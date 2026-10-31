Cardinale: "Quero vencer este dérbi mais do que tudo, ou ficarei arrasado. Estamos fazendo o Milan voltar a vencer, vamos continuar todos unidos"

Fazer o Milan voltar a ser uma equipe vencedora. Esse é o objetivo declarado do proprietário Gerry Cardinale que, antes do dérbi contra a Inter, marcado para esta noite, às 20h45, em San Siro, organizou em Milão um jantar privado com lendas do passado e grandes figuras históricas ligadas ao clube para ouvir a perspectiva de um Milan de outros tempos, que foi vencedor de verdade.
Ao sair do evento, o número 1 do fundo RedBird Capitals conversou brevemente com o jornalista Carlo Pellegatti sobre um dérbi que: "quer vencer mais do que qualquer outra coisa".