguns dos maiores ícones do futebol.
Apesar dos elogios individuais e de ter superado os recordes de vários ex-grandes nomes, o jogador de 25 anos continua focado no panorama geral. “O mais importante são as vitórias, nossa evolução na competição e nas partidas. Agora é hora de seguir em frente e melhorar ainda mais para o próximo objetivo, porque agora é a fase eliminatória”, acrescentou o atacante.
Estrela do Real Madrid castiga a Escócia
Foi uma noite em que os erros defensivos da Escócia foram brutalmente punidos por um ataque brasileiro implacável. Apenas aos sete minutos, um mau desvio permitiu que Vinicius driblasse o goleiro e mandasse a bola para o fundo da rede, definindo o tom para uma noite difícil para os escoceses no Hard Rock Stadium.
O jogador do Real Madrid foi implacável: teve um segundo gol anulado pelo VAR por falta, mas acabou marcando seu segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo. Seu cabeceio, após receber um cruzamento longo de Bruno Guimarães, não só dobrou a vantagem quanto também garantiu que ele provasse oficialmente ao seu técnico que este estava errado quanto à sua habilidade no jogo aéreo.
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O Brasil está de olho no prêmio máximo
Com o Brasil já classificado como líder do grupo, a equipe de Ancelotti parece uma força formidável à medida que se aproxima da fase decisiva do torneio. A partida também marcou o retorno de Neymar, que entrou no segundo tempo, embora o veterano tenha tido dificuldades para acompanhar a intensidade demonstrada por seu companheiro mais jovem, que foi claramente o catalisador da vitória. A Seleção agora se prepara para as oitavas de final, e a confiança no elenco está nas alturas.