Carlo Ancelotti compara pressão na seleção brasileira ao Real Madrid e detalha preparação para a Copa do Mundo de 2026

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti, em entrevista exclusiva ao The Athletic, falou abertamente sobre diversos assuntos que rodeiam a seleção brasileira antes do torneio.
Após mais de 34 anos como treinador e consolidado como um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, o italiano assumiu pela primeira vez o comando de uma seleção nacional ao aceitar o convite da CBF em maio de 2025. A chegada de Carlo Ancelotti marcou o retorno de um estrangeiro ao comando da seleção brasileira após 60 anos e simboliza a aposta da entidade no fim do jejum de títulos mundiais, que dura 24 anos desde a conquista da Copa de 2002.
Na entrevista, o italiano reflete sobre a diferença entre a seleção atual e as últimas vezes que o Brasil foi campeão, fala sobre a competitividade da seleção na Copa de 2026, detalha o plano estratégico para os momentos decisivos e compara a responsabilidade na seleção brasileira com a que viveu nos tempos de Real Madrid.