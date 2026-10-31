Fazer do Milan uma equipe vencedora novamente. Esse é o objetivo declarado do proprietário Gerry Cardinale, que, antes do clássico contra a Inter marcado para esta noite, às 20h45, em San Siro, organizou em Milão um jantar privado com antigas lendas e grandes figuras da história do clube para ouvir a perspectiva de quem conheceu um Milan que foi vencedor de verdade.
Na saída do evento, o número 1 do fundo RedBird Capitals conversou brevemente com o jornalista Carlo Pellegatti antes de um clássico que "quer vencer mais do que qualquer outra coisa".