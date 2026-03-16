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Ancelotti-ViniciusGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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Carlo Ancelotti acredita que Vinícius Júnior vai voltar à sua melhor forma, enquanto o técnico da seleção brasileira insiste que o craque do Real Madrid “nunca decepciona ninguém”

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou seu ex-jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, destacando sua mentalidade excepcional e sua consistência nos palcos mais importantes. Enfatizando o talento, a humildade e a alegria do brasileiro, o treinador descartou quaisquer preocupações com frustrações passadas, dando todo o seu apoio ao ponta antes de uma exigente campanha na Copa do Mundo.

  • O melhor jogador de grandes partidas

    Em entrevista à Rádio MARCA, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou efusivamente Vinícius Júnior. O treinador italiano, que deixou o Real Madrid no verão passado, afirmou com convicção que o temperamento do atacante é perfeitamente adequado para os palcos mais importantes, observando que “esta nova geração precisa de tempo para construir seu legado”. Ancelotti destacou que o jogador de 25 anos construiu uma reputação formidável como um jogador decisivo, capaz de decidir partidas. “Vinicius nunca falha em jogos importantes. Não me lembro de nenhuma partida de quartas de final ou semifinal em que ele tenha falhado”, afirmou Ancelotti, reforçando a ideia de que o brasileiro é um dos jogadores mais confiáveis do futebol mundial.

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    Superando as distrações externas

    Embora Vinicius tenha se envolvido ocasionalmente em discussões acaloradas em campo, Ancelotti acredita que esses momentos são exceções raras. O técnico citou um incidente específico na Espanha, em que o jogador ficou visivelmente frustrado, o que resultou em sua expulsão por um empurrão, mas insistiu que tais distrações não afetam negativamente seu desempenho geral nas partidas mais decisivas. “Pode ser que Vinicius tenha ficado irritado em Valência e saído do jogo, mas em partidas importantes ele nunca fez isso”, explicou o técnico. 

  • A humildade por trás do talento

    Ancelotti também reservou um momento para elogiar o lado humano do número sete, descartando qualquer ideia de arrogância frequentemente associada às superestrelas da atualidade. “Vinicius é brasileiro, tem o caráter de um brasileiro”, observou o técnico. “O brasileiro é uma pessoa alegre, muito humilde. Ainda não encontrei uma pessoa arrogante nem na Confederação Brasileira de Futebol nem em nenhum dos brasileiros que conheço.” Ele concluiu sua avaliação da personalidade do ponta afirmando: “Vinicius é humilde, alegre e tem um talento extraordinário.” 

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Preparações para a Copa do Mundo no Brasil

    Olhando para o futuro, Ancelotti espera que seu craque seja um dos protagonistas enquanto o Brasil se prepara para um verão exigente. “Estou convencido de que ele terá uma ótima Copa do Mundo se for convocado”, afirmou o técnico. A seleção nacional agendou três amistosos cruciais para finalizar os preparativos, enfrentando a França em 26 de março, a Croácia em 1º de abril e o Egito em 7 de junho. Após esses testes, o Brasil dará início à sua campanha no Grupo C contra o Marrocos, antes de enfrentar o Haiti e, em seguida, a Escócia.

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