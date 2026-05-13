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Carlo Ancelotti acredita que José Mourinho fará um “trabalho fantástico” caso retorne ao Real Madrid e desmente as notícias sobre o “poder dos jogadores”, que considera “besteira”
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Ancelotti apoia o retorno de Mourinho
Enquanto o carrossel de treinadores no Real Madrid continua girando, Ancelotti se destacou como um defensor ferrenho do possível retorno de Mourinho. O italiano, que conquistou a famosa “La Décima” da Liga dos Campeões do Real Madrid após substituir Mourinho em 2013, acredita que “O Especial” ainda tem exatamente o que é preciso para comandar o clube mais exigente do mundo.
Em uma longa entrevista ao The Athletic, Ancelotti, que atualmente é técnico da seleção brasileira, compartilhou seu entusiasmo com a possibilidade de seu amigo voltar a Madrid. “Ficarei muito feliz por ele se voltar ao Real Madrid”, disse o ex-técnico dos Blancos. “Ele pode fazer um trabalho fantástico, como sempre fez em todos os clubes pelos quais passou.”
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Rejeitando alegações de abuso de poder por parte dos jogadores
Uma das maiores preocupações para qualquer técnico recém-contratado é a suposta falta de disciplina no atual elenco do Real Madrid. Relatos anteriores sugeriam que Xabi Alonso considerava o grupo “impossível de treinar” durante sua breve passagem pelo clube, mas Ancelotti não hesita em defender o profissionalismo dos jogadores no vestiário, usando palavras fortes para refutar a narrativa de egos descontrolados.
“Não, porque isso (dá a entender que) os jogadores do Real Madrid fazem o que querem. Não é verdade. É uma grande besteira. É uma grande besteira”, disse Ancelotti, que esteve no comando do Real antes da nomeação de Alonso no verão passado. “Não é verdade! Os jogadores… quando eu estava lá, eu tinha uma ideia e tentava discutir essa ideia com os jogadores, e via se eles concordavam ou não. Nós até fizemos isso na final da Liga dos Campeões. Quando tenho uma ideia, o jogador tem que fazer parte dessa ideia. Não quero impor uma estratégia. Mas isso não significa que não tenhamos uma estratégia.
“Tínhamos uma estratégia, e era uma estratégia forte, porque ganhamos dois troféus da Liga dos Campeões em quatro anos, e os jogadores estavam realmente focados em seguir a estratégia e o plano. A ideia de que o Real Madrid não quer seguir uma estratégia não é verdadeira.”
Receita para o sucesso na panela de pressão de Madri
Para que Mourinho tenha sucesso em sua segunda passagem pelo clube, Ancelotti sugere que ele precisará priorizar a gestão de pessoas em detrimento da mera tática. O maestro italiano explicou que seu próprio sucesso se baseou em enxergar o ser humano por trás do atleta, uma abordagem que pode ser necessária para estabilizar um elenco que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência durante mais uma temporada sem títulos.
“Como sempre, tentei estabelecer um relacionamento com a pessoa — não com o jogador — porque o que você é, em primeiro lugar, é uma pessoa. Você é apenas uma pessoa que joga futebol. Isso está claro na minha mente”, explicou Ancelotti.
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Em busca do equilíbrio certo
Ancelotti pediu paciência aos torcedores e à diretoria, sugerindo que encontrar um novo equilíbrio é a principal tarefa de quem quer que assuma o comando do Real, seja Mourinho ou outro candidato. O ex-técnico do Milan e do Chelsea concluiu enfatizando que o sucesso em Madri exige mais do que apenas talentos de ponta. “Portanto, o Real Madrid precisa de tempo para reconstruir esse ambiente no elenco, que lhes trouxe muito sucesso (antes). Não é apenas uma questão de qualidade técnica. Para ter sucesso, é preciso também encontrar um bom equilíbrio”, explicou Ancelotti.
Arbeloa deve permanecer no comando do Real nas três últimas partidas da temporada da La Liga contra o Real Oviedo, o Sevilla e o Athletic Club, antes que haja clareza sobre quem será o próximo técnico permanente no Bernabéu.