Henry, que também teve duas passagens como auxiliar na comissão técnica da seleção da Bélgica, tem se dedicado ao trabalho como comentarista nos últimos tempos, mas será que voltará a sentir vontade de treinar? Ao ouvir essa pergunta, Grimandi, outro francês campeão pelo Arsenal em seu passado glorioso, que falou em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Não acho que ele vá voltar. É o meu ponto de vista, não sei.

“Acho que ele está numa posição em que fala muito sobre futebol, assiste a muitos jogos, tem um conhecimento fantástico do esporte, vê todas as partidas. Então, às vezes, talvez pense, lá no fundo, que precisa tentar. Mas, quando se dá conta do que isso significa, deve dizer: ‘Não, é melhor manter a vida que tenho neste momento’.

“Porque, para ser treinador hoje em dia, você precisa dar a vida pelo futebol, dedicar a vida ao futebol, e não tem garantia de que vai vencer, nem de que vai manter o emprego por muito tempo. E sabe que não pode trabalhar em um projeto de longo prazo. Então, é um trabalho muito, muito complicado.

“Claro que, quando você olha para Luis Enrique, pensa que é um trabalho fantástico, sim, mas ele é um entre um ou dois casos; para os demais, é muito complicado. Por isso, não consigo imaginar Thierry voltando a ser treinador. Talvez a paixão dele pelo futebol o leve a voltar, mas não acho.”