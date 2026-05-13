Uma das maiores preocupações para qualquer técnico recém-contratado é a suposta falta de disciplina no atual elenco do Real Madrid. Relatos anteriores sugeriam que Xabi Alonso considerava o grupo “impossível de treinar” durante sua breve passagem pelo clube, mas Ancelotti não hesita em defender o profissionalismo dos jogadores no vestiário, usando palavras fortes para refutar a narrativa de egos descontrolados.

“Não, porque isso (dá a entender que) os jogadores do Real Madrid fazem o que querem. Não é verdade. É uma grande besteira. É uma grande besteira”, disse Ancelotti, que esteve no comando do Real antes da nomeação de Alonso no verão passado. “Não é verdade! Os jogadores… quando eu estava lá, eu tinha uma ideia e tentava discutir essa ideia com os jogadores, e via se eles concordavam ou não. Nós até fizemos isso na final da Liga dos Campeões. Quando tenho uma ideia, o jogador tem que fazer parte dessa ideia. Não quero impor uma estratégia. Mas isso não significa que não tenhamos uma estratégia.

“Tínhamos uma estratégia, e era uma estratégia forte, porque ganhamos dois troféus da Liga dos Campeões em quatro anos, e os jogadores estavam realmente focados em seguir a estratégia e o plano. A ideia de que o Real Madrid não quer seguir uma estratégia não é verdadeira.”