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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Cardinale: "Quero vencer este dérbi mais do que qualquer coisa, ou ficarei arrasado. Estamos fazendo o Milan voltar a vencer. Vamos continuar todos unidos"

Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Milan x Inter de Milão

Gerry Cardinale continua empenhado na retomada do Milan e em esquentar o clima para o clássico contra a Inter.

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✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
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✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT

Fazer do Milan uma equipe vencedora novamente. Esse é o objetivo declarado do proprietário Gerry Cardinale, que, antes do clássico contra a Inter marcado para esta noite, às 20h45, em San Siro, organizou em Milão um jantar privado com antigas lendas e grandes figuras da história do clube para ouvir a perspectiva de quem conheceu um Milan que foi vencedor de verdade.

Na saída do evento, o número 1 do fundo RedBird Capitals conversou brevemente com o jornalista Carlo Pellegatti antes de um clássico que "quer vencer mais do que qualquer outra coisa".

  • "QUERO O DÉRBI MAIS DO QUE QUALQUER OUTRA COISA"

    "Noite fantástica, tínhamos gente do Milan reunida para apoiar o Milan. Amanhã é um grande jogo, como você sabe. É uma longa temporada, é o nosso dérbi em casa, e quero vencê-lo mais do que qualquer outra coisa. Ficarei arrasado se não vencermos"

  • "ESTOU CONCENTRADO E FIRME QUANTO AO QUE TEMOS QUE FAZER"

    "Meu trabalho não é aumentar as emoções, mas manter tudo estável e concentrado. É exercer a liderança para fazermos o que precisamos fazer. Amanhã, precisamos vencer nos primeiros 45 minutos e nos seguintes. É futebol. Meu trabalho é manter as mãos firmes e fazer o possível para vencer"

  • "FAZER O MILAN VOLTAR A SER VENCEDOR"

    "Hoje havia lendas que sabem como vencer, e significa muito para mim que essas pessoas tenham voltado e acreditem no que quero fazer. Estamos trazendo o Milan de volta, essa paixão, esse amor por vencer."

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  • JOGADORES, IMPRENSA, TORCIDA... TODOS UNIDOS EM TORNO DE AMORIM

    "Precisamos permanecer unidos. Eu disse isso sobre a situação dos ingressos da Udinese e repeti: Todos, os torcedores, a imprensa, todos precisam apoiar o Milan. Vamos nos unir e tornar isso possível. Ruben está fazendo um ótimo trabalho, fiz uma ótima escolha. Ele se importa de verdade. Está treinando, atuando como mentor e, vou dizer uma coisa, encontrei cada um dos jogadores. Eles querem vencer"

  • É só uma questão de tempo

    "Olhei nos olhos deles e estou te dizendo que querem vencer. É só uma questão de tempo. Ou você quer vencer, ou não quer. Eu quero vencer, os jogadores também querem, assim como Amorim."

Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT