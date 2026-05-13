Carlo Ancelotti compara pressão na seleção brasileira ao Real Madrid e detalha preparação para a Copa do Mundo de 2026

Antes de falar sobre o atual momento da seleção brasileira, Carlo Ancelotti relembrou os títulos mundiais de 1994 e 2002 para explicar o que considera essencial em uma equipe campeã: a união entre talento e organização.

“As duas últimas Copas do Mundo que o Brasil ganhou foram em 1994 e 2002. Todo mundo se lembra, inclusive eu, da dupla Romário e Bebeto em 1994, e claro, do trio Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Nazário”, começou.

“Mas não me esqueço que em 94 o Brasil jogava com duas linhas de quatro, com quatro zagueiros fortes e quatro volantes fortes: Mazinho, Dunga, Mauro Silva e Zinho. Todos meio-campistas. Sem pontas. Quatro meio-campistas, mais grandes talentos no ataque como Romário e Bebeto."

"Então, em 2002 ... Ninguém se esquece de Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Mas eu não me esqueço de que, pela primeira vez em uma Copa do Mundo, o Brasil jogou com três zagueiros. A combinação entre organização defensiva e talento é a chave do sucesso, e estamos trabalhando nisso", disse.

Ao comparar as equipes campeãs do passado com o futebol atual, Ancelotti afirmou que o talento brasileiro continua sendo único, mas reforçou que isso não basta para conquistar a Copa do Mundo nos dias de hoje.

“Claro, temos que manter o talento, porque nenhum país tem um talento que sempre se manifeste como o da seleção brasileira. Mas temos que adicionar todos os outros componentes: bom espírito, atitude, trabalho duro, sacrifício, todas essas coisas. Porque o talento sozinho não é capaz de ganhar uma Copa do Mundo."

E concluiu: “A última lembrança que tenho de um jogador que ganhou a Copa do Mundo sozinho foi Diego Maradona, em 1986. Mas de 1986 a 2026 são 40 anos. E o futebol mudou.”