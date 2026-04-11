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Carlo Ancelotti abre as portas para um retorno sensacional de Thiago Silva à seleção brasileira aos 41 anos
Para Ancelotti, a idade é apenas um número
Thiago Silva não joga pela Seleção desde a dolorosa eliminação nas quartas de final contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No entanto, com o próximo torneio mundial se aproximando rapidamente, Ancelotti gerou especulações de que o veterano poderia estar prestes a fazer sua última aparição no cenário internacional.
O ex-técnico do Real Madrid elogiou o zagueiro, que se juntou ao Porto em janeiro e já disputou nove partidas pelo gigante português. Em entrevista ao jornal francês L’Equipe, Ancelotti insistiu que não discrimina jogadores mais velhos, desde que continuem atuando no mais alto nível. Ele citou seu atual maestro do meio-campo no Bernabéu como um excelente exemplo de longevidade no futebol moderno.
- AFP
Os modelos de Modric e Maldini
Ancelotti está acostumado a treinar figuras lendárias que desafiam o envelhecimento. Tendo treinado alguns dos maiores nomes da história do futebol, o italiano citou ícones com quem trabalhou no AC Milan e no Real Madrid para justificar uma possível convocação do ex-jogador do Chelsea e do PSG. Ele acredita firmemente que o talento não tem prazo de validade, desde que o jogador mantenha sua condição física.
O técnico da Seleção Brasileira explicou sua filosofia com clareza, afirmando: “Nunca olho para a data de nascimento no passaporte. Todos os jogadores brasileiros podem aspirar a estar na lista para a Copa do Mundo. Não importa se ele tem 41 anos. Se ele merece estar lá, ele estará. A idade não é um problema. Veja Paolo Maldini, que tinha quase 39 anos quando venceu uma final da Liga dos Campeões, ou Luka Modric, que hoje tem 40 anos.”
Um futuro à beira do campo
Além de suas habilidades atuais em campo, Ancelotti também mencionou a abordagem intelectual de Thiago Silva em relação ao jogo. O zagueiro já começou a traçar planos para a vida após a carreira de jogador, tendo falado anteriormente à ESPN sobre seus estudos para obter licenças de treinador. É uma transição que seu ex-técnico no Milan acredita que será tranquila, dada a disciplina tática e a ética de trabalho de Silva.
Ancelotti não hesitou em apostar no sucesso do jogador de 41 anos no banco de reservas assim que ele finalmente decidir pendurar as chuteiras. “Thiago será um ótimo técnico, disso não tenho dúvidas. Ele tem experiência, trabalhou com alguns técnicos realmente brilhantes durante sua carreira, e não estou falando de mim”, disse ele com um sorriso. “E ele trabalha muito... Fico muito feliz em saber que consegui inspirar alguns deles...”
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A reta final rumo à glória na Copa do Mundo
Com o Brasil buscando pôr fim à sua longa espera pelo sexto título mundial, a convocação de um veterano experiente como Silva poderia trazer a liderança e a serenidade necessárias nas fases eliminatórias. Embora a seleção tenha recebido recentemente uma leva de jovens talentos, Ancelotti admitiu que o surgimento de novos jogadores apenas “aumenta a dúvida” na hora de definir a escalação, deixando a porta aberta para que a experiência tenha seu peso.
Se Silva fosse convocado, ele se tornaria um dos jogadores mais velhos a disputar uma Copa do Mundo. Por enquanto, o zagueiro continua sendo uma opção viável aos olhos de Ancelotti, provando que, enquanto o nível de desempenho se mantiver alto, o sonho de vestir a camisa amarela e verde do Brasil permanece vivo, independentemente da idade.