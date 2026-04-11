Thiago Silva não joga pela Seleção desde a dolorosa eliminação nas quartas de final contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No entanto, com o próximo torneio mundial se aproximando rapidamente, Ancelotti gerou especulações de que o veterano poderia estar prestes a fazer sua última aparição no cenário internacional.

O ex-técnico do Real Madrid elogiou o zagueiro, que se juntou ao Porto em janeiro e já disputou nove partidas pelo gigante português. Em entrevista ao jornal francês L’Equipe, Ancelotti insistiu que não discrimina jogadores mais velhos, desde que continuem atuando no mais alto nível. Ele citou seu atual maestro do meio-campo no Bernabéu como um excelente exemplo de longevidade no futebol moderno.