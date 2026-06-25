Carlo Ancelotti deve um presente a Vinícius Júnior! O astro brasileiro provou que o técnico estava errado ao realizar o “impossível” em uma atuação decisiva contra a Escócia

O Brasil conquistou uma vitória confortável em Miami, mas as manchetes foram todas para Vinicius, que revelou uma aposta particular com seu técnico. O atacante abriu o placar logo no início e marcou mais um gol antes do intervalo, mas foi a forma como marcou o segundo gol — de cabeça — que deu origem a uma brincadeira após a partida.

Em declarações após o apito final, o ponta afirmou que Ancelotti havia duvidado de sua capacidade de balançar as redes de cabeça. “Não estou preocupado com os números, mas sim em fazer o meu trabalho da melhor maneira possível para ajudar a Seleção”, disse Vinicius àSporTV. “Estou muito feliz com os gols; hoje teve até um de cabeça, que eu tinha prometido ao técnico que marcaria, e ele disse que era meio impossível e que me daria um presente. Então, vou esperar.”