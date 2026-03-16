Carlo Ancelotti acredita que Vinícius Júnior vai voltar à sua melhor forma, enquanto o técnico da seleção brasileira insiste que o craque do Real Madrid “nunca decepciona ninguém”

Em entrevista à Rádio MARCA, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou efusivamente Vinícius Júnior. O treinador italiano, que deixou o Real Madrid no verão passado, afirmou com convicção que o temperamento do atacante é perfeitamente adequado para os palcos mais importantes, observando que “esta nova geração precisa de tempo para construir seu legado”. Ancelotti destacou que o jogador de 25 anos construiu uma reputação formidável como um jogador decisivo, capaz de decidir partidas. “Vinicius nunca falha em jogos importantes. Não me lembro de nenhuma partida de quartas de final ou semifinal em que ele tenha falhado”, afirmou Ancelotti, reforçando a ideia de que o brasileiro é um dos jogadores mais confiáveis do futebol mundial.