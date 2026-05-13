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Joaquim Lira Viana

Carlo Ancelotti compara pressão na seleção brasileira ao Real Madrid e detalha preparação para a Copa do Mundo de 2026

C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

Em entrevista exclusiva ao The Athletic, técnico analisou os desafios atuais da equipe e apontou o que é necessário para ganhar o Mundial

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti, em entrevista exclusiva ao The Athletic, falou abertamente sobre diversos assuntos que rodeiam a seleção brasileira antes do torneio.

Após mais de 34 anos como treinador e consolidado como um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, o italiano assumiu pela primeira vez o comando de uma seleção nacional ao aceitar o convite da CBF em maio de 2025. A chegada de Carlo Ancelotti marcou o retorno de um estrangeiro ao comando da seleção brasileira após 60 anos e simboliza a aposta da entidade no fim do jejum de títulos mundiais, que dura 24 anos desde a conquista da Copa de 2002.

Na entrevista, o italiano reflete sobre a diferença entre a seleção atual e as últimas vezes que o Brasil foi campeão, fala sobre a competitividade da seleção na Copa de 2026, detalha o plano estratégico para os momentos decisivos e compara a responsabilidade na seleção brasileira com a que viveu nos tempos de Real Madrid.

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  • WC2002-GER-BRA-JUBO-RONALDOAFP

    Ancelotti explica o segredo das últimas Copas vencidas pelo Brasil

    Antes de falar sobre o atual momento da seleção brasileira, Carlo Ancelotti relembrou os títulos mundiais de 1994 e 2002 para explicar o que considera essencial em uma equipe campeã: a união entre talento e organização.

    “As duas últimas Copas do Mundo que o Brasil ganhou foram em 1994 e 2002. Todo mundo se lembra, inclusive eu, da dupla Romário e Bebeto em 1994, e claro, do trio Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Nazário”, começou.

    “Mas não me esqueço que em 94 o Brasil jogava com duas linhas de quatro, com quatro zagueiros fortes e quatro volantes fortes: Mazinho, Dunga, Mauro Silva e Zinho. Todos meio-campistas. Sem pontas. Quatro meio-campistas, mais grandes talentos no ataque como Romário e Bebeto."

    "Então, em 2002 ... Ninguém se esquece de Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Mas eu não me esqueço de que, pela primeira vez em uma Copa do Mundo, o Brasil jogou com três zagueiros. A combinação entre organização defensiva e talento é a chave do sucesso, e estamos trabalhando nisso", disse.

    Ao comparar as equipes campeãs do passado com o futebol atual, Ancelotti afirmou que o talento brasileiro continua sendo único, mas reforçou que isso não basta para conquistar a Copa do Mundo nos dias de hoje.

    “Claro, temos que manter o talento, porque nenhum país tem um talento que sempre se manifeste como o da seleção brasileira. Mas temos que adicionar todos os outros componentes: bom espírito, atitude, trabalho duro, sacrifício, todas essas coisas. Porque o talento sozinho não é capaz de ganhar uma Copa do Mundo."

    E concluiu: “A última lembrança que tenho de um jogador que ganhou a Copa do Mundo sozinho foi Diego Maradona, em 1986. Mas de 1986 a 2026 são 40 anos. E o futebol mudou.”

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    "Podemos competir com qualquer um"

    Ao analisar o cenário da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti colocou a seleção brasileira entre as principais candidatas ao título, mas deixou claro que nenhuma seleção chega como favorita incontestável para o torneio.

    "Minha equipe é uma boa equipe. Podemos competir com qualquer um. Existem outras equipes muito competitivas: França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Alemanha e Portugal. Eu observei todas as equipes ao longo deste ano. Não existe equipe perfeita", disse ele.

    E continuou:"Cada equipe tem seus próprios problemas. Nós temos problemas. Não estamos totalmente bem servidos em todas as posições. A equipe que vencer não será a perfeita — será a equipe mais forte e capaz de superar os erros.”

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Preparação para momentos decisivos

    Outro ponto abordado por Ancelotti foi a preparação mental da seleção brasileira para situações de pressão extrema durante a Copa do Mundo. O treinador citou especialmente as disputas por pênaltis, justamente o cenário que marcou a eliminação brasileira diante da Croácia nas quartas de final da Copa de 2022.

    “Estudamos para tentar encontrar a rotina, para não irmos para a cobrança de pênalti de qualquer jeito”, explicou. “Não podemos simplesmente torcer para que dê certo. Há pesquisas muito interessantes sobre como se preparar para bater um pênalti. Claro que é muito difícil replicar o ambiente e a emoção que os jogadores podem sentir. Mas, para evitar isso, é importante que o jogador saiba o que precisa fazer”, disse.

  • Carlo Ancelotti Real Madrid 2025Getty

    Comparação com responsabilidade no Real Madrid

    Para o treinador, o Brasil entra em qualquer Copa do Mundo com a obrigação histórica de lutar pelo título, e ele fez questão de comparar este ambiente de cobrança com aquele que viveu durante seus anos no Real Madrid.

    “O Brasil não quer apenas participar da Copa do Mundo. O Brasil quer tentar vencer. Essa é a nossa responsabilidade.”

    “Eu tive essa mesma experiência no Real Madrid. Muita gente pergunta por que o Real Madrid ganhou seis Ligas dos Campeões em 10 anos. A chave é a expectativa que o clube deposita em todos os funcionários. Quando eles ganham a Liga dos Campeões, eles te parabenizam. Mas aí eles já estão pensando em como ganhar a próxima Liga dos Campeões. A expectativa te dá mais responsabilidade, mas também mais motivação e mais foco no que você tem que fazer.”

    Por fim, Ancelotti reconheceu que seu trabalho à frente da seleção será inevitavelmente julgado pelo desempenho na Copa de 2026, mas afirmou encarar esse desafio como uma honra.

    “Esta responsabilidade é uma honra… Mas sei que o grande julgamento sobre o meu trabalho será o sucesso ou não da seleção nacional. Por estar no futebol há 40 anos, sei disso muito bem.”