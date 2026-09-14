Com o capítulo Neymar oficialmente encerrado, Ancelotti e o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, voltam suas atenções para uma reformulação radical do elenco. O objetivo é claro: preparar uma nova geração de jogadores capaz de recolocar o Brasil no topo do futebol mundial até a Copa do Mundo de 2030. Esse processo de renovação já é evidente nas convocações mais recentes, nas quais nomes veteranos foram deixados de lado em favor de promessas adolescentes e destaques em ascensão do futebol nacional.

O treinador detalhou sua visão para os próximos quatro anos, destacando a importância dos nascidos em meados dos anos 2000. "Acho que precisamos avançar passo a passo. Agora precisamos focar nos jovens jogadores que podem ser o futuro, os jogadores nascidos em 2004, 2005 e 2006. Temos jovens jogadores nascidos em 2008 com muita qualidade, que ainda não estão jogando, mas que podem jogar. Agora é o momento de observá-los, levando em conta a idade deles e respeitando isso. É verdade que um jogador pode atuar muito bem até aos 36 ou 37 anos. Agora é o momento de priorizar a juventude", explicou Ancelotti.