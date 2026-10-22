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Cargo de técnico principal ou de treinador de atacantes do Arsenal? Ex-companheiro de Thierry Henry no clube faz previsão sobre o futuro do campeão mundial e integrante dos Invencíveis como treinador
Henry trabalhou com o Monaco, na MLS e nos Jogos Olímpicos
Não se perguntou se Henry, campeão mundial com seu país em 1998, gostaria de integrar a comissão técnica de Mikel Arteta. Ele, porém, ainda mantém fortes laços com a parte vermelha do norte de Londres.
Considerado por muitos um dos maiores jogadores que já passaram pela Premier League, o “Invencível” de 2003-04 e bicampeão é o maior artilheiro da história do Arsenal, com 228 gols.
Desde que pendurou as chuteiras após uma carreira marcada por recordes, Henry se aventurou como técnico. Em outubro de 2018, voltou ao Monaco, clube que ajudou a lançar sua carreira icônica, mas durou apenas três meses e 20 jogos no comando da equipe.
Também teve uma passagem relativamente breve no comando do Montreal Impact, da MLS, durante a era da Covid, dirigindo apenas 29 jogos no Canadá. Teve mais sucesso ao comandar a seleção sub-21 da França nos Jogos Olímpicos de 2024, disputados em casa, e conquistou a medalha de prata na competição.
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Henry, campeão do mundo, pode voltar a ser treinador?
Henry, que também teve duas passagens como auxiliar na comissão técnica da seleção da Bélgica, tem se dedicado ao trabalho como comentarista nos últimos tempos, mas será que voltará a sentir vontade de treinar? Ao ouvir essa pergunta, Grimandi, outro francês campeão pelo Arsenal em seu passado glorioso, que falou em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Não acho que ele vá voltar. É o meu ponto de vista, não sei.
“Acho que ele está numa posição em que fala muito sobre futebol, assiste a muitos jogos, tem um conhecimento fantástico do esporte, vê todas as partidas. Então, às vezes, talvez pense, lá no fundo, que precisa tentar. Mas, quando se dá conta do que isso significa, deve dizer: ‘Não, é melhor manter a vida que tenho neste momento’.
“Porque, para ser treinador hoje em dia, você precisa dar a vida pelo futebol, dedicar a vida ao futebol, e não tem garantia de que vai vencer, nem de que vai manter o emprego por muito tempo. E sabe que não pode trabalhar em um projeto de longo prazo. Então, é um trabalho muito, muito complicado.
“Claro que, quando você olha para Luis Enrique, pensa que é um trabalho fantástico, sim, mas ele é um entre um ou dois casos; para os demais, é muito complicado. Por isso, não consigo imaginar Thierry voltando a ser treinador. Talvez a paixão dele pelo futebol o leve a voltar, mas não acho.”
O Arsenal deveria considerar o retorno de Henry?
Questionado ainda se Henry gostaria de trabalhar nos bastidores do Arsenal, possivelmente nas categorias de base ou com os atacantes no Emirates Stadium, Grimandi acrescentou: “Seria ótimo para o clube, seria fantástico para o clube, mas profissionais como ele gostam de estar no topo da profissão.
“É complicado ir para as categorias de base, embora eu ache importante colocar o melhor treinador lá, no futebol, porque é nessa fase que os jogadores aprendem muito.
“Não sei, mas seria uma boa ideia se ele pudesse participar, não em tempo integral, mas apenas como treinador de atacantes. Não sei se ele quer fazer isso.”
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Jogos do Arsenal em 2026/27: Champions League e Premier League
Considera-se que o Arsenal ainda precisa de mais criatividade no ataque, apesar de ter reconquistado o título da Premier League na temporada passada. Kai Havertz tem atuado regularmente como falso nove, enquanto o atacante sueco Viktor Gyokeres ainda não convenceu plenamente como centroavante titular.
O Arsenal demonstrou uma capacidade de reação digna de elogios em sua partida mais recente, ao segurar Harry Kane e o Bayern de Munique em um empate por 2 a 2 pela Champions League na Allianz Arena. A equipe volta a jogar por uma competição nacional no sábado, quando recebe o Everton.
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