Cardinale: “O Milan é meu ou do Elliott? É a coisa mais ridícula do mundo. Todos acham que eu sou o novo Berlusconi. O San Siro é um produto italiano; eu gostaria de elaborar um plano para relançar a Série A”

Gerry Cardinale se abre em uma longa entrevista concedida — em Milanello, na véspera do clássico contra a Inter — ao Financial Times.

O presidente da RedBird e proprietário do Milan falou sobre o futuro do estádio de San Siro, sua relação com os torcedores rossoneri e sua visão sobre o destino do clube da Via Aldo Rossi e do futebol italiano em geral.

Além disso, Cardinale esclareceu e comentou todas as dificuldades enfrentadas desde sua chegada à Itália, especificando, no entanto, todas as ambições da diretoria para o futuro do Milan.