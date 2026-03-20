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Cardinale Grafica Milan
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Cardinale: “O Milan é meu ou do Elliott? É a coisa mais ridícula do mundo. Todos acham que eu sou o novo Berlusconi. O San Siro é um produto italiano; eu gostaria de elaborar um plano para relançar a Série A”

Chegam algumas declarações importantes do presidente da RedBird e proprietário do Milan.

Gerry Cardinale se abre em uma longa entrevista concedida — em Milanello, na véspera do clássico contra a Inter — ao Financial Times.

O presidente da RedBird e proprietário do Milan falou sobre o futuro do estádio de San Siro, sua relação com os torcedores rossoneri e sua visão sobre o destino do clube da Via Aldo Rossi e do futebol italiano em geral.

Além disso, Cardinale esclareceu e comentou todas as dificuldades enfrentadas desde sua chegada à Itália, especificando, no entanto, todas as ambições da diretoria para o futuro do Milan.

  • AS DIFICULDADES NA ITÁLIA E A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA REDBIRD

    Em primeiro lugar, Cardinale falou sobre as dificuldades que enfrentou desde sua chegada à Itália como proprietário do clube e sobre as dúvidas quanto à verdadeira propriedade da equipe rossonera: “O que tive de enfrentar nos últimos três anos na Itália é algo que nunca havia vivido antes. Não consigo nem dar um passo aqui sem que me perguntem: eu realmente sou dono do time ou ele pertence à Elliott? É a coisa mais ridícula do mundo”.

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  • CONFIANÇA A SER CONSTRUÍDA

    O presidente da RedBird compreendeu que a confiança deve ser construída ao longo do tempo: “É frustrante. Porque o que eu gostaria é de receber o benefício da dúvida: que as pessoas acreditem que sou confiável, que me importo com este clube, com esta cidade e com este país, e que sou um bom administrador. O que aprendi nestes três anos é que preciso provar isso”.

  • AS COMPARAS

    "Todos olham para mim e acham que sou o presidente, o novo Berlusconi. A última coisa que eu faria seria vir aqui só porque sou um homem rico e quero torcer pelo time."

  • SAN SIRO

    Também se destacou a construção do novo estádio que será erguido no lugar do San Siro: “Estou construindo um estádio equero que seja um produto italiano. Bancos italianos que o financiem, empresas italianas que disputem os direitos de nomeação, comércio e hospitalidade italianos ao redor. Nos Estados Unidos, eu poderia fazer isso de olhos fechados. Aqui não é o meu ambiente: há barreiras linguísticas, políticas e culturais”.

  • UM PLANO PARA A SÉRIE A

    Por fim, ele gostaria de propor um plano para relançar a Série A: “Gostaria de chegar a um ponto em que, se tiver conquistado credibilidade suficiente, possa ir a Roma, sentar-me com Meloni ou com qualquer outra pessoa e dizer: vejam, vamos elaborar um plano para relançar a Série A. Vamos fazer da Série A um dos maiores produtos de exportação da Itália”.

  • AS PALAVRAS DE LEAO

    Depois do almoço, o jornalista conta sobre o encontro entre o Cardinale e o time. O presidente da RedBird vai até Leão, olha-o nos olhos e diz: “Temos que vencer o clássico a qualquer custo”.

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