AFP
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Carlo Ancelotti confirma que a carreira de Neymar no Brasil acabou, enquanto o técnico da seleção planeja uma revolução de jovens após a frustração na Copa do Mundo
A aposentadoria internacional de Neymar foi confirmada
Em um anúncio bombástico que sinaliza o fim definitivo de uma era, Ancelotti confirmou que Neymar não representará mais a Seleção no cenário internacional. O técnico italiano revelou que a decisão foi tomada pelo próprio jogador, encerrando meses de especulação sobre seu futuro após a Copa do Mundo de 2026. Neymar, que tem sido o ponto focal do futebol brasileiro por mais de uma década, deixa um vazio que Ancelotti admite ser impossível preencher com um substituto de características semelhantes.
Falando em uma entrevista abrangente à CNN Esportes, Ancelotti foi sincero sobre a situação envolvendo seu antigo talismã. O treinador afirmou: "Ele merecia estar lá por causa da sua qualidade. Neymar já confirmou que não quer voltar à seleção. Neymar não pode ser substituído porque foi um talento extraordinário e único. Portanto, um jogador insubstituível."
- (C)Getty Images
Ancelotti mira revolução da base para 2030
Com o capítulo Neymar oficialmente encerrado, Ancelotti e o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, voltam suas atenções para uma reformulação radical do elenco. O objetivo é claro: preparar uma nova geração de jogadores capaz de recolocar o Brasil no topo do futebol mundial até a Copa do Mundo de 2030. Esse processo de renovação já é evidente nas convocações mais recentes, nas quais nomes veteranos foram deixados de lado em favor de promessas adolescentes e destaques em ascensão do futebol nacional.
O treinador detalhou sua visão para os próximos quatro anos, destacando a importância dos nascidos em meados dos anos 2000. "Acho que precisamos avançar passo a passo. Agora precisamos focar nos jovens jogadores que podem ser o futuro, os jogadores nascidos em 2004, 2005 e 2006. Temos jovens jogadores nascidos em 2008 com muita qualidade, que ainda não estão jogando, mas que podem jogar. Agora é o momento de observá-los, levando em conta a idade deles e respeitando isso. É verdade que um jogador pode atuar muito bem até aos 36 ou 37 anos. Agora é o momento de priorizar a juventude", explicou Ancelotti.
Construindo uma identidade coletiva
Uma das principais críticas à era Neymar era a percepção de dependência excessiva de sua genialidade individual para vencer partidas. Ancelotti está determinado a quebrar esse ciclo ao fomentar uma cultura de equipe em que o coletivo seja maior do que a soma de suas partes. Ao integrar jovens talentos a uma estrutura rígida, mas criativa, o italiano acredita que o Brasil pode se adaptar às exigências de alta intensidade do futebol moderno. Essa abordagem será testada imediatamente nos próximos jogos contra Austrália e Índia, nos quais vários estreantes devem atuar enquanto a comissão técnica avalia seu potencial a longo prazo.
"Acredito que, no futebol moderno, o trabalho em equipe é o que importa, não o talento individual. Claro que, se você tem um grande talento individual, tem uma chance maior de vencer, mas o futebol moderno não tolera a falta de trabalho em equipe. Estamos trabalhando para construir uma equipe forte para o futuro, não para depender de um único grande talento individual", destacou.
- (C)Getty Images
Superando a decepção da Copa do Mundo
A urgência dessa transição é impulsionada pela dor que ainda permanece da última Copa do Mundo, em que o Brasil sofreu uma eliminação precoce e decepcionante. Ancelotti reconheceu que o fracasso em atender às expectativas forçou a federação a repensar toda a sua estratégia. Ao admitir as falhas do ciclo anterior, o treinador espera criar uma cultura de responsabilidade e crescimento. Os próximos amistosos são vistos como os primeiros tijolos de uma nova base, oferecendo uma plataforma para que os jogadores provem que pertencem ao ambiente de elite da seleção brasileira.
"Acho que a Copa do Mundo foi uma decepção, sentimos muito por isso, mas agora temos de olhar para a frente. Temos tempo para preparar uma nova geração de jogadores. E agora vamos usar os amistosos para ver em ação os novos jovens talentos que o futebol brasileiro está desenvolvendo. Acredito que o Brasil deve estar entre as melhores seleções do mundo", concluiu Ancelotti.
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